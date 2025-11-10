Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в пещеры Бату предлагает уникальный взгляд на религиозное наследие Малайзии. Пещеры, посвящённые богу Муругану, привлекают паломников со всего мира. Гигантская статуя и лестница из 272 ступеней делают это место незабываемым.



Путешествие включает посещение мечети и Китайского храма, что позволяет глубже понять культурное разнообразие региона. Участие в фестивале Тайпусам добавляет ярких впечатлений. Это приключение обещает быть комфортным и познавательным 5 причин купить эту экскурсию 🕌 Погружение в религиозное наследие

🌟 Величественная статуя Муругана

🐒 Общение с местными обезьянами

🏯 Посещение мечети и Китайского храма

🎉 Участие в фестивале Тайпусам

Описание экскурсии Batu Caves — это известная достопримечательность Малайзии, расположенная недалеко от Куала-Лумпура. Один из самых интересных фактов о Batu Caves — это их религиозное значение. Эти пещеры являются одним из крупнейших индуистских святилищ за пределами Индии, посвящённым богу Муругану. На входе к храмовому комплексу стоит гигантская золотая статуя бога Муругана высотой 42,7 метра — это одна из самых высоких статуй этого божества в мире! Кроме того, чтобы подняться к основным храмам, нужно преодолеть лестницу с 272 ступенями, которая часто становится испытанием для посетителей, особенно в жаркую погоду. На ступенях и в самом комплексе живёт множество обезьян, которые развлекают туристов, но при этом могут быть весьма наглыми и красть еду или вещи. Ещё один интересный момент: каждый год в Batu Caves проходит грандиозный фестиваль Тайпусам, который привлекает миллионы паломников и туристов. Участники фестиваля часто несут "кавадис" — декоративные конструкции, прикреплённые к телу с помощью крюков и игл, что символизирует преданность и жертву.

По запросу. Выбрать дату