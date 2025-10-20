Найдено 4 тура в категории « Водные развлечения » в Антананариву на русском языке, цены от 2290 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Водные туры в Антананариву на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мадагаскара на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026