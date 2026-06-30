2 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения замков Люксембурга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа вокруг замков особенно живописна. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно прогуляться, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, замки открыты, но погода может быть прохладной и дождливой, что ограничивает комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Бофор
Замок Вианден
Описание экскурсии
Замок Бофор — жемчужина региона Мюллерталь и ближайший к городу Люксембург. Замок, который скорее стремился выглядеть, чем быть на деле крепостью. До недавнего времени часть замка была жилой: вы прикоснетесь к истории Бофора через жизнь его обитателей, сохранивших замок до наших дней. Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места.
Замок Вианден — самый большой замок Арденнских гор и один из крупнейших, которые сохранились в Европе со времен Средневековья. История замка Вианден — это отражение истории страны со всеми ее коллизиями и перипетиями, взлетами и падениями. Сочетание романской и готической архитектуры замка, природный ландшафт делают местность, в которой расположен замок, самым живописным местом Великого герцогства.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены билеты в замки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 563 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Мои экскурсии проходят позитивно и с юмором, интересно рассказываю о простом и увлекательно о сложном. Без занудства и монотонности. Никаких «посмотрите налево, посмотрите направо» и пересказа Википедии. Ваш мозг не взорвется от дат и имен, если Люксембург покажу вам именно я. Приходите, со мной скучно не будет!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Большое спасибо Татьяне за очень приятную и интересную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
отличная экскурсия по великолепным местам! очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Elena
Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический дождь, поездка оказалась незабываемой и подарила нам только самые положительные эмоции. Прекрасное знание истории, читать дальшеуменьшить
интересных фактов/случаев, которые вы нигде не прочитаете и не найдёте, местных обычаев и событий, культурных ценностей, внимательность, открытость и отличное настроение Татьяны позволили нам познакомиться не только с Замками Бофор и Вианден и окунуться в прошлое всего Люксембурга, но и получить действительно огромное удовольствие от поездки. Очень и очень всем рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию, скорее мы побывали в гостях. Такой эксклюзив встретили впервые. Спасибо большое, Татьяна, за время, которое пролетело для нас слишком быстро!)
Вам был полезен этот отзыв?
L
Leo
Татьяна хорошо знает свое дело. Она отличный гид и интересный рассказчик. Всем тем, кто интересуется историей и развитием Люксембурга, очень рекомендую её услуги. Не пожалеете. Лев С
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!