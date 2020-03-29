О коронавирусе в Израиле на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Израиле на сегодня 29 марта 2020: 3865 заражено, 14 умерло, 89 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Израиле, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Израиле на сегодня 29 марта 2020: 3865 заражено, 14 умерло, 89 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Израиле, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Израиле за всё время 3865 +246 за 29 марта 2020 Выздоровели 89 Умерли 14 +2 Летальность 0.4% В критическом состоянии 66

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Израиле находится 0.57% (3865 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 66 из них в критическом состоянии, 14 умерло, 89 выздоровело, а всего инфицированных осталось 3762 человека. Самого первого зараженного человека в Израиле выявили 20 февраля 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Израиле

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Израиле

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Израиля по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 3865246 142 0.05% 89 ▲ 3762+244 28 мар 2020 3619584 12 — 8910 ▲ 3518+574 27 мар 2020 3035342 124 0.14% 7911 ▲ 2944+327 26 мар 2020 2693324 83 0.11% 6810 ▲ 2617+311 25 мар 2020 23691131 52 0.09% 585 ▲ 2306+1124 24 мар 2020 1238167 32 0.17% 5316 ▲ 1182+149 23 мар 2020 1071188 1 — 37 ▲ 1033+188 22 мар 2020 883171 1 — 371 ▲ 845+170 21 мар 2020 712183 11 0.15% 3622 ▲ 675+160 20 мар 2020 529102 0 — 143 ▲ 515+99 19 мар 2020 427123 0 — 11 ▲ 416+123 18 мар 2020 30454 0 — 11 ▲ 293+54 17 мар 2020 25032 0 — 117 ▲ 239+25 16 мар 2020 2185 0 — 4 ▲ 214+5 15 мар 2020 21358 0 — 4 ▲ 209+58 14 мар 2020 15529 0 — 4 ▲ 151+29 13 мар 2020 12626 0 — 4 ▲ 122+26 12 мар 2020 10021 0 — 4 ▲ 96+21 11 мар 2020 794 0 — 4 ▲ 75+4 10 мар 2020 7514 0 — 42 ▲ 71+12 8 мар 2020 6118 0 — 2 ▲ 59+18 7 мар 2020 436 0 — 2 ▲ 41+6 6 мар 2020 3717 0 — 21 ▲ 35+16 5 мар 2020 205 0 — 1 ▲ 19+5 4 мар 2020 153 0 — 1 ▲ 14+3 3 мар 2020 122 0 — 1 ▲ 11+2 1 мар 2020 103 0 — 1 ▲ 9+3 29 фев 2020 73 0 — 1 ▲ 6+3 28 фев 2020 41 0 — 1 ▲ 3+1 27 фев 2020 31 0 — 11 — 2 26 фев 2020 21 0 — 0 ▲ 2+1 21 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Последние новости о коронавирусе связанные с Израилем Двух раввинов госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус rbc Один из них служит в столичной синагоге на Большой Бронной, другой прилетел в Россию из Израиля. Оба приняли участие в праздновании Пурима несколько недель назад В Израиле объяснили очередную победу Нетаньяху lenta Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова оказался победителем в политическом противостоянии благодаря распространению в стране коронавируса. Об этом пишет The Jerusalem Post. Бывший противник Нетаньяху Бени Ганц согласился занять пост спикера парламента и войти в правительство действующего премьера. В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли Храм Гроба Господня rbc Натан Щаранский назвал способы пережить самоизоляцию lenta Бывший израильский политик Натан Щаранский, который в советское время отбывал одиночное заключение в тюрьме, дал пять советов, как пережить вынужденную изоляцию во времена коронавирусной пандемии. По словам еврейского правозащитника, очень важно не терять чувство юмора. Израиль отказался переносить еврейскую Пасху из-за коронавируса lenta Верховный суд Израиля отклонил ходатайство с требованием объявить текущий год високосным, добавив к нему еще один месяц. Петиция о переносе праздника из-за распространения эпидемии коронавируса была подана Эфраимом Шалми. Ответчиками по делу выступили Главный раввинат Израиля, правительство республики и Кнессет.

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.