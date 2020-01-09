8 отзывов оставили туристы

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Знакомьтесь, Вильнюс!

Узнать самое интересное об истории и архитектуре Старого города на насыщенной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 25 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Юлюс
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Юлюс – Гид в Вильнюсе
Вы пройдете по извилистым улочкам Вильнюса и увидите знаковые места литовской столицы: Кафедральный собор, Президентский дворец, башню Гедиминаса, университет, Ратушную площадь и костел святой Анны.

Исследуете русский, еврейский кварталы и творческую республику Ужупис.
Знакомьтесь, Вильнюс!
Знакомьтесь, Вильнюс!

Что вас ожидает

Главные места Вильнюса
Вы пройдете по центральной артерии Старого города — улице Пилес. Подниметесь на вершину древнего городища и осмотрите Верхний замок. Следом посетите Кафедральный собор, заглянете во внутренний дворик Президентского дворца и погуляете по территории, окружающей старинный университет. Я расскажу, почему Вильнюс называют «северным Вавилоном», как в нем сочетаются архаичное и современное, языческое и готическое начала.

Прогулка по артистическому Ужупису
Вы посетите бывший ботанический сад и старинную церковь на Лоточке. Далее отправитесь исследовать богемный квартал Ужупис с галереями, художниками и уютными пабами. Я расскажу историю появления «независимой Республики» и поделюсь основными постулатами ее конституции. А еще покажу готический костел святой Анны, Ратушную площадь и место, где останавливался Достоевский. Вы зайдете во внутренние дворики прилегающих к Ратуше улиц и спуститесь в подземелья, где узнаете о жизни ремесленников средневекового Вильнюса.

Русский квартал и еврейское гетто
Вы услышите трагическую историю еврейского гетто, посетите костел святого Казимира и его уникальную подземную крипту. В завершение погуляете по русскому кварталу Старого города, заглянете в Свято-Духов монастырь, увидите место казни трех мучеников виленских и одну из главных святынь Вильнюса — Остробрамские ворота с фрагментом древней крепостной стены.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение всех объектов по желанию): колокольня Кафедрального собора — 4 евро, колокольня костела святого Иоанна — 3 евро, подъем на фуникулере в Верхний замок — 1 евро.

Знакомьтесь, Вильнюс!
Знакомьтесь, Вильнюс!
Знакомьтесь, Вильнюс!
Знакомьтесь, Вильнюс!
Знакомьтесь, Вильнюс!
Знакомьтесь, Вильнюс!
Знакомьтесь, Вильнюс!
Знакомьтесь, Вильнюс!
Знакомьтесь, Вильнюс!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлюс
Юлюс
Здравствуйте! Меня зовут Юлюс, мне 35 лет. Я вожу экскурсии почти 8 лет и специализируюсь как на обзорных, так и необычных маршрутах по местам, куда редко заглядывают туристы. С радостью покажу вам главные, тайные достопримечательности Литвы и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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8 отзывов оставили туристы

9 января 2020
Замечательный гид! Замечательная экскурсия! Познавательно, увлекательно и очень интересно! Юлюс, спасибо!!!
6 января 2020
Интересная экскурсия! Юлюс показывает и водит в такие места, которые незнающий человек никогда не найдёт. Искренне рассказывает о своей стране и своём городе! Любит и Литву и свою профессию (что очень важно). Экскурсия не академическая, а больше экспромт. Но гид даёт огромное количество исторической информации, включает необходимые музыкальные треки. Необычно и захватывающе!!! Спасибо!!!!!
4 января 2020
Отличная экскурсия! Гид действительно знает историю своего города, увлечён делом и проводит экскурсию с полной самоотдачей. Огромное спасибо!
21 декабря 2019
Замечательная экскурсия! Замечательный гид!
27 августа 2019
Отличная экскурсия, профессиональный гид. Весь рассказ от души с множеством интересных фактов. Рекомендую и гида и саму программу!
24 августа 2019
Спасибо Юлиус за экскурсию! Видно что вы любите свой город и это очень важно для нашего впечатления и знакомства с Вильнюсом. Мне понравился маршрут и многое радовало глаз, интересно было слушать. Ребёнок правда утомился, но это понятно изначально было. Хотя когда отдохнул тоже сказал понравилось, особенно гид)))
15 августа 2019
- материал не структурирован - гид сам путается в исторических событиях
21 июля 2019
Огромная благодарность Юлюсу за проведённую экскурсию! Все было интересно, очень увлекательно и познавательно!!!

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