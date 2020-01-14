2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Замок Бофор — жемчужина региона Мюллерталь и ближайший к городу Люксембург. Замок, который скорее стремился выглядеть, чем быть на деле крепостью. До недавнего времени часть замка была жилой: вы прикоснетесь к истории Бофора через жизнь его обитателей, сохранивших замок до наших дней. Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места.

Замок Вианден — самый большой замок Арденнских гор и один из крупнейших, которые сохранились в Европе со времен Средневековья. История замка Вианден — это отражение истории страны со всеми ее коллизиями и перипетиями, взлетами и падениями. Сочетание романской и готической архитектуры замка, природный ландшафт делают местность, в которой расположен замок, самым живописным местом Великого герцогства.