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Контрасты Вильнюса

5
10 отзывов
Vilnius I.
Vilnius I. – Гид из Вильнюса
С каждым годом города становятся все современнее и современнее.

Вильнюс не исключение.

Мы пройдем по современной литовской столице и увидим, как изменились улочки и выросли новые кварталы.

Вильнюс-сity, квартал Шанхай и Поющий крест — все это вы увидите на экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Контрасты Вильнюса
Контрасты Вильнюса

Что вы увидите

  • Зеленый мост
  • Вильнюс Sity
  • "Шанхай"
  • Поющий Крест
Приглашаем на экскурсию ⛳ по современному Вильнюсу, полному сюрпризов, контрастов и разных историй!
Мы увидим памятники, в которых сливаются языческие и христианские символы. Пройдёмся от новейшего до самого старого моста в Вильнюсе — и увидим, как береги реки Нерис признаются в любви. Мы посетим Вильнюс Sity, что вырос неподалеку от Вильнюсского района названного «Шанхай»… В «Шанхай» мы тоже обязательно загляним, тем более, что не известно, сколько этот район ещё «проживёт»…
Пикник на крыше банка? А почему б и не выпить 🍹 чашечку кофе любуясь панорамой.
Далее познакомимся с одним из самых престижных жилых районов Вильнюса, который также полон контрастов. Здесь мы найдем Поющий Крест.
Короткий маршрут (13 км) — возвращение по проспекту Гедиминаса, где увидим Парламент, дом КГБ, Св. Георгия, памятник гимну.
Длинный маршрут (16 км) — заглянем в парк 🌳 Вингис — еще один оазис отдыха в городе. Отдых в парке. Возращение по старому пути Вильнюс-Тракай.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Контрасты Вильнюса
Контрасты Вильнюса
Контрасты Вильнюса
Контрасты Вильнюса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius I.
Vilnius I.
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10 отзывов оставили туристы

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