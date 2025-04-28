Индивидуальный квест по Вильнюсу - это возможность увидеть город с необычной стороны.Участники разгадают загадки, связанные с покровителем Вильнюса, найдут творческое начало города и откроют тайны Вильнюсского университета. Квест проходит по

историческим местам, включая Ратушную площадь и костёл Святой Анны. Участники смогут заглянуть в необычные дворики и изучить средневековые дома. Квест подходит для взрослых и детей от 5 лет. Для участия необходимы смартфон и мобильный интернет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для участия в квесте - с мая по сентябрь. В это время прогулки по городу особенно приятны, а дни длинные, что позволяет насладиться атмосферой Вильнюса в полной мере.

Сейчас июль — это идеальное время.