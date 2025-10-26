Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом

читать дальше разобралась во всех грибах, которые нам встретились, и объяснила, как их опознавать.



Мне понравился темп экскурсии и то, что маршрут мы по ходу подстроили под настроение. В общем, было интересно и живописно. Рекомендую сходить — отдохнёте душой.

Никогда в грибах не разбирался, но пособирать хотелось. Как новичку, экскурсия мне очень понравилась. Во-первых, сам лес был очень красивым. Во-вторых, у экскурсовода огромный опыт и это чувствуется: Екатерина прекрасно