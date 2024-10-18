Наше место назначения — комплекс экваториальных дождевых лесов, нетронутых с эпохи динозавров. Там находится рыбоохранный заповедник, где стаи рыб плавают под рукой в чистых горных реках. И главная природная достопримечательность — водопад Чилинг. Приготовьтесь к треккингу с постоянным пересечением реки, в которой можно искупаться. И к знакомству с малайской глубинкой.

Описание экскурсии

Одна из старейших дорог в Малайзии. Из столицы Куала-Лумпур мы отправимся в путь через исторический город Куала-Кубу, по мостам через реки и мимо озера. Дорога займёт около часа, за это время вы насладитесь видами — будет много обзорных точек.

Треккинг к водопаду Чилинг. Через экваториальные джунгли, переходя с одного берега реки на другой, купаясь в порогах, ориентировочно за 1,5 часа мы доберёмся до самого водопада — мощного, высокого (10 м) и чистого. Здесь тоже можно будет искупаться.

Возвращение. На обратном пути снова сделаем остановки в красивых местах и при желании заедем на обед в заведение с традиционной малайской кухней.

Кому подойдёт этот поход

Любителям дикой природы. Необходим средний уровень физической подготовки, а также удобная одежда. Самая важная деталь — обувь, в которой можно пересекать реку, типа кроксов. Можно пойти и в кроссовках, но придётся их снимать, если жалко мочить.

