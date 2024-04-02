Julia проводит ещё 4 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения Динана - с апреля по октябрь. В это время открыты все главные достопримечательности, включая цитадель и сады Фрейр. Насладитесь экскурсиями и приятной атмосферой города.

В уютном бельгийском городке Динан можно провести время душевно и с интересом. Гости услышат историю древней цитадели и осмотрят поразительные витражи готического собора.Также узнают об аббатстве, давшем имя самому известному

пиву Бельгии, прогуляются по замку и изысканным садам Фрейр. На экскурсии выяснится, почему в Динане так много символов саксофона. В случае закрытия садов, предусмотрена альтернатива - Пещера чудес с причудливыми образованиями в полусумрачных гротах

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Цитадель Динан, пиво Leffe и Нотр-Дам

Вы посетите многовековое оборонительное сооружение, датированное 11 веком. К нему можно будет подняться на канатной дороге или пешком по крутой лестнице. В крепости и музее я расскажу о многих батальях, которые выпали на долю цитадели. Вы также побываете в готическом соборе Богоматери Динана, где рассмотрите потрясающие витражи и статуи. А также в программе будет Музей пива, где поговорим о пивоваренных традициях старинного аббатства и, пожалуй, самом известном пиве Бельгии — Leffe, которое именно они и изготавливают.

Замок и сады Фрейр

Во время небольшого вояжа по реке вы рассмотрите ландшафты города и узнаете любопытные факты из его жизни — например, почему здесь повсюду макеты и символы саксофона и зачем в Динане решили установить памятник Шарлю де Голлю. На территории замка 14 века, расположенного у одноименной горы, вы осмотрите старинные помещения и элементы декора по всем средневековым канонам, увидите произведения искусства, узнаете о коронованных особах и, конечно, исследуете уголки бесподобного сада, где витают ароматы липы и апельсина. В случае, если ваше путешествие придется на период, когда сады закрыты, я предложу альтернативу — Пещеру чудес. В полусумрачных гротах перед вами предстанут причудливые образования в игре светового освещения и теней.

Если вы решите остаться в Динане, в конце прогулки я подскажу еще немало интересных мест для самостоятельного посещения.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Встреча состоится на одной из обоюдно удобных ж/д станций. Либо, по договоренности, я могу вас встретить в другом пункте. В конце экскурсии я могу вас отвезти на своем авто на ту же станцию.

График работы объектов экскурсии

Цитадель Динан открыта с апреля по октябрь — с 10 до 18 (каждый день), с ноября по март — с 10 до 16 (кроме пятницы)

Сады и замок Фрейр открыты с апреля по июнь и с сентября по ноябрь — с 11 до 17 (суббота и воскресенье), с июля по август — с 11 до 17 (понедельник-пятница)

Дополнительные расходы

Все входные билеты, подъем на канатной дороге и прогулка на кораблике оплачиваются отдельно. Каждый билет стоит примерно 12-25 евро/человека