Добро пожаловать в Скопье
Взглянуть на столицу Северной Македонии как на яркий образец культурного смешения Востока и Запада
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 15 чел.
Куда ведет канатная дорога?
Насладиться панорамой Скопье из кабины фуникулера, прогуляться по каньону и увидеть горное озеро
Начало: В центре города или вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Путешествие в национальный парк Маврово
Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии
Начало: Триумфальная Арка «Македония»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€230 за всё до 5 чел.
