  1. Экскурсии

Пешеходная экскурсия по Вильнюсу

Veromej
Veromej – Гид из Вильнюса
Пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Задать вопрос
Пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Старый город 🏙️ в Вильнюсе по площади один из самых больших в Европе. Здесь периплетаются разные архитектурные стили. Гуляя по городу мы с Вами заглянем в старые дворики, которые нам напомнят о тех временах, когда здесь бурлила жизнь в 16-и вековом Вильнюсе. Увидим самые красивые 🤩 храмы города, а также ознакомимся с историей 📖 и легендами Вильнюса.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты
Начало
🚩 Ausros vartai
Место завершения
🏁 Katedros aikste
Пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Пешеходная экскурсия по Вильнюсу
Пешеходная экскурсия по Вильнюсу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Veromej
Veromej
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Вильнюсе

Ежедневная прогулка по Вильнюсу
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Исторический центр Вильнюса
65
2 часа
Исторический центр Вильнюса
68 отзывов
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Вильнюс — первое свидание
65
3 часа
Вильнюс — первое свидание
56 отзывов
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Путешествие в прошлое. Старый город
65
3 часа
Путешествие в прошлое. Старый город
49 отзывов
История древнего Вильнюса и дух старины на прогулке по историческим местам
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
190
6 часов
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
48 отзывов
Разобраться в историческом и культурном значении двух важнейших городов страны
Чудеса и легенды Вильнюса
60
2 часа
Чудеса и легенды Вильнюса
42 отзыва
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест