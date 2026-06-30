2 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения замков Люксембурга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа вокруг замков особенно живописна. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно прогуляться, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, замки открыты, но погода может быть прохладной и дождливой, что ограничивает комфорт прогулок.

Люксембург славится своими замками, и экскурсия по Бофору и Виандену - отличная возможность познакомиться с историей и архитектурой страны. Замок Бофор, расположенный в регионе Мюллерталь, известен своей дегустацией черносмородинового ликера. Замок Вианден, крупнейший в Арденнских горах, сочетает романскую и готическую архитектуру, делая его одним из самых живописных мест в Люксембурге. Билеты в замки оплачиваются отдельно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Замок Бофор — жемчужина региона Мюллерталь и ближайший к городу Люксембург. Замок, который скорее стремился выглядеть, чем быть на деле крепостью. До недавнего времени часть замка была жилой: вы прикоснетесь к истории Бофора через жизнь его обитателей, сохранивших замок до наших дней. Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места.

Замок Вианден — самый большой замок Арденнских гор и один из крупнейших, которые сохранились в Европе со времен Средневековья. История замка Вианден — это отражение истории страны со всеми ее коллизиями и перипетиями, взлетами и падениями. Сочетание романской и готической архитектуры замка, природный ландшафт делают местность, в которой расположен замок, самым живописным местом Великого герцогства.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты в замки.