Круиз на яхте по островам Мадагаскара с блюдами от шеф-повара и погружением в жизнь местных
Обойти удалённые лагуны, насладиться пляжным отдыхом и снорклингом и познакомиться с малагасийцами
Начало: Аэропорт Антананариву, до 9:00
19 сен в 08:00
205 000 ₽ за человека
Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми
Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям
Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости
26 янв в 11:00
2 фев в 11:00
€2290 за человека
Цинги-де-Бемараха и национальный парк Андасибе
Этот эксклюзивный тур проведет вас через удивительные места западной части Мадагаскара
«После завтрака — трансфер в аэропорт и перелёт на запад Мадагаскара, в Мурундаву, где пейзажи становятся совсем другими: красная земля, баобабы, широкие пространства и тёплый воздух побережья»
4 окт в 10:00
6 сен в 10:00
от 257 164 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Антананариву в категории «Трансфер»
Самые популярные туры этой рубрики в Антананариву
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Антананариву
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Антананариву в августе 2026
Сейчас в Антананариву в категории "Трансфер" можно забронировать 3 тура от 2290 до 257 164.
Туры на русском языке в Антананариву (Мадагаскар 🇲🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Трансфер», цены от 2290₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мадагаскара. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь