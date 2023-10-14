Канатная дорога, даосский храм и парк аттракционов за 1 день
В горах к северу от Куала-Лумпура есть Genting Highlands — место, где собрано более 50 аттракционов! Вы отдохнёте и повеселитесь в тематическом парке, по желанию зайдёте в рестораны и торговый комплекс. А доберётесь туда по канатной дороге, оглядывая просторы свысока.
Кроме того, вы посетите даосский храм, куда любят приезжать местные, и осмотрите огромные фигуры Будды и Гуаньинь.
Кроме того, вы посетите даосский храм, куда любят приезжать местные, и осмотрите огромные фигуры Будды и Гуаньинь.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Awana Skyway — канатная дорога
В Awana Skyway вы проедете по одной из самых быстрых и длинных канатных дорог в Юго-Восточной Азии на вершину Genting Highlands. С высоты полюбуетесь сказочными горами и лесом.
Chin Swee Caves Temple — даосский храм
Храм пещер Чин Сви расположен на площади 28 акров скалистой и лесистой земли в горах Гентинг. Местные жители часто приезжают сюда для проведения религиозных ритуалов и безмятежной атмосферы. Вы увидите гигантские статуи Будды и Гуаньинь, замысловатые скульптуры животных и надписи древних китайских традиций и верований.
Genting Highlands — парк аттракционов
Вы побываете в огромном семейном парке Гентинг Хайлендз со множеством аттракционов. По желанию прокатитесь на американских горках, колесе обозрения и других каруселях — их более 50!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, вода в машине, канатная дорога
- Дополнительные расходы: входной билет в парк и аттракционы — детали уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Файзулла — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 45 туристов
Меня зовут Файзулла. Я живу в Куала-Лумпуру и очень его люблю. Вместе с дружной командой гидов мы проводим экскурсии по городу и окрестностям. Показываем самое интересное и рассказываем в дружеском формате о местной жизни: климате, традициях, менталитете, истории и повседневности.
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