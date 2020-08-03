12 отзывов оставили туристы

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Люксембург — малый город

Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€293235 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии12 отзывов
4.5
Julia
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
Julia – Гид в Люксембурге
Про столицу карликового герцогства и город белых воротничков, где работает самый состоятельный монарх Европы, можно смело сказать: мал да удал! За время прогулки по Люксембургу я открою вам его суть — сочетание богатейшей истории 📖, изящества старинной и современной архитектуры и деловитости самого офисного города мира.

Я познакомлю вас с наиболее интересными достопримечательностями 🏛️, развлечениями и кухней Люксембурга, и вам больше и в голову не придёт вопрос «Да что в таком маленьком городе делать?».
Люксембург — малый город
Люксембург — малый город

Что вас ожидает

Открыточные виды великого герцогства
Помпезные дворцы и замковые развалины, скромные площади и изящные церкви, многоярусность и зелёные сады — всё это Люксембург, каким вы его увидите. Я расскажу об истории города и страны, проведу вас к старинному аббатству Ноймюнстер и Собору Люксембургской богоматери, популярному среди паломников из Рима. Вы увидите главный национальный символ Люксембурга — мост Адольфа (именно он представляет страну в парках миниатюр, где за Россию обычно выступает Собор Василия Блаженного) и полюбуетесь Большим герцогским дворцом, «офисом» главы карликового государства, из кофейни напротив, где подают удивительно вкусный шоколад. Кроме того, мы посетим средневековую крепость Вианден, которая находится в 40 минутах езды на автомобиле от центра города, а по дороге вы насладитесь пейзажами маленькой страны.

Люксембург сегодня
Страна Люксембург, занимая мало места на карте, вносит ощутимый вклад в историю современности. Вы познакомитесь с Люксембургом не только как со столицей герцогства, но и как с одним из эпицентров финансовой жизни Европы, куда съезжаются белые воротнички из близлежащих стран и где компании с мировым именем открывают свои офисы. И как приятно будет, наблюдая за деловым ритмом города, неспешно бродить по Люксембургскому саду или Парку чудес, где очень понравится детям. Прогулка по Люксембургу покажет вам все его богатства и преимущества, причудливость его маршрутов, зелень пейзажей и красоту ландшафтов, и вы проникнетесь большим уважением к малому городу.

Организационные детали

  • По договорённости возможен трансфер до центра города и обратно
  • По желанию можно посетить за дополнительную плату казематы Бок, Парк чудес (10 евро для взрослых и 6 евро для детей) или Люксембургскую крепость (3 евро)
  • Для одного путешественника скидка 20%.​
  • Парк развлечений вы сможете посетить самостоятельно, я организую трансфер в одну сторону и помогу вызвать такси, чтобы приехать после в центр города (стоимость такси около 30 евро)
Люксембург — малый город
Люксембург — малый город
Люксембург — малый город
Люксембург — малый город
Люксембург — малый город
Люксембург — малый город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Julia
Julia
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион — старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.
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12 отзывов оставили туристы

3 августа 2020
Юлия чудесный гид! Очаровательная, интересный собеседник, ну и просто фанат своего дела! Мы с детьми моментально прониклись Люксембургом!!! Посетили замок, погуляли по старому городу! Погрузились с головой в очаровательное тихое спокойствие и неповторимый шарм Великого Герцогства! Счастливые и благодарные, рекомендуем всем-всем-всем!
2 августа 2020
Есть такая категория людей, которая считает, что если они местные, то они могут называться ГИДАМИ. Точнее - имеют право брать с туристов деньги за их сопровождение. В Люксембурге цены высоки и такое "сопровождение" не может быть посредственного качества. Это моё ЛИЧНОЕ мнение. Если кто-то из туристов хочет что-то глубоко узнать - это НЕ К ЮЛЕ!!!! Цельной картины истории развития города, связи истории с основными мировыми событиями НЕ ЖДИТЕ! Этого не будет. Юля - просто местный человек. Если хотите прогуляться в компании, тогда это к Юле.
28 декабря 2019
Доброе утро! Большое спасибо Юлии🤗. Экскурсия очень интересная, познавательная, насыщенная. В этом городе и стране с семьей были первый раз. Благодаря Юлии узнали об этой стране все по максимуму.
22 октября 2019
Были с женой на выходных в Люксембурге, решили для экономии времени взять экскурсовода. После анализа доступных предложений (которых для Люксембурга немного) выбрали Юлию по соотношению цены и содержания экскурсии. Нисколько не пожалели, Юлия очень интересно рассказала про страну и город, ее историю, современную жизнь и экономику, отвезла в красивый замок на окраине Люксембурга, а потом была пешеходная экскурсия по центру города. 5 часов прошли очень быстро:) Очень рекомендуем Юлию и сами планируем в будущем воспользоваться ее услугами в Бельгии...
26 августа 2019
Хотели выразить благодарность Юлии в организации экскурсии по Люксембургу. И когда приятные впечатления от увиденного впервые- хочется приехать ещё раз. У нас было запланировано 5 часов времени на посещение замка Виандена и обзорной экскурсии по столице. Не в адрес Юлии, хочется посоветовать путешественникам, внимательно читать отзывы, и отдавать предпочтение вашим пожеланиям. Побывав во многих замках Германии, данный замок, особого интереса к себе не вызвал. Природа вокруг него изумительная, но когда уже повидал многое похожее, то было немного жаль тратить большую часть запланированного экскурсионного времени. По ходу маршрута, мы общались с Юлией, узнавали интересные тонкости жизни и работы в стране местных жителей и наемных работников. Нам не хватало интересных историй и легенд о Люксембурге, было много пауз. Также особо не познали, чем дышит местный колорит. Всё о чем узнали, было обобщенно, без особой изюминки. Тем не менее, время пролетело незаметно, жаль было расставаться с этим городом. Обязательно будем рекомендовать всем посетить эту страну в компании Юлии. Но хотелось бы отдельно порекомендовать воспользоваться своим личным автомобилем для передвижения по всем маршрутам выбранных Вами мест, а не услугами трансфера Авто Юлии. Имели неосторожность в первый раз в жизни столкнуться с такой манерой вождения. Имея на троих человек общий стаж вождения 50 лет,
18 августа 2019
Экскурсия была очень хорошей и интересной. Маршрут шёл не только через туристические районы, но и жилые, чтобы можно было увидеть как живут жители Люксембурга.
17 июля 2019
К сожалению, от самостоятельной прогулки по городу в голове не сложилось четкой картины города, а благодаря прогулке с Юлией картинка сложилась :) Отдельное спасибо за поездку в Вианден и совет съездить в Ансембург и Трир.
3 мая 2019
Было бы сложно понять Люксембург без гида. Спасибо Юлии, все было отлично и очень комфортно, не грузились лишней информацией, на все вопросы получили ответы и удовольствие от общения.
2 апреля 2019
Юлия очень приятный в общении человек и интересный гид. Она терпеливо ждала нас, пока мы нафотографируемся вдоволь на каждой живописной точке, а также подсказала интересные маршруты для самостоятельных прогулок. Рассказывала интересные легенды о городе и его достопримечательностях, а также дополняла их историями из настоящей жизни люксембуржцев. В итоге сложилась цельная картина о жизни местных жителей, их ценностях, обычиях и нравах, как будто мы сами ненадолго ими стали. Большое спасибо!!!
27 марта 2019
Экскурсия была заказана экспромтом и нам очень повезло с гидом. Пунктуальна, коммуникабельна, хороший рассказчик с комфортабельным авто. Большое спасибо. Рекомендуем
Ещё 2 отзыва

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