André&Tatiana D. проводит ещё 1 экскурсию

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Семь замков - семь историй

André&Tatiana D.
André&Tatiana D. – Гид из Люксембурга
Семь замков - семь историй
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €199 за человека

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Семь замков - семь историй
Откройте для себя красоту величественных замков и дворцов в Великом Герцогстве Люксембург. Посетите семь замков и узнайте их историю 📖. В роскошном микроавтобусе, рассчитанном на 5 пассажиров, насладитесь красивыми 🤩 пейзажами Люксембурга. Посетите с гидом исторический город 🏙️ Вианден. Бесплатный вход в замки 🏰, бесплатные напитки и закуски на борту автобуса. Бесплатные сувенирные фото. Поездка длиться один день.
Входит в стоимость
Поездка в мини-автобусе класса люкс (максимально 5 человек, кожаные кресла, кондиционер, аудио и видео оборудование). Входные билеты 🎫, напитки, возможность перекусить в автобусе 🚌, гид, фотографии 📸 на память.
Оплачивается отдельно
Дополнительно: Обед
Начало и место завершения
🚩 После личной консультации в Люксембурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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André&Tatiana D.
André&Tatiana D.
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