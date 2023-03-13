Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика

Посетить самую почитаемую индуистскую святыню за пределами Индии и колоритные азиатские производства

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В ярком путешествии по окрестностям Куала-Лумпура вы побываете в знаменитых пещерах, где сможете представить природу Малайзию до нашей эры, и узнаете историю храма, куда стекаются миллионы индуистов. На оловянной фабрике я расскажу о роли металла в расцвете столицы. Вы также посмотрите, как здесь готовят шоколадные конфетки.

А мастера батика покажут роспись по шёлку — искусство в списке ЮНЕСКО и один из главных национальных символов страны.
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
Пещеры Бату и три фабрики: олова, шоколада и батика
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Описание

Что вас ожидает

Пещеры Бату: индуистская святыня

Бату Кейвс — комплекс пещер, образованных у подножия гигантских известняковых скал. Это не только одна из самых интересных природных достопримечательностей Азии, но и особое сакральное место. А всё дело в том, что здесь находится высочайшая статуя бога Муругана, второго сына Шивы, которому поклоняются тамилы (они оставляют большую часть малазийских индуистов).

Вы рассмотрите причудливые «интерьеры» пещеры, традиционно украшенные сталактитами и сталагмитами. Подниметесь в «Светлую», или «Храмовую» пещеру — к ней ведёт лестница из 272 ступеней. Сможете сделать яркие фото. А также при желании поучаствуете в местных обрядах или просто понаблюдаете за их проведением — о тонкостях религиозных традиций я вам расскажу.

Олово, шоколад и батик: колорит малазийских фабрик

  • После я отвезу вас на Королевскую оловянную фабрику «Роял Селангор». В местном музее вы наглядно познакомитесь с историей добычи олова в Малайзии и узнаете об истоках Куала-Лумпура, который благодаря этому металлу вырос из деревушки в процветающий город.
  • Также заедем на уютную шоколадную фабрику, где вы увидите, как из какао-продуктов готовят будущие лакомства. Оставить гостей без дегустаций в таком месте было бы немыслимым: вы попробуете традиционные и привычные конфеты, а если захотите азиатской экзотики, для вас найдутся особые варианты.
  • На третьей фабрике мастера покажут вам искусство ручной росписи по шёлку. Батик — важнейший национальный символ и предмет народной гордости.

Организационные детали

  • Дождь у нас может идти каждый день (непродолжительное время), поэтому возьмите с собой зонтик, он также пригодится в качестве защиты от солнца
  • Не забудьте солнцезащитные очки, позаботьтесь об удобной одежде (для женщин — желательно прикрывающей колени) и обуви для комфортных прогулок
  • Захватите водичку и местную валюту для покупки сувениров, гирлянд из цветов и браслетов на счастье
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников — о дополнительных расходах на аренду микроавтобуса уточняйте в сообщении гиду

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Куала-Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Aleksei
13 мар 2023
Хорошая экскурсия!
Удобный сервис с заездом в отель и доставкой обратно.

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