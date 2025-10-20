Найдено 3 тура в категории « Трансфер » в Антананариву на русском языке, цены от 2290 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На яхте 8 дней Круиз на яхте по островам Мадагаскара с блюдами от шеф-повара и погружением в жизнь местных Обойти удалённые лагуны, насладиться пляжным отдыхом и снорклингом и познакомиться с малагасийцами Начало: Аэропорт Антананариву, до 9:00 205 000 ₽ за человека Джиппинг На автобусе На катере Прогулки на каяках На микроавтобусе 9 дней Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости €2290 за человека Джиппинг На лодке На пароме На микроавтобусе 11 дней Цинги-де-Бемараха и национальный парк Андасибе Этот эксклюзивный тур проведет вас через удивительные места западной части Мадагаскара «После завтрака — трансфер в аэропорт и перелёт на запад Мадагаскара, в Мурундаву, где пейзажи становятся совсем другими: красная земля, баобабы, широкие пространства и тёплый воздух побережья» от 257 164 ₽ за человека Все туры Антананариву

Туры на русском языке в Антананариву (Мадагаскар 🇲🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Трансфер», цены от 2290₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мадагаскара. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь