Julia проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Цитадель Динан, пиво Leffe и Нотр-Дам

Вы посетите многовековое оборонительное сооружение, датированное 11 веком. К нему можно будет подняться на канатной дороге или пешком по крутой лестнице. В крепости и музее я расскажу о многих батальях, которые выпали на долю цитадели. Вы также побываете в готическом соборе Богоматери Динана, где рассмотрите потрясающие витражи и статуи. А также в программе будет Музей пива, где поговорим о пивоваренных традициях старинного аббатства и, пожалуй, самом известном пиве Бельгии — Leffe, которое именно они и изготавливают.

Замок и сады Фрейр

Во время небольшого вояжа по реке вы рассмотрите ландшафты города и узнаете любопытные факты из его жизни — например, почему здесь повсюду макеты и символы саксофона и зачем в Динане решили установить памятник Шарлю де Голлю. На территории замка 14 века, расположенного у одноименной горы, вы осмотрите старинные помещения и элементы декора по всем средневековым канонам, увидите произведения искусства, узнаете о коронованных особах и, конечно, исследуете уголки бесподобного сада, где витают ароматы липы и апельсина. В случае, если ваше путешествие придется на период, когда сады закрыты, я предложу альтернативу — Пещеру чудес. В полусумрачных гротах перед вами предстанут причудливые образования в игре светового освещения и теней.

Если вы решите остаться в Динане, в конце прогулки я подскажу еще немало интересных мест для самостоятельного посещения.