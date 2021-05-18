Всё об Антананариву

Полезная информация об Антананариву

Что нужно знать об Антананариву: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Антананариву, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Антананариву
22:4327
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇬 Мадагаскар
Название городаАнтананариву
По-английскиAntananarivo
Это столицаАнтананариву является столицей Мадагаскара
Население города1 391 433 чел.
АэропортАнтананариву TNR
Часовой поясIndian/Antananarivo
Средняя высота1 274 м. от уровня моря

Где находится Антананариву на карте

Антананариву фото города
Антананариву

Когда лучше лететь в Антананариву

Расписание авиа-рейсов