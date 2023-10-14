В горах к северу от Куала-Лумпура есть Genting Highlands — место, где собрано более 50 аттракционов! Вы отдохнёте и повеселитесь в тематическом парке, по желанию зайдёте в рестораны и торговый комплекс. А доберётесь туда по канатной дороге, оглядывая просторы свысока. Кроме того, вы посетите даосский храм, куда любят приезжать местные, и осмотрите огромные фигуры Будды и Гуаньинь.

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Описание

Что вас ожидает

Awana Skyway — канатная дорога

В Awana Skyway вы проедете по одной из самых быстрых и длинных канатных дорог в Юго-Восточной Азии на вершину Genting Highlands. С высоты полюбуетесь сказочными горами и лесом.

Chin Swee Caves Temple — даосский храм

Храм пещер Чин Сви расположен на площади 28 акров скалистой и лесистой земли в горах Гентинг. Местные жители часто приезжают сюда для проведения религиозных ритуалов и безмятежной атмосферы. Вы увидите гигантские статуи Будды и Гуаньинь, замысловатые скульптуры животных и надписи древних китайских традиций и верований.

Genting Highlands — парк аттракционов

Вы побываете в огромном семейном парке Гентинг Хайлендз со множеством аттракционов. По желанию прокатитесь на американских горках, колесе обозрения и других каруселях — их более 50!

Организационные детали