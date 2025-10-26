Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом

Любители природы и грибов оценят эту уникальную экскурсию.
Опытный грибник делится знаниями о съедобных и ядовитых грибах, их целебных свойствах и применении в домашней аптечке. Участники научатся безопасно собирать грибы и травы, а также познакомятся с основами фунготерапии. Это возможность не только обогатить свои знания, но и насладиться тишиной и красотой леса
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Экологически чистые леса
- 🍄 Знания о грибах и травах
- 🧘♂️ Оздоровление через природу
- 👨🏫 Опытный гид-грибник
- 🌿 Практические советы
- 🎒 Увлекательная прогулка
Что можно увидеть
- Экологически чистые леса
Описание экскурсии
Мы отправимся в экологически чистые леса, и там:
- вы научитесь различать съедобные, условно съедобные и ядовитые грибы
- правильно и безопасно соберёте грибы и лекарственные травы
- узнаете об их целебных свойствах и способах применения в домашней аптечке
- познакомитесь с основами фунготерапии — оздоровления с помощью грибов
- получите массу практических советов и вдохновение от общения с природой
Организационные детали
- Едем в грибные места на общественном транспорте — примерно 30 мин. в одну сторону. Проезд вы оплачиваете сами — €4,20 туда-обратно за чел.
- Необходимо взять с собой: корзину, пакеты, нож, питьевую воду и перекус. Репеленты от клещей и комаров я беру, но можете взять свой
ежедневно в 12:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Вильнюсе
Меня зовут Катя, и я — опытный грибник и практикующий фунготерапевт с более чем 20-летним стажем. Моя любовь к грибам началась с детства: долгие прогулки по лесам, знакомство с лесными
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
С
Слава
27 окт 2025
Никогда в грибах не разбирался, но пособирать хотелось. Как новичку, экскурсия мне очень понравилась. Во-первых, сам лес был очень красивым. Во-вторых, у экскурсовода огромный опыт и это чувствуется: Екатерина прекрасно
Алина
24 окт 2025
Большое спасибо Кате за такой классный день в литовском лесу.
Мы совсем не грибники, поэтому переживали. Катя все объяснила, помогала распознавать грибы и рассказала много интересных фактов.
Домой принесли корзинку грибов на несколько ужинов вперед!
М
Максим
20 окт 2025
Было здОрово, спасибо!
Наталья
20 окт 2025
Экскурсия подойдет даже начинающим грибникам. Узнали много нового о грибном мире и собрали ведерко грибов на ужин. Рекомендую.
