168 отзывов оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Вильнюсу

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у колокольни Кафедрального католического собора
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии168 отзывов
4.73
Tripster
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Tripster – представитель в Вильнюсе
Можно долго гулять 👣 по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город 🏙️, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми.

За время экскурсии 🧭 вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников.

И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
Ежедневная прогулка по Вильнюсу

Что вас ожидает

Красный маршрут: исторический
В любом городе есть локации, которые нужно увидеть каждому путешественнику, и мы обязательно вас с такими познакомим. Вы узнаете главное про важные архитектурные памятники: кафедральный собор Святого Станислава, памятник князю Гедиминасу — ключевой фигуры для истории Литвы, Ратушную площадь на Старовиленском рынке и как в городе появился памятник доктору Айболиту. Мы расскажем, кто учился в Вильнюсском университете, чем примечательна улица Стиклю, покажем дома Виленских вельмож и единственные, сохранившиеся в городе ворота с чудотворной иконой. Вы научитесь ориентироваться в Вильнюсе и за время экскурсии поймёте, куда ещё вам хотелось бы сходить.

Синий маршрут: творческий
По всему городу разбросаны интересные места, мимо которых так легко пройти, если не догадываться, что они там есть: плитка счастья, любопытные таблички на улице Литераторов, атмосферные дворики и улицы с особенным прошлым, жемчужина готики — костёл Св. Анны. Мы ни за что не дадим вам всё это упустить. Вместе спустимся на уровень Средневековья, поговорим о том, как крестили Ганнибала и как Фёдор Достоевский проводил свадебное путешествие в нашем городе. Узнаем о том, как арт-микрорайон Ужупис живёт по совершенно особенным правилам и где мастера татуировки пришли на смену ювелирам. Мы расскажем про кулинарные места Вильнюса, про то, и почему Вильнюс — очень творческий.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое примечательное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы у местному эксперту.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Вильнюсе, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Вильнюсе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
Ежедневная прогулка по Вильнюсу

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала у колокольни Кафедрального католического собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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168 отзывов оставили туристы

25 августа 2020
Экскурсовод Людмила провела обзорную экскурсию на самом высшем уровне, заинтересовав не только историческими фактами, но и различными легендами и преданиями. Подача материала была крайне структурирована, с логическими отступлениями и выдержками из фольклора, что придало яркий оттенок всей эксурсии. Обязательно повторю экскурсию на другом маршруте и огромное спасибо за яркие впечатления от города, благодаря такому замечательному экскурсоводу!
19 августа 2020
Спасибо Людмиле за экскурсию. Брали синий маршрут, очень впечатлил Получилась индивидуальная экскурсия, узнали очень много интересного. Идиальный вариант экскурсии, если приехали на 2 дня в Вильнюс, очень советую.
Anna
10 августа 2020
Мы прекрасно провели время, гуляя по Вильнюсу с гидом Людмилой по красному маршруту (у нас получилась индивидуальная экскурсия). Экскурсионный рассказ наполнен интересными фактами, историями и легендами. Людмила - прекрасный, увлечённый рассказчик, с огромной любовью к своему городу. Рекомендуем! Будем в Вильнюсе в другой раз, обязатально посетим и синий маршрут :)
9 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид Людмила провела экскурсию отлично, увлечённо и с любовью к своему городу и к профессии. Очень милая, приятная в общении. Мне понравились увлечённые ее рассказы о городе с его достопримечательными местами. Спасибо Людмиле за прекрасно и познавательно проведённое время. Рекомендую.
7 августа 2020
Lieliska gide un interesanta ekskursija
5 августа 2020
Были впятером, дети 6 и 12 вполне выдержали 2-х часовую экскурсию, которая была подана в легкой и интересной форме. Спасибо, Елена!
15 марта 2020
Людмила прекрасный гид, хорошо знающая и любящая свой город. Она постаралась в ужасающих погодных условиях сделать все, чтобы нам было комфортно и интересно. Спасибо!
26 февраля 2020
Никогда не беру групповые экскурсии, всегда только индивидуальные, но здесь купилась на огромное количество положительных отзывов. Маршрут действительно составлен максимально удобно, но у нас осталось много вопросов по тексту рассказа. На наш субъективный взгляд информация подается в разрозненном, совершенно не упорядоченном виде. Помимо отсутствия структуры лично нам не хватило экспертизы у гида, на вопросы по существу ответы были довольно расплывчаты. Жалею о своем выборе, точно вернусь еще в этот прекрасный город, но однозначно буду искать более профессиональную и компетентную команду.
24 февраля 2020
Большое спасибо гиду Людмиле за прекрасную, содержательную и очень увлекательную прогулку по Вильнюсу. Бывали в Вильнюсе много раз, но никогда не приходилось гулять по городу с гидом. Очень рады нашему знакомству с Людмилой, мы открыли для себя много нового и интересного. Большое спасибо Людмиле за все рекомендации, интересные факты и новые эмоции. Экскурсия оставила большое желание приехать вновь. Очень рекомендуем!
22 февраля 2020
Великолепно !!! Гид Елена - всей душой любит своё дело, рассказывает и показывает с постоянной улыбкой на лице и с таким же посылом к людям. Что уж говорить - приносит с собой экстра варежки и шарфики, если кому - то будет прохладно !!!! У нас был творческий синий маршрут, интересный насыщенный со многими деталями, которые неуловимы для самостоятельного изучения. После таких экскурсий снова и снова хочется вернутся в Вильнюс ))
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