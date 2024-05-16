Семейные развлекательные экскурсии Бейрута

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Бейруте на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
Столица Ливана, один из древнейших городов мира и сказочные пещеры на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 09:00
220 за всё до 3 чел.
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Бейрут
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Добро пожаловать в Бейрут
Знаковые места, исторические артефакты и музей минералов на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Баальбек - гордость Древнего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Баальбек - гордость Древнего Рима
Погрузиться в историю Финикии, открыть тайны древних строителей и осознать величие этой земли
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    16 мая 2024
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Отличный день в приятной компании! Познавательно и комфортно! Спасибо за рассказ и внимание
  • И
    Ирина
    26 апреля 2024
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Посещала данную экскурсию. Осталась очень довольна. Нас сопровождала Оксана. Долго описывать эмоции не буду, но если вернусь в Ливан, то
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    буду обращаться исключительно к ней. Грамотная, компетентная и главное интересная девушка. Нет вопросов и тем, которые она не в состоянии обсудить. Историю знает замечательно:) слушает все пожелания от туристов и очень ориентирована на приятное времяпровождение. Благодарю Оксану за сказку и те эмоции, которые она подарила

  • К
    Ксения
    24 марта 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Екатерина за 1 день погрузила нас в историю, культуру и архитектуру Ливана! Она очень интересный рассказчик, программа построена очень грамотно и логично. Видно, что Екатерине очень нравится страна и делиться своими знаниями с туристами!
  • Л
    Любовь
    19 января 2024
    Баальбек - гордость Древнего Рима
    Очень красивая экскурсия! Хорошее знание материала, комфортное авто - день прошел быстро, много красивых фото)
  • Л
    Любовь
    19 января 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Незабываемый день в Ливане) на комфортном авто, с прекрасным эрудированным знающим гидом - просто кайф!
  • о
    олег
    2 января 2024
    Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
    Экскурсия прошла на ура! Корректно, пунктуально, комфортно, я получил кроме экскурсии массу интересной информации о жизни в этом регионе, а пещеры Джейта, просто невероятно, что может делать природа! Гиду всех благ и новых экскурсий!
  • Е
    Евгений
    15 июня 2023
    Баальбек - гордость Древнего Рима
    Оксана хорошо знает и рассказывает историю и реальность Ливана. И хорошо водит машину, что в Ливане очень важно. Сами объекты экскурсии изумительны.
  • В
    Виталий
    20 апреля 2023
    Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
    Большое спасибо Оксане за организацию и отличное знание материала, а также за отличное вождение автомобиля! Очень впечатлены природной достопримечательностью -
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    гротом Джейта! Посещение Библоса также выше ожиданий. Отличное и комфортное туристическое место с небольшим количеством туристов! Рекомендуем к посещению данную программу для всех!!!

  • В
    Виталий
    16 апреля 2023
    Баальбек - гордость Древнего Рима
    Спасибо Оксане за прекрасную поездку! Организация на достойном уровне, все нужные моменты учтены. Отличное и неповторимое место для посещения! Полное
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    погружение в историю благодаря насыщенной программе. По дороге к Баальбеку посетили старейшую винодельню Ksara, основанную ещё монахами. Рекомендуем взять расширенный пакет дегустации, чтобы попробовать всё. Были впечатлены множеством лагерей беженцев из Сирии. Но это скорее добавляет экзотичности поездке в долину Бекаа. Выше ожиданий оказалось посещение древнего города Анжар, в первую очередь благодаря Оксане. Ну а про Баальбек лучше не рассказывать, а рекомендую посетить данное аутентичное место и сформировать свое мнение! Нам всё очень понравилось!!! Поездка в апреле 2023 года.

    Спасибо Оксане за прекрасную поездку! Организация на достойном уровне, все нужные моменты учтены. Отличное и неповторимоеСпасибо Оксане за прекрасную поездку! Организация на достойном уровне, все нужные моменты учтены. Отличное и неповторимоеСпасибо Оксане за прекрасную поездку! Организация на достойном уровне, все нужные моменты учтены. Отличное и неповторимое
  • Д
    Денис
    26 декабря 2022
    Добро пожаловать в Бейрут
    Уважаемая Оксана. Благодарю вас за прекрасную экскурсию. Ваши знания и любовь к стране вызывают восхищение.

Ответы на вопросы от путешественников по Бейруту в категории «Можно с детьми»

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  1. Бейрут, Библос и пещеры Джейта за 1 день
  2. Ливанская сказка: грот Джейта и древний Библос
  3. Добро пожаловать в Бейрут
  4. Баальбек - гордость Древнего Рима
Сколько стоит экскурсия по Бейруту в июне 2024
Сейчас в Бейруте в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 220 до 250. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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