Julia проводит ещё 4 экскурсии

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Старинный и волшебный Динан

Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€276235 за экскурсиюскидка15%

Julia
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
Julia – Гид в Люксембурге
В уютном бельгийском городке есть все, чтобы провести время душевно и с интересом.

Вы услышите историю 📖 древней цитадели и осмотрите поразительные витражи готического собора, узнаете об аббатстве, давшем имя самому известному пиву Бельгии, прогуляетесь 👣 по замку и изысканным садам Фрейр.

А также выясните, почему в Динане так много символов саксофона.
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан

Что вас ожидает

Цитадель Динан, пиво Leffe и Нотр-Дам
Вы посетите многовековое оборонительное сооружение, датированное 11 веком. К нему можно будет подняться на канатной дороге или пешком по крутой лестнице. В крепости и музее я расскажу о многих батальях, которые выпали на долю цитадели. Вы также побываете в готическом соборе Богоматери Динана, где рассмотрите потрясающие витражи и статуи. А также в программе будет Музей пива, где поговорим о пивоваренных традициях старинного аббатства и, пожалуй, самом известном пиве Бельгии — Leffe, которое именно они и изготавливают.

Замок и сады Фрейр
Во время небольшого вояжа по реке вы рассмотрите ландшафты города и узнаете любопытные факты из его жизни — например, почему здесь повсюду макеты и символы саксофона и зачем в Динане решили установить памятник Шарлю де Голлю. На территории замка 14 века, расположенного у одноименной горы, вы осмотрите старинные помещения и элементы декора по всем средневековым канонам, увидите произведения искусства, узнаете о коронованных особах и, конечно, исследуете уголки бесподобного сада, где витают ароматы липы и апельсина. В случае, если ваше путешествие придется на период, когда сады закрыты, я предложу альтернативу — Пещеру чудес. В полусумрачных гротах перед вами предстанут причудливые образования в игре светового освещения и теней.

Если вы решите остаться в Динане, в конце прогулки я подскажу еще немало интересных мест для самостоятельного посещения.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Встреча состоится на одной из обоюдно удобных ж/д станций. Либо, по договоренности, я могу вас встретить в другом пункте. В конце экскурсии я могу вас отвезти на своем авто на ту же станцию.
  • Если вы путешествуете в одиночестве — я сделаю вам 5% скидку на экскурсию

График работы объектов экскурсии

  • Цитадель Динан открыта с апреля по октябрь — с 10 до 18 (каждый день), с ноября по март — с 10 до 16 (кроме пятницы)
  • Сады и замок Фрейр открыты с апреля по июнь и с сентября по ноябрь — с 11 до 17 (суббота и воскресенье), с июля по август — с 11 до 17 (понедельник-пятница)

Дополнительные расходы
Все входные билеты, подъем на канатной дороге и прогулка на кораблике оплачиваются отдельно. Каждый билет стоит примерно 6-9 евро/человека

Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан
Старинный и волшебный Динан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julia
Julia
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион — старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.
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