Экскурсия в пещеры Бату предлагает уникальный взгляд на религиозное наследие Малайзии. Пещеры, посвящённые богу Муругану, привлекают паломников со всего мира. Гигантская статуя и лестница из 272 ступеней делают это место незабываемым.
Путешествие включает посещение мечети и Китайского храма, что позволяет глубже понять культурное разнообразие региона. Участие в фестивале Тайпусам добавляет ярких впечатлений. Это приключение обещает быть комфортным и познавательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в религиозное наследие
- 🌟 Величественная статуя Муругана
- 🐒 Общение с местными обезьянами
- 🏯 Посещение мечети и Китайского храма
- 🎉 Участие в фестивале Тайпусам
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Пещеры Бату
- Мечеть
- Китайский храм
Описание экскурсииBatu Caves — это известная достопримечательность Малайзии, расположенная недалеко от Куала-Лумпура. Один из самых интересных фактов о Batu Caves — это их религиозное значение. Эти пещеры являются одним из крупнейших индуистских святилищ за пределами Индии, посвящённым богу Муругану. На входе к храмовому комплексу стоит гигантская золотая статуя бога Муругана высотой 42,7 метра — это одна из самых высоких статуй этого божества в мире! Кроме того, чтобы подняться к основным храмам, нужно преодолеть лестницу с 272 ступенями, которая часто становится испытанием для посетителей, особенно в жаркую погоду. На ступенях и в самом комплексе живёт множество обезьян, которые развлекают туристов, но при этом могут быть весьма наглыми и красть еду или вещи. Ещё один интересный момент: каждый год в Batu Caves проходит грандиозный фестиваль Тайпусам, который привлекает миллионы паломников и туристов. Участники фестиваля часто несут "кавадис" — декоративные конструкции, прикреплённые к телу с помощью крюков и игл, что символизирует преданность и жертву.
По запросу.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещеры Бату
- Окрестности Куала-Лумпура
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Куала-Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 594 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Куала-Лумпура
