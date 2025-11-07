Индивидуальная экскурсия по Куала-Лумпуру предлагает уникальное сочетание городской культуры и природных чудес.
Прогулка по Чайнатауну, посещение старейших храмов и исторических мест столицы, а затем захватывающее путешествие в пещеры Бату и горы Гентинг.
Это идеальная возможность погрузиться в разнообразие культур и насладиться захватывающими видами с канатной дороги. Незабываемые впечатления гарантированы благодаря профессиональному гиду и комфортному транспорту
Что можно увидеть
- Чайнатаун
- Храм Sin Sze Si Ya
- Храм Sri Maha Mariamman
- Река Жизни
- Мечеть Jamek
- Площадь Независимости
- Центральный рынок
- Пещеры Бату
- Храм Чин Сви
Описание экскурсии
~2 часа пешком по центру Куала-Лумпура
- Чайнатаун и его тайные уголки
- Храм Sin Sze Si Ya — старейший даосский храм
- Храм Sri Maha Mariamman — первый индуистский храм столицы
- Река Жизни — место, где родился Куала-Лумпур
- Мечеть Jamek и разговор о мусульманской Малайзии
- Площадь Независимости и здания британской эпохи
- Центральный рынок — сувениры со всей страны
Всё это — неспешная прогулка с гидом в своём ритме. Возможны остановки для напитков, фото и перекуса.
30 минут в пути → 1–1,5 часа в пещерах Бату
- Подъём по 272 ступеням к храму в пещерах
- Истории о лорде Муругане и храмовых традициях
- Три пещеры
40 минут в пути → 1,5–2 часа в горах Гентинг
- Обед в кафе или ресторане (по желанию)
- Прогулка по канатной дороге
- Казино или парк развлечений (на выбор)
- Храм Чин Сви и статуя Будды
- Экспозиция «10 кругов буддийского ада»
- Посещение премиум-аутлета (по желанию)
Вы узнаете:
- как китайский храм соседствует с мечетью
- как индуистский бог войны стал популярным за пределами Индии
- кто такой Чин Сви и почему в Гентинге построили его храм
- что такое круги буддийского ада
- как Гентинг стал «азиатским Лас-Вегасом»
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Ольга
- Поездка проходит на автомобиле KIA Sportage (комфортно до 3 взрослых или семья 2+2)
- Входные билеты в платные пещеры и на канатную дорогу включены
- Обед оплачивается отдельно — от 20 MYR (ринггит) на человека
- Возвращение в отель около 18:00–19:00
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Мы команда гидов — Анна из Петербурга и Ольга из Москвы. Вместе исследуем город, влюбляемся в его атмосферу и находим то, что скрыто от глаз туристов. Теперь мы помогаем другим находить в Куала-Лумпуре не только башни Петронас, но и его душу. Мы знаем, как сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иван
7 ноя 2025
Это был неповторимый, незабываемый, классный день! Экскурсия спланирована идеально. Понравилось всё!
