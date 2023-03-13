Бату Кейвс — комплекс пещер, образованных у подножия гигантских известняковых скал. Это не только одна из самых интересных природных достопримечательностей Азии, но и особое сакральное место. А всё дело в том, что здесь находится высочайшая статуя бога Муругана, второго сына Шивы, которому поклоняются тамилы (они оставляют большую часть малазийских индуистов).
Вы рассмотрите причудливые «интерьеры» пещеры, традиционно украшенные сталактитами и сталагмитами. Подниметесь в «Светлую», или «Храмовую» пещеру — к ней ведёт лестница из 272 ступеней. Сможете сделать яркие фото. А также при желании поучаствуете в местных обрядах или просто понаблюдаете за их проведением — о тонкостях религиозных традиций я вам расскажу.