8 отзывов оставили туристы

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Знакомьтесь, Вильнюс

Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Приглашаем вас на увлекательную индивидуальную экскурсию по Вильнюсу, где вы сможете насладиться красотой и уникальностью столицы Литвы.

Ваш маршрут пройдет по живописным улочкам Старого города, включая знаменитую улицу Пилес, где каждый
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уголок наполнен историей.

Вы подниметесь на вершину древнего городища, чтобы взглянуть на Верхний замок, исследуете Кафедральный собор и внутренний дворик Президентского дворца.

Ваш путь приведет вас к старинному университету, где вы узнаете, почему Вильнюс получил прозвище «северный Вавилон».

Отправляйтесь в путешествие по артистическому кварталу Ужупис, где вас ждут галереи, художники и уютные пабы. Изучите русский квартал и услышите трогательные истории еврейского гетто.

Ваше приключение по Вильнюсу будет не только познавательным, но и вдохновляющим, ведь каждый шаг по этому маршруту открывает новые страницы богатой истории города

5
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🎨 Артистический Ужупис
  • 🕍 Русский и еврейский кварталы
  • 📜 Уникальные истории и факты

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и посещением всех запланированных достопримечательностей в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Знакомьтесь, Вильнюс
Знакомьтесь, Вильнюс
Знакомьтесь, Вильнюс

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Президентский дворец
  • Башня Гедиминаса
  • Университет
  • Ратушная площадь
  • Костел святой Анны
  • Русский квартал
  • Еврейское гетто
  • Свято-Духов монастырь
  • Остробрамские ворота

Описание экскурсии

Главные места Вильнюса

Вы пройдете по центральной артерии Старого города — улице Пилес. Подниметесь на вершину древнего городища и осмотрите Верхний замок. Следом посетите Кафедральный собор, заглянете во внутренний дворик Президентского дворца и погуляете по территории, окружающей старинный университет. Я расскажу, почему Вильнюс называют «северным Вавилоном», как в нем сочетаются архаичное и современное, языческое и готическое начала.

Прогулка по артистическому Ужупису

Вы посетите бывший ботанический сад и старинную церковь на Лоточке. Далее отправитесь исследовать богемный квартал Ужупис с галереями, художниками и уютными пабами. Я расскажу историю появления «независимой Республики» и поделюсь основными постулатами ее конституции. А еще покажу готический костел святой Анны, Ратушную площадь и место, где останавливался Достоевский. Вы зайдете во внутренние дворики прилегающих к Ратуше улиц и спуститесь в подземелья, где узнаете о жизни ремесленников средневекового Вильнюса.

Русский квартал и еврейское гетто

Вы услышите трагическую историю еврейского гетто, посетите костел святого Казимира и его уникальную подземную крипту. В завершение погуляете по русскому кварталу Старого города, заглянете в Свято-Духов монастырь, увидите место казни трех мучеников виленских и одну из главных святынь Вильнюса — Остробрамские ворота с фрагментом древней крепостной стены.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение всех объектов по желанию): колокольня Кафедрального собора — 4 евро, колокольня костела святого Иоанна — 3 евро, подъем на фуникулере в Верхний замок — 1 евро.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€86
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлюс
Юлюс — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 448 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлюс, мне 35 лет. Я вожу экскурсии почти 8 лет и специализируюсь как на обзорных, так и необычных маршрутах по местам, куда редко заглядывают туристы. С радостью покажу вам главные, тайные достопримечательности Литвы и расскажу о них самое интересное. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
2
1
Ш
Экскурсия очень понравилась! Была содержательная и познавательная. Экскурсовод очень знающий тему. Мне с женой было интересно. Рекомендую.
Экскурсия очень понравилась! Была содержательная и познавательная. Экскурсовод очень знающий тему. Мне с женой было интересно. Рекомендую.
Экскурсия очень понравилась! Была содержательная и познавательная. Экскурсовод очень знающий тему. Мне с женой было интересно. Рекомендую.
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Татьяна
Благодарю Юлюса за прекрасный день, знакомство с Вильнюсом прошло насыщенно, интересно, познавательно!
Благодарю, что получилось сразу откликнуться и сделать экскурсию буквально через 15 часов, сразу с самолёта мы помчались в старый
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город, смотрели главные места, соборы, дворы, Президентский двор. Посетили чудесный Ужупис. Мне очень понравилась атмосфера этой "республики" и особенно Конституция!))
Посетили готический костел святой Анны, Ратушную площадь, костел святого Казимира и его подземную крипту.
Юлюс проводил по самым потаённым местами, это было так удивительно! Чувствовала себя vip персоной, которую проводили в привилигерованные секретные двери)) В некоторых были комнаты, из которых открывались потрясающие необычные виды, недоступные обычным туристам, гуляющим самим по себе.
Интересные рассказы из жизни местных, позитивный настрой, фотографирование, вообщем, время пролетело незаметно, знакомство с городом прошло на ура. Ещё изначально я попросила не рассказывать страшных грустных историй и Юлюс это учёл, спасибо! Мне всё понравилось.

Благодарю Юлюса за прекрасный день, знакомство с Вильнюсом прошло насыщенно, интересно, познавательно!
Благодарю Юлюса за прекрасный день, знакомство с Вильнюсом прошло насыщенно, интересно, познавательно!
Благодарю Юлюса за прекрасный день, знакомство с Вильнюсом прошло насыщенно, интересно, познавательно!
Благодарю Юлюса за прекрасный день, знакомство с Вильнюсом прошло насыщенно, интересно, познавательно!
Благодарю Юлюса за прекрасный день, знакомство с Вильнюсом прошло насыщенно, интересно, познавательно!
Благодарю Юлюса за прекрасный день, знакомство с Вильнюсом прошло насыщенно, интересно, познавательно!
Благодарю Юлюса за прекрасный день, знакомство с Вильнюсом прошло насыщенно, интересно, познавательно!
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Вероника
Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного об этом городе, как местный житель, выпускник Вильнюсского университета и исследователь. Я увидела город
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с высоты колокольни, подземелья храмов, потаенные дворы и арт квартал, галереи, музеи и кофейни, и даже заглянула во внутренний двор университета и посмотрела на репетицию концерта. Если вы хотите за день посетить максимум достопримечательностей, услышать удивительные истории и узнать много нового, то рекомендую эту экскурсию с Юлюсом.

Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного
Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного
Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного
Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного
Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного
Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного
Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного
Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного+1
Я рада, что мое первое знакомство с Вильнюсом прошло в компании Юлюса. Он знает много интересного
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А
Экскурсия началась с дождя!
Мы все еще с мужем приходим в себя!!!
Юлюс нас заразил любовью к городу! 3 часа пролетели очень быстро и максимально насыщенно. В каждом дворике своя история.
Открылись истории
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Макс Фрай.
Вильнюс открывал нам свои ворота в разные века. Республика Ужупис, Далай Лама, Еврейский квартал, гений скрипач… и я думаю что если бы было больше времени Юлюс смог бы рассказать еще много всего интересного… Юлюс благодарим тебя🙏

Экскурсия началась с дождя!
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A
Замечательная экскурсия с замечательным гидом
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Л
Прекрасные 4 часа прогулки с замечательным Юлюсом! Именно то, что нужно, что бы почувствовать дух и настроение города. Все останется в памяти надолго, прелестные улочки, скрытые от приезжего, укромные дворики. Отдельное спасибо за комнату-музей Чурлениса!!
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