André&Tatiana D. проводит ещё 1 экскурсию

Откройте для себя красоту величественных замков и дворцов в Великом Герцогстве Люксембург. Посетите семь замков и узнайте их историю 📖. В роскошном микроавтобусе, рассчитанном на 5 пассажиров, насладитесь красивыми 🤩 пейзажами Люксембурга. Посетите с гидом исторический город 🏙️ Вианден. Бесплатный вход в замки 🏰, бесплатные напитки и закуски на борту автобуса. Бесплатные сувенирные фото. Поездка длиться один день.
Входит в стоимость
Поездка в мини-автобусе класса люкс (максимально 5 человек, кожаные кресла, кондиционер, аудио и видео оборудование). Входные билеты 🎫, напитки, возможность перекусить в автобусе 🚌, гид, фотографии 📸 на память.
Оплачивается отдельно
Дополнительно: Обед
Начало и место завершения
🚩 После личной консультации в Люксембурге
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.