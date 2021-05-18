Полезная информация о Бейруте
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Бейрут
Популярные экскурсии в Бейруте
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6 отзывов
€
250
за чел.
Погрузиться в историю Финикии, открыть тайны древних строителей и осознать величие этой земли
€
250
за чел.
Прогулка на лодке по пещерам и знакомство с одним из старейших городов мира
€
250
за чел.
Знаковые места, исторические артефакты и музей минералов на обзорной авто-пешеходной экскурсии