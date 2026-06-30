2 отзыва оставили туристы

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Замки Люксембурга

Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Люксембург славится своими замками, и экскурсия по Бофору и Виандену - отличная возможность познакомиться с историей и архитектурой страны.

Замок Бофор, расположенный в регионе Мюллерталь, известен своей дегустацией черносмородинового ликера.

Замок Вианден, крупнейший в Арденнских горах, сочетает романскую и готическую архитектуру, делая его одним из самых живописных мест в Люксембурге. Билеты в замки оплачиваются отдельно
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение двух самых ярких замков Люксембурга
  • 🍷 Дегустация черносмородинового ликера в Бофоре
  • 📜 Погружение в богатую историю страны
  • 🏞 Живописные виды Арденнских гор
  • 🗺 Индивидуальный подход и комфорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения замков Люксембурга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа вокруг замков особенно живописна. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно прогуляться, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, замки открыты, но погода может быть прохладной и дождливой, что ограничивает комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Замки Люксембурга
Замки Люксембурга
Замки Люксембурга

Что можно увидеть

  • Замок Бофор
  • Замок Вианден

Описание экскурсии

Замок Бофор — жемчужина региона Мюллерталь и ближайший к городу Люксембург. Замок, который скорее стремился выглядеть, чем быть на деле крепостью. До недавнего времени часть замка была жилой: вы прикоснетесь к истории Бофора через жизнь его обитателей, сохранивших замок до наших дней. Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места.

Замок Вианден — самый большой замок Арденнских гор и один из крупнейших, которые сохранились в Европе со времен Средневековья. История замка Вианден — это отражение истории страны со всеми ее коллизиями и перипетиями, взлетами и падениями. Сочетание романской и готической архитектуры замка, природный ландшафт делают местность, в которой расположен замок, самым живописным местом Великого герцогства.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты в замки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 563 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Мои экскурсии проходят позитивно и с юмором, интересно рассказываю о простом и увлекательно о сложном. Без занудства и монотонности. Никаких «посмотрите налево, посмотрите направо» и пересказа Википедии. Ваш мозг не взорвется от дат и имен, если Люксембург покажу вам именно я. Приходите, со мной скучно не будет!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
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И
Большое спасибо Татьяне за очень приятную и интересную экскурсию!
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Александр
отличная экскурсия по великолепным местам! очень рекомендую!
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E
Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический дождь, поездка оказалась незабываемой и подарила нам только самые положительные эмоции. Прекрасное знание истории,
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интересных фактов/случаев, которые вы нигде не прочитаете и не найдёте, местных обычаев и событий, культурных ценностей, внимательность, открытость и отличное настроение Татьяны позволили нам познакомиться не только с Замками Бофор и Вианден и окунуться в прошлое всего Люксембурга, но и получить действительно огромное удовольствие от поездки. Очень и очень всем рекомендуем!

Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический
Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический
Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический
Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический
Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический
Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический
Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический
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Оксана
Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию, скорее мы побывали в гостях. Такой эксклюзив встретили впервые. Спасибо большое, Татьяна, за время, которое пролетело для нас слишком быстро!)
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L
Татьяна хорошо знает свое дело. Она отличный гид и интересный рассказчик. Всем тем, кто интересуется историей и развитием Люксембурга, очень рекомендую её услуги. Не пожалеете.
Лев С
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А
Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!
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