André&Tatiana D. проводит ещё 1 экскурсию

Откройте для себя красоту величественных замков и дворцов в Великом Герцогстве Люксембург. Посетите семь замков и узнайте их историю 📖. В роскошном микроавтобусе, рассчитанном на 5 пассажиров, насладитесь красивыми 🤩 пейзажами Люксембурга. Посетите с гидом исторический город 🏙️ Вианден. Бесплатный вход в замки 🏰, бесплатные напитки и закуски на борту автобуса. Бесплатные сувенирные фото. Поездка длиться один день.

Входит в стоимость

Поездка в мини-автобусе класса люкс (максимально 5 человек, кожаные кресла, кондиционер, аудио и видео оборудование). Входные билеты 🎫, напитки, возможность перекусить в автобусе 🚌, гид, фотографии 📸 на память.

Оплачивается отдельно

Дополнительно: Обед