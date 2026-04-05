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Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика

Посетить самую почитаемую индуистскую святыню за пределами Индии и колоритные азиатские производства
В ярком путешествии по окрестностям Куала-Лумпура вы побываете в знаменитых пещерах, где сможете представить природу Малайзию до нашей эры, и узнаете историю храма, куда стекаются миллионы индуистов. На оловянной фабрике
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я расскажу о роли металла в расцвете столицы. Вы также посмотрите, как здесь готовят шоколадные конфетки.

А мастера батика покажут роспись по шёлку — искусство в списке ЮНЕСКО и один из главных национальных символов страны.

4.8
14 отзывов
Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика

Описание экскурсии

Пещеры Бату: индуистская святыня

Бату Кейвс — комплекс пещер, образованных у подножия гигантских известняковых скал. Это не только одна из самых интересных природных достопримечательностей Азии, но и особое сакральное место. А всё дело в том, что здесь находится высочайшая статуя бога Муругана, второго сына Шивы, которому поклоняются тамилы (они оставляют большую часть малазийских индуистов).

Вы рассмотрите причудливые «интерьеры» пещеры, традиционно украшенные сталактитами и сталагмитами. Подниметесь в «Светлую», или «Храмовую» пещеру — к ней ведёт лестница из 272 ступеней. Сможете сделать яркие фото. А также при желании поучаствуете в местных обрядах или просто понаблюдаете за их проведением — о тонкостях религиозных традиций я вам расскажу.

Олово, шоколад и батик: колорит малазийских фабрик

  • После я отвезу вас на Королевскую оловянную фабрику «Роял Селангор». В местном музее вы наглядно познакомитесь с историей добычи олова в Малайзии и узнаете об истоках Куала-Лумпура, который благодаря этому металлу вырос из деревушки в процветающий город.
  • На другой фабрике мастера покажут вам искусство ручной росписи по шёлку. Батик – важнейший национальный символ и предмет народной гордости.
  • Следующем пунктом нашей экскурсии будет магазин малазийской шоколадной фабрики «Королевство шоколада». Вы уже точно проголодаетесь, поэтому дегустация свежайшего шоколада будет как раз кстати! Попробуете традиционные и привычные конфеты, а если захотите азиатской экзотики, для вас найдутся особые варианты.

Организационные детали

  • Доплата гиду производится в начале экскурсии в евро, долларах или местной валюте. К сожалению, мы не можем принять оплату долларами старого образца
  • Дождь у нас может идти каждый день (непродолжительное время), поэтому возьмите с собой зонтик, он также пригодится в качестве защиты от солнца
  • Не забудьте солнцезащитные очки, позаботьтесь об удобной одежде (для женщин — желательно прикрывающей колени) и обуви для комфортных прогулок
  • Захватите водичку и местную валюту для покупки сувениров, гирлянд из цветов и браслетов на счастье
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников — о дополнительных расходах на аренду микроавтобуса уточняйте в сообщении гиду
  • Трансфер из/в аэропорт не входит в стоимость, оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 1007 туристов
Здравствуйте и добро пожаловать в Малайзию! Мы — опытные экскурсоводы проживающие в Малайзии. Знаем самые интересные места и как сделать путешествие в Малайзии по-настоящему незабываемым. Малайзия и ее столица Куала-Лумпур
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стали нашим домом более 20 лет назад. Мы влюблены в это удивительное место на Земле и постараемся сделать ваше путешествие вдохновляющим — таким, чтобы вы тоже полюбили эту страну, её культуру, пейзажи и незаурядную атмосферу.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Многое зависит именно от экскурсовода, у нас была Ольга, с которой мы были на экскурсии уже второй раз. Интересная подача материала, везде нас сопровождала. Вновь побывали в пещерах, узнали много об олове и его использовании в качестве денежных средств, побывали на ткацкой фабрике. Спасибо и побольше вам туристов
Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Сергей здравствуйте. Большое спасибо за такой приятный отзыв! 💛

Мне особенно приятно, что вы снова выбрали нас и отправились на экскурсию
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уже во второй раз — это лучшая оценка нашей работы 😊

Отдельное спасибо за тёплые слова в адрес Ольги — обязательно передам ей вашу благодарность. Очень рада, что вам понравилась подача материала и сопровождение, ведь именно такие детали делают поездку по-настоящему запоминающейся.

Спасибо, что выбрали меня и мою команду гидов 🤍 Будем рады видеть вас снова и показать ещё больше интересных мест Малайзии! 🇲🇾✨

С уважением Алевтина и команда гидов

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В
Гид Инна Забрала возле отеля и повезла по маршруту, после программы довезла обратно По дороге очень много всего рассказывала, отвечала на все вопросы, богатая красивая речь Слушать было одно удовольствие Спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
Гид Инна Забрала возле отеля и повезла по маршруту, после программы довезла обратно По дороге очень
Гид Инна Забрала возле отеля и повезла по маршруту, после программы довезла обратно По дороге очень
Гид Инна Забрала возле отеля и повезла по маршруту, после программы довезла обратно По дороге очень
Гид Инна Забрала возле отеля и повезла по маршруту, после программы довезла обратно По дороге очень
Гид Инна Забрала возле отеля и повезла по маршруту, после программы довезла обратно По дороге очень
Гид Инна Забрала возле отеля и повезла по маршруту, после программы довезла обратно По дороге очень
Гид Инна Забрала возле отеля и повезла по маршруту, после программы довезла обратно По дороге очень
Гид Инна Забрала возле отеля и повезла по маршруту, после программы довезла обратно По дороге очень
Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Валерия, спасибо за положительный отзыв Я Рада, что вам понравилась наша команда гидов и Вы прекрасно провели время
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С
Для тех, кто никогда не посещал индуистские пещерные храмы, будет интересно. Посещения производств оловянных изделий, тканей и шоколада - очень индивидуальные истории. Кому-то будет интересно.
Для тех, кто никогда не посещал индуистские пещерные храмы, будет интересно. Посещения производств оловянных изделий, тканей
Для тех, кто никогда не посещал индуистские пещерные храмы, будет интересно. Посещения производств оловянных изделий, тканей
Для тех, кто никогда не посещал индуистские пещерные храмы, будет интересно. Посещения производств оловянных изделий, тканей
Для тех, кто никогда не посещал индуистские пещерные храмы, будет интересно. Посещения производств оловянных изделий, тканей
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Д
Все прошло замечательно, Марьям отличная девушка и компаньон!
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Елена
Нам с мужем все очень понравилось! Наш гид Яна- прекрасный знаток истории и информации о культуре страны. Яна быстро смогла перестроить маршрут с учетом наших пожеланий! Все было легко, познавательно, интересно. Однозначно могу советовать!
Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Елена здравствуйте.
Спасибо за отзыв. Очень рада что вам понравилась наша команда гидов. Мы всегда стараемся сделать все возможное чтоб у клиентов сложились самые положительные впечатления от пребывания в стране.
С Уважением, Алевтина и команда гидов
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С
Всем советую!
Всем советую!
Всем советую!
Всем советую!
Всем советую!
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