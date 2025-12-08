Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Денис Ваш гид в Куала-Лумпуре Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-5 человек $550 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Уже устали от жары? Тогда поехали проветримся на горный курорт Гентинг, расположенный всего в часе езды от центра Куала-Лумпура. Там мы побываем на высоте 1800 метров над уровнем моря, покатаемся на канатной дороге с нереальными видами, посетим НЕБЕСНЫЙ КИТАЙСКИЙ ХРАМ с высокой пагодой, парящей в облаках, побываем во ФРАНЦИИ, сможем поиграть в единственном в Малайзии КАЗИНО, и многое другое! Программа: 1. Французская деревня – точная копия французского городка Кольмар. 2. Прокатимся по канатной дороге и насладимся красивыми видами на горы и город с высоты птичьего полёта. 3. Невероятный небесный китайский храм с высокой пагодой, парящей в облаках. Огромная статуя Будды. Тропа, посвященная Раю и Аду в представлении буддизма. 4. Лобби самого большого отеля в мире. 5. Единственное в Малайзии казино – второе по величине в мире среди казино, которыми владеет одна компания. 6. Горный аутлет, где много классных брендов по большим скидкам Что входит в тур: 1. Входные билеты во французскую деревню. 2. Билеты на канатную дорогу. 3. Посещение самых знаковых мест Гентинга. 4. Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида. 5. Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из отеля или из указанного Вами места и доставим обратно. 6. Вода. 7. По Вашему желанию остановимся на обед в кафе или ресторане (стоимость обеда не включена в тур). 🕡Продолжительность: примерно 6-7 часов. Эту экскурсию также можно совместить с поездкой в пещеры Бату

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату