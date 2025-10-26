Мои заказы

Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом

Опытный грибник приглашает на увлекательную прогулку в леса под Вильнюсом. Узнайте о грибах и их целебных свойствах в живописной обстановке
Любители природы и грибов оценят эту уникальную экскурсию.

Опытный грибник делится знаниями о съедобных и ядовитых грибах, их целебных свойствах и применении в домашней аптечке. Участники научатся безопасно собирать грибы и травы, а также познакомятся с основами фунготерапии. Это возможность не только обогатить свои знания, но и насладиться тишиной и красотой леса
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Экологически чистые леса
  • 🍄 Знания о грибах и травах
  • 🧘‍♂️ Оздоровление через природу
  • 👨‍🏫 Опытный гид-грибник
  • 🌿 Практические советы
  • 🎒 Увлекательная прогулка
Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом© Катя
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Экологически чистые леса

Описание экскурсии

Мы отправимся в экологически чистые леса, и там:

  • вы научитесь различать съедобные, условно съедобные и ядовитые грибы
  • правильно и безопасно соберёте грибы и лекарственные травы
  • узнаете об их целебных свойствах и способах применения в домашней аптечке
  • познакомитесь с основами фунготерапии — оздоровления с помощью грибов
  • получите массу практических советов и вдохновение от общения с природой

Организационные детали

  • Едем в грибные места на общественном транспорте — примерно 30 мин. в одну сторону. Проезд вы оплачиваете сами — €4,20 туда-обратно за чел.
  • Необходимо взять с собой: корзину, пакеты, нож, питьевую воду и перекус. Репеленты от клещей и комаров я беру, но можете взять свой

ежедневно в 12:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя
Катя — ваш гид в Вильнюсе
Меня зовут Катя, и я — опытный грибник и практикующий фунготерапевт с более чем 20-летним стажем. Моя любовь к грибам началась с детства: долгие прогулки по лесам, знакомство с лесными
читать дальше

тропами, изучение съедобных и целебных видов грибов и трав постепенно переросли в дело жизни. Фунготерапия — это направление, в котором я соединяю знания народной медицины, современные исследования и личный опыт. На своих экскурсиях я делюсь этим знанием с вами.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
Слава
27 окт 2025
Никогда в грибах не разбирался, но пособирать хотелось. Как новичку, экскурсия мне очень понравилась. Во-первых, сам лес был очень красивым. Во-вторых, у экскурсовода огромный опыт и это чувствуется: Екатерина прекрасно
читать дальше

разобралась во всех грибах, которые нам встретились, и объяснила, как их опознавать.

Мне понравился темп экскурсии и то, что маршрут мы по ходу подстроили под настроение. В общем, было интересно и живописно. Рекомендую сходить — отдохнёте душой.

Никогда в грибах не разбирался, но пособирать хотелось. Как новичку, экскурсия мне очень понравилась. Во-первых, сам лес был очень красивым. Во-вторых, у экскурсовода огромный опыт и это чувствуется: Екатерина прекрасно
Алина
Алина
24 окт 2025
Большое спасибо Кате за такой классный день в литовском лесу.
Мы совсем не грибники, поэтому переживали. Катя все объяснила, помогала распознавать грибы и рассказала много интересных фактов.
Домой принесли корзинку грибов на несколько ужинов вперед!
Большое спасибо Кате за такой классный день в литовском лесу.
М
Максим
20 окт 2025
Было здОрово, спасибо!
Наталья
Наталья
20 окт 2025
Экскурсия подойдет даже начинающим грибникам. Узнали много нового о грибном мире и собрали ведерко грибов на ужин. Рекомендую.

Входит в следующие категории Вильнюса

