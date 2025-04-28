Индивидуальный квест по Вильнюсу - это возможность увидеть город с необычной стороны.
Участники разгадают загадки, связанные с покровителем Вильнюса, найдут творческое начало города и откроют тайны Вильнюсского университета. Квест проходит по
Участники разгадают загадки, связанные с покровителем Вильнюса, найдут творческое начало города и откроют тайны Вильнюсского университета. Квест проходит по
5 причин купить этот квест
- 🔍 Уникальные загадки и задания
- 🏛️ Исторические места и факты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📱 Удобный формат с подсказками
- 🎨 Творческое начало города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для участия в квесте - с мая по сентябрь. В это время прогулки по городу особенно приятны, а дни длинные, что позволяет насладиться атмосферой Вильнюса в полной мере.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Ратушная площадь
- Творческий квартал Заречье
- Костёл Святой Анны
- Улица Пилес
- Вильнюсский университет
- Немецкий квартал
- Улица Пилимо
- Президентский дворец
Описание квеста
Квест пройдёт по такому маршруту:
Ратушная площадь — творческий квартал Заречье — костёл Святой Анны — улица Пилес — Вильнюсский университет — немецкий квартал — улица Пилимо — президентский дворец
Что будет интересного:
- Вы познакомитесь с покровителем Вильнюса и с его помощью разгадаете загадки
- Отыщете творческое начало города
- Откроете тайны Вильнюсского университета
- Найдёте египетскую пирамиду и таинственные надписи на ней
- Заглянете в необычные дворики со спрятанными там скульптурами и узнаете их историю
- Рассмотрите средневековые дома и научитесь видеть скрытое в них
- Изучите католические и некатолические храмы и их секреты
Для создания атмосферы рекомендую придумать название вашей команде и раздать каждому роли — капитан, фотограф, картограф и прочие.
Организационные детали
- Для прохождения квеста нужны смартфон, мобильный интернет и мессенджер, в котором вам будет удобно получать задания
- Могу сопровождать вас во время игры или быть за кадром — как пожелаете
- Квест подходит для взрослых и детей от 5 лет
- Если вы увидите, что желаемая дата занята, напишите мне. Я сориентирую вас, возможна ли игра в это время
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Вильнюсе
Провела экскурсии для 648 туристов
Меня зовут Анна. Я коренная жительница Вильнюса, очень люблю родной город и стараюсь передать эту любовь путешественникам. На экскурсиях не только показываю символы литовской столицы, но и рассказываю легенды иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
28 апр 2025
Наша семья впервые побывала в Вильнюсе и приняла участие в городском квесте с Анной. Интересный маршрут, продуманные задания и информативные рассказы о городе - квест позволил не только узнать больше о Вильнюсе, но и провести время активно и с удовольствием. Благодарим Анну за профессионализм и доброжелательность! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с городом в увлекательной форме!
О
Олег
6 мар 2025
Супер! Интересно, познавательно. Время пролетело з один миг:)) Рекомендуем!
Входит в следующие категории Вильнюса
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