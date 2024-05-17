Экскурсии по пещерам Куала-Лумпура

Найдено 6 экскурсий в категории «Пещеры» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €119. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
«Загадочный индуизм и древние пещеры»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
«Всего в 15 км от города находятся пещеры Бату»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
225 за всё до 3 чел.
Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Пещеры Бату и мастерство малазийских фабрик: шоколад, олово, батик
Погрузитесь в удивительный мир культуры и природы Малайзии с эксклюзивной экскурсией по знаменитым достопримечательностям Куала-Лумпура
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
«Пещеры Бату: индуистская святыня»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
«Пещеры Бату — одна из визитных карточек Малайзии»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
250 за всё до 3 чел.
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром: индивидуальная экскурсия
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
«Достопримечательности мегаполиса и пещеры Бату в тропиках»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Пещера Бату и Обзорный тур по Куала-Лумпуру
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Пещера Бату и Обзорный тур по Куала-Лумпуру: путешествие по символам города
Откройте для себя красоту и историю Куала-Лумпура в увлекательной пятичасовой экскурсии по его знаковым местам
Начало: Куала-Лумпуру
Расписание: Любое время
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$119 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    17 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
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    куда мы направлялись. Впечатлили пещера и лангуры, поездка по реке была хорошим завершением вечера (используйте средство от комаров - они там кусаются). Экскурсия подойдёт как взрослым так и детям

    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей
  • А
    Алла
    8 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
    Насыщенное и приятное путешествие по Куала-Лумпуру! Идеально подходит для первого знакомства с городом! 👍🏻 Татьяна - прекрасный собеседник, знающий Малайзию, легко и увлекательно погружает в атмосферу многонационального, кипящего жизнью современного города! 👍🏻
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
    Все было здорово! Великолепная экскурсия! Замечательные гиды- наши самые лучшие!
  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
    Прекрасная экскурсиия, маршрут отличный, нам все очень понравилось) Посмотрели все без спешки, времени хватило, но и не было затянуто, что
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    для меня очень важно; сделали классные фотографии. Все четко, как указано в описании. Обязательно порекомендуем экскурсию и гида друзьям) Большое спасибо, Татьяна!)

  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2024
    Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
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    самых важных событий в нашей жизни: помогла моему молодому человеку, на данный момент уже жениху, сделать мне предложение, спасибо большое, этот день мы запомним надолго❤️

    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых иМы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и
  • М
    Мария
    9 апреля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко
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    прочувствовал наши интересы, раскрыл все интересующие темы. Видно, что умеет быть на волне собеседника. Были удивлены на сколько Илья разносторонний и увлечен такими многими и разнообразными сторонами жизни. Сын 13 лет остался в восторге от экскурсии и от Ильи, за это отдельная благодарность! В таком возрасте заинтересовать подростка это талант:) И после экскурсии сын, проникнувшись увиденным, и чувствуя себя частью чего-то нового, стал дальше шире изучать. Спасибо огромное!

  • А
    Анна
    1 апреля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    Нам понравилось. Рекомендуем! Илья бьiстро вошел в темьi, которьiе нас интересовали, даже если они не затрагивали маршрут- про культуру, национальньiе особености, экономику Малайзии… Удивил знаниями и фактами. Спасибо, Илья!
  • В
    Вячеслав
    30 марта 2024
    Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
    Все было интересно и познавательно. Получили много положительных эмоций. Алевтина прекрасный собеседник. Ответы были получены на все интересующие нас вопросы. Очень рекомендую, точно не пожалеете.
  • Н
    Нина
    23 марта 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    Спасибо за отлично организованную экскурсию! Комфортный автомобиль, гид Илья выше всяких похвал!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Пещеры»

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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Пещеры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 119 до 250. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Пещеры», 87 ⭐ отзывов, цены от €119. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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