Еще несколько необычных экскурсий в Вильнюсе

Старый город 🏙️ в Вильнюсе по площади один из самых больших в Европе. Здесь периплетаются разные архитектурные стили. Гуляя по городу мы с Вами заглянем в старые дворики, которые нам напомнят о тех временах, когда здесь бурлила жизнь в 16-и вековом Вильнюсе. Увидим самые красивые 🤩 храмы города, а также ознакомимся с историей 📖 и легендами Вильнюса.