8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Главные места Вильнюса

Вы пройдете по центральной артерии Старого города — улице Пилес. Подниметесь на вершину древнего городища и осмотрите Верхний замок. Следом посетите Кафедральный собор, заглянете во внутренний дворик Президентского дворца и погуляете по территории, окружающей старинный университет. Я расскажу, почему Вильнюс называют «северным Вавилоном», как в нем сочетаются архаичное и современное, языческое и готическое начала.

Прогулка по артистическому Ужупису

Вы посетите бывший ботанический сад и старинную церковь на Лоточке. Далее отправитесь исследовать богемный квартал Ужупис с галереями, художниками и уютными пабами. Я расскажу историю появления «независимой Республики» и поделюсь основными постулатами ее конституции. А еще покажу готический костел святой Анны, Ратушную площадь и место, где останавливался Достоевский. Вы зайдете во внутренние дворики прилегающих к Ратуше улиц и спуститесь в подземелья, где узнаете о жизни ремесленников средневекового Вильнюса.

Русский квартал и еврейское гетто

Вы услышите трагическую историю еврейского гетто, посетите костел святого Казимира и его уникальную подземную крипту. В завершение погуляете по русскому кварталу Старого города, заглянете в Свято-Духов монастырь, увидите место казни трех мучеников виленских и одну из главных святынь Вильнюса — Остробрамские ворота с фрагментом древней крепостной стены.