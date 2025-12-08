Описание экскурсииУже устали от жары? Тогда поехали проветримся на горный курорт Гентинг, расположенный всего в часе езды от центра Куала-Лумпура. Там мы побываем на высоте 1800 метров над уровнем моря, покатаемся на канатной дороге с нереальными видами, посетим НЕБЕСНЫЙ КИТАЙСКИЙ ХРАМ с высокой пагодой, парящей в облаках, побываем во ФРАНЦИИ, сможем поиграть в единственном в Малайзии КАЗИНО, и многое другое! Программа: 1. Французская деревня – точная копия французского городка Кольмар. 2. Прокатимся по канатной дороге и насладимся красивыми видами на горы и город с высоты птичьего полёта. 3. Невероятный небесный китайский храм с высокой пагодой, парящей в облаках. Огромная статуя Будды. Тропа, посвященная Раю и Аду в представлении буддизма. 4. Лобби самого большого отеля в мире. 5. Единственное в Малайзии казино – второе по величине в мире среди казино, которыми владеет одна компания. 6. Горный аутлет, где много классных брендов по большим скидкам Что входит в тур: 1. Входные билеты во французскую деревню. 2. Билеты на канатную дорогу. 3. Посещение самых знаковых мест Гентинга. 4. Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида. 5. Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из отеля или из указанного Вами места и доставим обратно. 6. Вода. 7. По Вашему желанию остановимся на обед в кафе или ресторане (стоимость обеда не включена в тур). 🕡Продолжительность: примерно 6-7 часов. Эту экскурсию также можно совместить с поездкой в пещеры Бату
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость уже включены входные билеты и билеты на канатную дорогу, никаких дополнительных трат. (остановка на обед предусмотрена - стоимость обеда не включена в тур)
Что не входит в цену
- + пещеры Бату = + 50 долларов к экскурсии
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
