168 отзывов оставили туристы

Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс - не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень читать дальшеуменьшить
находчивыми.
За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников.
И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
В любом городе есть локации, которые нужно увидеть каждому путешественнику, и такие места обязательно будут на экскурсии.
Узнайте главное про важные архитектурные памятники: кафедральный собор Святого Станислава, памятник князю Гедиминасу - ключевой фигуры для истории Литвы, Ратушную площадь на Старовиленском рынке и как в городе появился памятник доктору Айболиту.
Также узнаете, кто учился в Вильнюсском университете, чем примечательна улица Стиклю, увидите дома Виленских вельмож и единственные, сохранившиеся в городе ворота с чудотворной иконой. Научитесь ориентироваться в Вильнюсе и поймёте, куда ещё вам хотелось бы сходить
В любом городе есть локации, которые нужно увидеть каждому путешественнику, и мы обязательно вас с такими познакомим. Вы узнаете главное про важные архитектурные памятники: кафедральный собор Святого Станислава, памятник князю Гедиминасу — ключевой фигуры для истории Литвы, Ратушную площадь на Старовиленском рынке и как в городе появился памятник доктору Айболиту. Мы расскажем, кто учился в Вильнюсском университете, чем примечательна улица Стиклю, покажем дома Виленских вельмож и единственные, сохранившиеся в городе ворота с чудотворной иконой. Вы научитесь ориентироваться в Вильнюсе и за время экскурсии поймёте, куда ещё вам хотелось бы сходить.
Синий маршрут: творческий
По всему городу разбросаны интересные места, мимо которых так легко пройти, если не догадываться, что они там есть: плитка счастья, любопытные таблички на улице Литераторов, атмосферные дворики и улицы с особенным прошлым, жемчужина готики — костёл Св. Анны. Мы ни за что не дадим вам всё это упустить. Вместе спустимся на уровень Средневековья, поговорим о том, как крестили Ганнибала и как Фёдор Достоевский проводил свадебное путешествие в нашем городе. Узнаем о том, как арт-микрорайон Ужупис живёт по совершенно особенным правилам и где мастера татуировки пришли на смену ювелирам. Мы расскажем про кулинарные места Вильнюса, про то, и почему Вильнюс — очень творческий.
Карта и расписание маршрутов — в галерее.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое примечательное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы у местному эксперту. • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Вильнюсе, и частым гостям города.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Экскурсию проводит команда гидов
Экскурсия проводится без наушников
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Вильнюсе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Стандартный билет
€30
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колокольни Кафедрального католического собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
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Основано на последних 30 из 232 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Это моё второе свидание с Вильнюсом от Елены. Большое ей спасибо за увлекательное путешествие по городу. У нас была классика без Ужюписа. Мы были у Дворца президента, в Еврейском гетто, загадали желание, познакомились с потайными уголками города. Следующий приезд обязательно с Еленой.
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H
Hendrik
Ich hatte eine hervorragende Tour durch Vilnius mit Elena, die mir die Stadt und ihre Geschichte auf sehr interessante und unterhaltsame Weise vermittelt hat. Es war ein sehr schöner Nachmittag читать дальшеуменьшить
und ich empfehle diese Tour sehr. Ich bin froh, dass es noch immer die Möglichkeit gibt, diese Touren auf Russisch zu buchen. / У меня была замечательная экскурсия по Вильнюсу с Еленой, которая очень интересно и увлекательно рассказала мне о городе и его истории. Это был очень приятный день, и я очень рекомендую эту экскурсию. Я рада, что до сих пор есть возможность бронировать такие экскурсии на русском языке.
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E
Elena
Хотим от всей души поблагодарить Людмилу за замечательную экскурсию по историческому Вильнюсу! Экскурсия была очень интересной, живой и увлекательной. Особенно понравилось, что Людмила не перегружала нас бесконечными датами и сухими читать дальшеуменьшить
фактами, которые обычно быстро забываются. Вместо этого мы услышали множество интересных историй о людях, событиях и жизни города. Чувствуется, что Людмила не только прекрасно знает историю своего города, но и искренне любит его. Спасибо за прекрасную атмосферу, интересный рассказ и тёплое общение!
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Женя
Я даже не знаю, с чего начать. Удивительное путешествие по улицам и векам. Совершенно потрясающие знания, чувство юмора, внимательность к участникам прогулки и в целом отличное отношение. Было очень интересно и сказочно. Спасибо за этот день в преддверии Рождества
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Deniss
Экскурсия с Людмилой оставила самые приятные впечатления! Она очень увлекательно и интересно рассказывает, благодаря чему два часа пролетели совершенно незаметно. Остались очень довольны экскурсией и с удовольствием рекомендуем Людмилу всем, кто хочет познакомиться с Вильнюсом!
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Леонид
Когда гиду удаётся с первой минуты заинтересовать и увлеч, дорогого стоит. С огромным удовольствием прогулялись по старому городу, историческим местам и уютным дворикам. Спасибо, Елена, было здорово.
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