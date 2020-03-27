О коронавирусе в Ливане на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ливане на сегодня по данным 29 марта 2020: 438 заражено, 10 умерло, 30 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Ливане, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ливане на сегодня по данным 29 марта 2020: 438 заражено, 10 умерло, 30 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Ливане, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Ливане за всё время 438 +26 за 29 марта 2020 Выздоровели 30 Умерли 10 +2 Летальность 2.3% В критическом состоянии 4

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Ливане находится 0.06% (438 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 4 из них в критическом состоянии, 10 умерло, 30 выздоровело, а всего инфицированных осталось 398 человек. Самого первого зараженного человека в Ливане выявили 20 февраля 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Ливане

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Ливане

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Ливана по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 43826 102 0.5% 30 ▲ 398+24 28 мар 2020 41221 8 — 303 ▲ 374+18 27 мар 2020 39123 82 0.56% 274 ▲ 356+17 26 мар 2020 36835 6 — 233 ▲ 339+32 25 мар 2020 33315 62 0.65% 2012 ▲ 307+1 24 мар 2020 31851 4 — 8 ▲ 306+51 23 мар 2020 26719 4 — 8 ▲ 255+19 22 мар 2020 24861 4 — 84 ▲ 236+57 21 мар 2020 18724 4 — 4 ▲ 179+24 20 мар 2020 1636 4 — 4 ▲ 155+6 19 мар 2020 15724 41 0.67% 41 ▲ 149+22 18 мар 2020 13313 3 — 3 ▲ 127+13 17 мар 2020 12010 3 — 32 ▲ 114+8 15 мар 2020 11017 3 — 1 ▲ 106+17 14 мар 2020 9316 3 — 1 ▲ 89+16 13 мар 2020 7716 3 — 1 ▲ 73+16 11 мар 2020 6120 32 3.51% 1 ▲ 57+18 10 мар 2020 419 11 2.56% 1 ▲ 39+8 8 мар 2020 3210 0 — 1 ▲ 31+10 6 мар 2020 226 0 — 1 ▲ 21+6 5 мар 2020 163 0 — 1 ▲ 15+3 4 мар 2020 13 0 — 11 ▼ 12-1 2 мар 2020 133 0 — 0 ▲ 13+3 1 мар 2020 106 0 — 0 ▲ 10+6 29 фев 2020 42 0 — 0 ▲ 4+2 26 фев 2020 21 0 — 0 ▲ 2+1 21 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Последние новости о коронавирусе связанные с Ливан Глава Минздрава дал совет по поводу бани во время эпидемии lenta Посещать баню во время эпидемии коронавируса можно и полезно, но надо не перестараться, чтобы в итоге не заболеть. Стоит отказаться от прыжков в холодную воду и обливания холодной водой. Также не стоит ездить на пикники и в гости, особенно к пожилым людям, потому что вирус передается при общении.

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.