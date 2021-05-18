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Полезная информация о Бейруте

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Местное время в Бейруте
22:4310
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇧 Ливан
Название городаБейрут
По-английскиBeirut
Это столицаБейрут является столицей Ливана
Население города1 916 100 чел.
АэропортБейрут BEY
Часовой поясAsia/Beirut
Средняя высота40 м. от уровня моря

Где находится Бейрут на карте

Бейрут фото города
Бейрут

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