2 отзыва оставили туристы

Замок Бофор — жемчужина региона Мюллерталь и ближайший к городу Люксембург. Замок, который скорее стремился выглядеть, чем быть на деле крепостью. До недавнего времени часть замка была жилой: вы прикоснетесь к истории Бофора через жизнь его обитателей, сохранивших замок до наших дней. Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места.
Замок Вианден — самый большой замок Арденнских гор и один из крупнейших, которые сохранились в Европе со времен Средневековья. История замка Вианден — это отражение истории страны со всеми ее коллизиями и перипетиями, взлетами и падениями. Сочетание романской и готической архитектуры замка, природный ландшафт делают местность, в которой расположен замок, самым живописным местом Великого герцогства.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены билеты в замки.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Существует распространенный стереотип, что в Люксембурге нечего смотреть. Остановились на полдня — и снова в дорогу. Мнение ошибочное, потому что Люксембург — страна-загадка. Найти о ней информацию крайне сложно, а та информация, что имеется — очень однообразна. Проведя немалое количество времени, изучая историческую и современную информацию на разных языках, объехав все герцогство, обойдя все известные и тайные тропки, я разработала экскурсии по разным направлениям и интересам. Экскурсии различной тематики, но все они пропитаны духом прошедших столетий, историями и легендами, где быль порой слилась с явью. И главное — их объединяет мое искреннее желание поделиться своими знаниями с вами. Жду вас на своих экскурсиях!
Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию, скорее мы побывали в гостях. Такой эксклюзив встретили впервые. Спасибо большое, Татьяна, за время, которое пролетело для нас слишком быстро!)
Анастасия
28 августа 2019
Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Что вы знаете о Люксембурге? Думаю, немного, потому что найти информацию об этой стране и ее городах крайне сложно, а та информация, что есть — очень однообразна, все статьи похожи друг на друга как две капли воды. Поэтому порой у путешественников складывается неверное впечатление: мол, делать тут нечего, от силы полдня-день — и все посмотрели. Я же вам расскажу и покажу совсем другой Люксембург!
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Причудливые скальные образования, речные долины, романтические замки, водопады, тишина и прохлада ущелий, захватывающие дух панорамные виды — вот тот краткий перечень естественных красот, с которыми вам предстоит встретиться в регионе Мюллерталь.
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Про столицу карликового герцогства и город белых воротничков, где работает самый состоятельный монарх Европы, можно смело сказать: мал да удал! За время прогулки по Люксембургу я открою вам его суть — сочетание богатейшей истории, изящества старинной и современной архитектуры и деловитости самого офисного города мира. Я познакомлю вас с наиболее интересными достопримечательностями, развлечениями и кухней Люксембурга, и вам больше и в голову не придёт вопрос «Да что в таком маленьком городе делать?».