Приглашаем на экскурсию ⛳ по современному Вильнюсу, полному сюрпризов, контрастов и разных историй!

Мы увидим памятники, в которых сливаются языческие и христианские символы. Пройдёмся от новейшего до самого старого моста в Вильнюсе — и увидим, как береги реки Нерис признаются в любви. Мы посетим Вильнюс Sity, что вырос неподалеку от Вильнюсского района названного «Шанхай»… В «Шанхай» мы тоже обязательно загляним, тем более, что не известно, сколько этот район ещё «проживёт»…

Пикник на крыше банка? А почему б и не выпить 🍹 чашечку кофе любуясь панорамой.

Далее познакомимся с одним из самых престижных жилых районов Вильнюса, который также полон контрастов. Здесь мы найдем Поющий Крест.

Короткий маршрут (13 км) — возвращение по проспекту Гедиминаса, где увидим Парламент, дом КГБ, Св. Георгия, памятник гимну.

Длинный маршрут (16 км) — заглянем в парк 🌳 Вингис — еще один оазис отдыха в городе. Отдых в парке. Возращение по старому пути Вильнюс-Тракай.