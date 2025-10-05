12 отзывов оставили туристы

Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
Люксембург - это город, где сочетаются богатая история, изящная архитектура и деловая активность.
На индивидуальной экскурсии вы увидите старинные дворцы, аббатство Ноймюнстер, собор Люксембургской Богоматери и мост Адольфа. Также вас ждёт посещение средневековой крепости Вианден и знакомство с финансовым центром Европы.
Прогулка по Люксембургу подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой этого удивительного города
Помпезные дворцы и замковые развалины, скромные площади и изящные церкви, многоярусность и зелёные сады — всё это Люксембург, каким вы его увидите. Я расскажу об истории города и страны, проведу вас к старинному аббатству Ноймюнстер и собору Люксембургской Богоматери, популярному среди паломников из Рима. Вы увидите главный национальный символ Люксембурга — мост Адольфа (именно он представляет страну в парках миниатюр, где за Россию обычно выступает Собор Василия Блаженного) и полюбуетесь Большим герцогским дворцом, «офисом» главы карликового государства, из кофейни напротив, где подают удивительно вкусный шоколад. Кроме того, мы посетим средневековую крепость Вианден, которая находится в 40 минутах езды на автомобиле от центра города, а по дороге вы насладитесь пейзажами маленькой страны.
Люксембург сегодня
Страна Люксембург, занимая мало места на карте, вносит ощутимый вклад в историю современности. Вы познакомитесь с Люксембургом не только как со столицей герцогства, но и как с одним из эпицентров финансовой жизни Европы, куда съезжаются белые воротнички из близлежащих стран и где компании с мировым именем открывают свои офисы. И как приятно будет, наблюдая за деловым ритмом города, неспешно бродить по Люксембургскому саду или Парку чудес, где очень понравится детям. Прогулка по Люксембургу покажет вам все его богатства и преимущества, причудливость его маршрутов, зелень пейзажей и красоту ландшафтов, и вы проникнетесь большим уважением к малому городу.
Организационные детали
По договорённости возможен трансфер до центра города и обратно
По желанию можно посетить за дополнительную плату казематы Бок, Парк чудес (10 евро для взрослых и 6 евро для детей) или Люксембургскую крепость (3 евро)
Парк развлечений вы сможете посетить самостоятельно, я организую трансфер в одну сторону и помогу вызвать такси, чтобы приехать после в центр города (стоимость такси около 30 евро)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 421 туриста
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион — читать дальшеуменьшить
старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ekaterina
Хорошая и содержательная экскурсия интересная и взрослым и детям
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Оксана
Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов, но это время пролетело так незаметно и так легко, что читать дальшеуменьшить
дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше.
+2
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Светлана
Экскурсия с Юлией нам очень понравилась! Мы узнали очень много интересных фактов из истории Люксембурга, посмотрели все самые интересные достопримечательности, посетили храм Люксембурской Богоматери и посетили великолепный замок! Спасибо огромное за прекрасное путешествие!
+2
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Дмитрий
Были с женой на выходных в Люксембурге, решили для экономии времени взять экскурсовода. После анализа доступных предложений (которых для Люксембурга немного) выбрали Юлию по соотношению цены и содержания экскурсии. Нисколько читать дальшеуменьшить
не пожалели, Юлия очень интересно рассказала про страну и город, ее историю, современную жизнь и экономику, отвезла в красивый замок на окраине Люксембурга, а потом была пешеходная экскурсия по центру города. 5 часов прошли очень быстро:) Очень рекомендуем Юлию и сами планируем в будущем воспользоваться ее услугами в Бельгии…
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Виктория
Юлия очень приятный в общении человек и интересный гид. Она терпеливо ждала нас, пока мы нафотографируемся вдоволь на каждой живописной точке, а также подсказала интересные маршруты для самостоятельных прогулок. Рассказывала читать дальшеуменьшить
интересные легенды о городе и его достопримечательностях, а также дополняла их историями из настоящей жизни люксембуржцев. В итоге сложилась цельная картина о жизни местных жителей, их ценностях, обычиях и нравах, как будто мы сами ненадолго ими стали. Большое спасибо!!!
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Е
Екатерина
Юлия чудесный гид! Очаровательная, интересный собеседник, ну и просто фанат своего дела! Мы с детьми моментально прониклись Люксембургом!!! Посетили замок, погуляли по старому городу! Погрузились с головой в очаровательное тихое спокойствие и неповторимый шарм Великого Герцогства! Счастливые и благодарные, рекомендуем всем-всем-всем!