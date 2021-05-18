Полезная информация об Антананариву
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Местное время в Антананариву
22:4327
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇬 Мадагаскар
|Название города
|Антананариву
|По-английски
|Antananarivo
|Это столица
|Антананариву является столицей Мадагаскара
|Население города
|1 391 433 чел.
|Аэропорт
|Антананариву TNR
|Часовой пояс
|Indian/Antananarivo
|Средняя высота
|1 274 м. от уровня моря
Где находится Антананариву на карте
Антананариву