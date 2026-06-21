8 отзывов оставили туристы

Ваш маршрут пройдет по живописным улочкам Старого города, включая знаменитую улицу Пилес, где каждый
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🎨 Артистический Ужупис
- 🕍 Русский и еврейский кварталы
- 📜 Уникальные истории и факты
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Президентский дворец
- Башня Гедиминаса
- Университет
- Ратушная площадь
- Костел святой Анны
- Русский квартал
- Еврейское гетто
- Свято-Духов монастырь
- Остробрамские ворота
Описание экскурсии
Главные места Вильнюса
Вы пройдете по центральной артерии Старого города — улице Пилес. Подниметесь на вершину древнего городища и осмотрите Верхний замок. Следом посетите Кафедральный собор, заглянете во внутренний дворик Президентского дворца и погуляете по территории, окружающей старинный университет. Я расскажу, почему Вильнюс называют «северным Вавилоном», как в нем сочетаются архаичное и современное, языческое и готическое начала.
Прогулка по артистическому Ужупису
Вы посетите бывший ботанический сад и старинную церковь на Лоточке. Далее отправитесь исследовать богемный квартал Ужупис с галереями, художниками и уютными пабами. Я расскажу историю появления «независимой Республики» и поделюсь основными постулатами ее конституции. А еще покажу готический костел святой Анны, Ратушную площадь и место, где останавливался Достоевский. Вы зайдете во внутренние дворики прилегающих к Ратуше улиц и спуститесь в подземелья, где узнаете о жизни ремесленников средневекового Вильнюса.
Русский квартал и еврейское гетто
Вы услышите трагическую историю еврейского гетто, посетите костел святого Казимира и его уникальную подземную крипту. В завершение погуляете по русскому кварталу Старого города, заглянете в Свято-Духов монастырь, увидите место казни трех мучеников виленских и одну из главных святынь Вильнюса — Остробрамские ворота с фрагментом древней крепостной стены.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение всех объектов по желанию): колокольня Кафедрального собора — 4 евро, колокольня костела святого Иоанна — 3 евро, подъем на фуникулере в Верхний замок — 1 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€86
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Благодарю, что получилось сразу откликнуться и сделать экскурсию буквально через 15 часов, сразу с самолёта мы помчались в старый
Мы все еще с мужем приходим в себя!!!
Юлюс нас заразил любовью к городу! 3 часа пролетели очень быстро и максимально насыщенно. В каждом дворике своя история.
Открылись истории