168 отзывов оставили туристы

Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс - не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень

находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми. В любом городе есть локации, которые нужно увидеть каждому путешественнику, и такие места обязательно будут на экскурсии. Узнайте главное про важные архитектурные памятники: кафедральный собор Святого Станислава, памятник князю Гедиминасу - ключевой фигуры для истории Литвы, Ратушную площадь на Старовиленском рынке и как в городе появился памятник доктору Айболиту. Также узнаете, кто учился в Вильнюсском университете, чем примечательна улица Стиклю, увидите дома Виленских вельмож и единственные, сохранившиеся в городе ворота с чудотворной иконой. Научитесь ориентироваться в Вильнюсе и поймёте, куда ещё вам хотелось бы сходить

Описание экскурсии

Красный маршрут: исторический

В любом городе есть локации, которые нужно увидеть каждому путешественнику, и мы обязательно вас с такими познакомим. Вы узнаете главное про важные архитектурные памятники: кафедральный собор Святого Станислава, памятник князю Гедиминасу — ключевой фигуры для истории Литвы, Ратушную площадь на Старовиленском рынке и как в городе появился памятник доктору Айболиту. Мы расскажем, кто учился в Вильнюсском университете, чем примечательна улица Стиклю, покажем дома Виленских вельмож и единственные, сохранившиеся в городе ворота с чудотворной иконой. Вы научитесь ориентироваться в Вильнюсе и за время экскурсии поймёте, куда ещё вам хотелось бы сходить.

Синий маршрут: творческий

По всему городу разбросаны интересные места, мимо которых так легко пройти, если не догадываться, что они там есть: плитка счастья, любопытные таблички на улице Литераторов, атмосферные дворики и улицы с особенным прошлым, жемчужина готики — костёл Св. Анны. Мы ни за что не дадим вам всё это упустить. Вместе спустимся на уровень Средневековья, поговорим о том, как крестили Ганнибала и как Фёдор Достоевский проводил свадебное путешествие в нашем городе. Узнаем о том, как арт-микрорайон Ужупис живёт по совершенно особенным правилам и где мастера татуировки пришли на смену ювелирам. Мы расскажем про кулинарные места Вильнюса, про то, и почему Вильнюс — очень творческий.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое примечательное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы у местному эксперту.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Вильнюсе, и частым гостям города.

Организационные детали