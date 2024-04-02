Julia проводит ещё 4 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения Динана - с апреля по октябрь. В это время открыты все главные достопримечательности, включая цитадель и сады Фрейр. Насладитесь экскурсиями и приятной атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Цитадель Динан
Собор Нотр-Дам
Музей пива
Замок Фрейр
Сады Фрейр
Пещера чудес
Описание экскурсии
Цитадель Динан, пиво Leffe и Нотр-Дам
Вы посетите многовековое оборонительное сооружение, датированное 11 веком. К нему можно будет подняться на канатной дороге или пешком по крутой лестнице. В крепости и музее я расскажу о многих батальях, которые выпали на долю цитадели. Вы также побываете в готическом соборе Богоматери Динана, где рассмотрите потрясающие витражи и статуи. А также в программе будет Музей пива, где поговорим о пивоваренных традициях старинного аббатства и, пожалуй, самом известном пиве Бельгии — Leffe, которое именно они и изготавливают.
Замок и сады Фрейр
Во время небольшого вояжа по реке вы рассмотрите ландшафты города и узнаете любопытные факты из его жизни — например, почему здесь повсюду макеты и символы саксофона и зачем в Динане решили установить памятник Шарлю де Голлю. На территории замка 14 века, расположенного у одноименной горы, вы осмотрите старинные помещения и элементы декора по всем средневековым канонам, увидите произведения искусства, узнаете о коронованных особах и, конечно, исследуете уголки бесподобного сада, где витают ароматы липы и апельсина. В случае, если ваше путешествие придется на период, когда сады закрыты, я предложу альтернативу — Пещеру чудес. В полусумрачных гротах перед вами предстанут причудливые образования в игре светового освещения и теней.
Если вы решите остаться в Динане, в конце прогулки я подскажу еще немало интересных мест для самостоятельного посещения.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Встреча состоится на одной из обоюдно удобных ж/д станций. Либо, по договоренности, я могу вас встретить в другом пункте. В конце экскурсии я могу вас отвезти на своем авто на ту же станцию.
График работы объектов экскурсии
Цитадель Динан открыта с апреля по октябрь — с 10 до 18 (каждый день), с ноября по март — с 10 до 16 (кроме пятницы)
Сады и замок Фрейр открыты с апреля по июнь и с сентября по ноябрь — с 11 до 17 (суббота и воскресенье), с июля по август — с 11 до 17 (понедельник-пятница)
Дополнительные расходы
Все входные билеты, подъем на канатной дороге и прогулка на кораблике оплачиваются отдельно. Каждый билет стоит примерно 12-25 евро/человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 421 туриста
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион — читать дальшеуменьшить
старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
–
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–
Оксана
Великолепный город Динан, который обязательно стоит посмотреть и прочувствовать дух истории. Были с семьей на экскурсии с Юлией. Это была наша 3-я экскурсия с ней. Дети очень просили, чтобы была только она. Очень интересная подача материала, особенно запоминается, когда обозреваешь все в живую. Желаем Юлии огромных успехов в ее работе. Обязательно будем рекомендовать ее друзьям и знакомым.
+2
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А
Анатолий
Юлия пунктуальная и организованный гид,подаёт информацию доходчиво и живо. экскурсия понравилась, правда мы не попали в гроты,неожиданно они оказались закрыты,рекомендую Юлии проверять заранее все намеченные мероприятия
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