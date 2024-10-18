Насладиться природой в зоне дождевых лесов в предгорьях Малайзии без толп туристов
Наше место назначения — комплекс экваториальных дождевых лесов, нетронутых с эпохи динозавров. Там находится рыбоохранный заповедник, где стаи рыб плавают под рукой в чистых горных реках. И главная природная достопримечательность — водопад Чилинг. Приготовьтесь к треккингу с постоянным пересечением реки, в которой можно искупаться. И к знакомству с малайской глубинкой.
Одна из старейших дорог в Малайзии. Из столицы Куала-Лумпур мы отправимся в путь через исторический город Куала-Кубу, по мостам через реки и мимо озера. Дорога займёт около часа, за это время вы насладитесь видами — будет много обзорных точек.
Треккинг к водопаду Чилинг. Через экваториальные джунгли, переходя с одного берега реки на другой, купаясь в порогах, ориентировочно за 1,5 часа мы доберёмся до самого водопада — мощного, высокого (10 м) и чистого. Здесь тоже можно будет искупаться.
Возвращение. На обратном пути снова сделаем остановки в красивых местах и при желании заедем на обед в заведение с традиционной малайской кухней.
Кому подойдёт этот поход
Любителям дикой природы. Необходим средний уровень физической подготовки, а также удобная одежда. Самая важная деталь — обувь, в которой можно пересекать реку, типа кроксов. Можно пойти и в кроссовках, но придётся их снимать, если жалко мочить.
Организационные детали
Продолжительность похода — около 3 часов медленного хода
Трансфер до водопада — на легковом автомобиле (фото в галерее)
Остановка на обед — по желанию, оплата по меню
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У торгового центра KLCC
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Алексей — ваш гид в Куала-Лумпуре
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Давно проживаю в Куала-Лумпур. Много раз бывал в лесных походах. Готов провести вас в живописные уголки Малайзии и рассказать о местной природе и культуре.
Отзывы и рейтинг
Д
Дмитрий
Крайне не рекомендую этого гида. Бронировал трекинг к водопаду Чилинг, внес предоплату на данном сайте. В переписке, гид отвечал невнятно и неконкретно. А за 3 дня до экскурсии перестал отвечать вовсе читать дальшеуменьшить
и вышел на связь за день до экскурсии, просто одним сообщением скинув номер местного малазийца, без каких либо комментариев. Этот малазией скинул номер другого малазийца и сказал, что последний может провести экскурсию. В итоге мы поехали на водопад Чилинг, а он оказался закрыт уже как пол года! Об этом естественно никто не предупреждал. Поэтому на обратной дороге с гидом малазийцем у нас завязалась ссора, так как экскурсия не была проведена и я заплатил намного больше денег. Гид Алексей отказался возвращать предоплату, но сайт трипстер пошел на уступки и вернул мне небольшую часть, а именно ту предоплату. Гида Алексея не рекомендую брать никому, потому что человек оказался совершенно безответственным и 100% испортит вам день. Такие люди как минимум портят репутацию сайта трипстер и гидов в целом.
Евгения
Шикарный маршрут. Хотите посетить настоящие тропические джунгли, вам сюда. Не забудьте правильную удобную обувь (в идеале - треккинговые кроссовки), палки (если умеете обращаться), наколенники (на спуск вниз, если колени не читать дальшеуменьшить
новые), и конечно удобная одежда на влажные джунгли (потоотводящая и легкая. Плюс дождевик или непромокашка на случай тропического дождя. И непромокаемый мешок для телефона и кошелька). Комаров не было. Были красивые сколопендры и ещё там всякое тропическое - дикие мангостины, рамбутаны, дуриановые деревья. Потрясающие звуки птиц и редких цикад. Для любителей треккинга, джунглей и новых впечатлений - очень рекомендую.
