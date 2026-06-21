8 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и посещением всех запланированных достопримечательностей в комфортных условиях.

Приглашаем вас на увлекательную индивидуальную экскурсию по Вильнюсу, где вы сможете насладиться красотой и уникальностью столицы Литвы.Ваш маршрут пройдет по живописным улочкам Старого города, включая знаменитую улицу Пилес, где каждый

уголок наполнен историей. Вы подниметесь на вершину древнего городища, чтобы взглянуть на Верхний замок, исследуете Кафедральный собор и внутренний дворик Президентского дворца. Ваш путь приведет вас к старинному университету, где вы узнаете, почему Вильнюс получил прозвище «северный Вавилон». Отправляйтесь в путешествие по артистическому кварталу Ужупис, где вас ждут галереи, художники и уютные пабы. Изучите русский квартал и услышите трогательные истории еврейского гетто. Ваше приключение по Вильнюсу будет не только познавательным, но и вдохновляющим, ведь каждый шаг по этому маршруту открывает новые страницы богатой истории города

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Описание экскурсии

Главные места Вильнюса

Вы пройдете по центральной артерии Старого города — улице Пилес. Подниметесь на вершину древнего городища и осмотрите Верхний замок. Следом посетите Кафедральный собор, заглянете во внутренний дворик Президентского дворца и погуляете по территории, окружающей старинный университет. Я расскажу, почему Вильнюс называют «северным Вавилоном», как в нем сочетаются архаичное и современное, языческое и готическое начала.

Прогулка по артистическому Ужупису

Вы посетите бывший ботанический сад и старинную церковь на Лоточке. Далее отправитесь исследовать богемный квартал Ужупис с галереями, художниками и уютными пабами. Я расскажу историю появления «независимой Республики» и поделюсь основными постулатами ее конституции. А еще покажу готический костел святой Анны, Ратушную площадь и место, где останавливался Достоевский. Вы зайдете во внутренние дворики прилегающих к Ратуше улиц и спуститесь в подземелья, где узнаете о жизни ремесленников средневекового Вильнюса.

Русский квартал и еврейское гетто

Вы услышите трагическую историю еврейского гетто, посетите костел святого Казимира и его уникальную подземную крипту. В завершение погуляете по русскому кварталу Старого города, заглянете в Свято-Духов монастырь, увидите место казни трех мучеников виленских и одну из главных святынь Вильнюса — Остробрамские ворота с фрагментом древней крепостной стены.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение всех объектов по желанию): колокольня Кафедрального собора — 4 евро, колокольня костела святого Иоанна — 3 евро, подъем на фуникулере в Верхний замок — 1 евро.