1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
«Загадочный индуизм и древние пещеры»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
«Всего в 15 км от города находятся пещеры Бату»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пещеры Бату и мастерство малазийских фабрик: шоколад, олово, батик
Погрузитесь в удивительный мир культуры и природы Малайзии с эксклюзивной экскурсией по знаменитым достопримечательностям Куала-Лумпура
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
«Пещеры Бату: индуистская святыня»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
«Пещеры Бату — одна из визитных карточек Малайзии»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром: индивидуальная экскурсия
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
«Достопримечательности мегаполиса и пещеры Бату в тропиках»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пещера Бату и Обзорный тур по Куала-Лумпуру: путешествие по символам города
Откройте для себя красоту и историю Куала-Лумпура в увлекательной пятичасовой экскурсии по его знаковым местам
Начало: Куала-Лумпуру
Расписание: Любое время
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$119 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина17 мая 2024Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
- ААлла8 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
- ММария6 мая 2024Насыщенное и приятное путешествие по Куала-Лумпуру! Идеально подходит для первого знакомства с городом! 👍🏻 Татьяна - прекрасный собеседник, знающий Малайзию, легко и увлекательно погружает в атмосферу многонационального, кипящего жизнью современного города! 👍🏻
- ММария29 апреля 2024Все было здорово! Великолепная экскурсия! Замечательные гиды- наши самые лучшие!
- ДДарья17 апреля 2024Прекрасная экскурсиия, маршрут отличный, нам все очень понравилось) Посмотрели все без спешки, времени хватило, но и не было затянуто, что
- ЮЮлия9 апреля 2024Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
- ММария9 апреля 2024РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко
- ААнна1 апреля 2024Нам понравилось. Рекомендуем! Илья бьiстро вошел в темьi, которьiе нас интересовали, даже если они не затрагивали маршрут- про культуру, национальньiе особености, экономику Малайзии… Удивил знаниями и фактами. Спасибо, Илья!
- ВВячеслав30 марта 2024Все было интересно и познавательно. Получили много положительных эмоций. Алевтина прекрасный собеседник. Ответы были получены на все интересующие нас вопросы. Очень рекомендую, точно не пожалеете.
- ННина23 марта 2024Спасибо за отлично организованную экскурсию! Комфортный автомобиль, гид Илья выше всяких похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Пещеры»
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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
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