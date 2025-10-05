12 отзывов оставили туристы

Люксембург - это город, где сочетаются богатая история, изящная архитектура и деловая активность. На индивидуальной экскурсии вы увидите старинные дворцы, аббатство Ноймюнстер, собор Люксембургской Богоматери и мост Адольфа. Также вас ждёт посещение средневековой крепости Вианден и знакомство с финансовым центром Европы. Прогулка по Люксембургу подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой этого удивительного города

Описание экскурсии

Открыточные виды великого герцогства

Помпезные дворцы и замковые развалины, скромные площади и изящные церкви, многоярусность и зелёные сады — всё это Люксембург, каким вы его увидите. Я расскажу об истории города и страны, проведу вас к старинному аббатству Ноймюнстер и собору Люксембургской Богоматери, популярному среди паломников из Рима. Вы увидите главный национальный символ Люксембурга — мост Адольфа (именно он представляет страну в парках миниатюр, где за Россию обычно выступает Собор Василия Блаженного) и полюбуетесь Большим герцогским дворцом, «офисом» главы карликового государства, из кофейни напротив, где подают удивительно вкусный шоколад. Кроме того, мы посетим средневековую крепость Вианден, которая находится в 40 минутах езды на автомобиле от центра города, а по дороге вы насладитесь пейзажами маленькой страны.

Люксембург сегодня

Страна Люксембург, занимая мало места на карте, вносит ощутимый вклад в историю современности. Вы познакомитесь с Люксембургом не только как со столицей герцогства, но и как с одним из эпицентров финансовой жизни Европы, куда съезжаются белые воротнички из близлежащих стран и где компании с мировым именем открывают свои офисы. И как приятно будет, наблюдая за деловым ритмом города, неспешно бродить по Люксембургскому саду или Парку чудес, где очень понравится детям. Прогулка по Люксембургу покажет вам все его богатства и преимущества, причудливость его маршрутов, зелень пейзажей и красоту ландшафтов, и вы проникнетесь большим уважением к малому городу.

Организационные детали