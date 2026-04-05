В ярком путешествии по окрестностям Куала-Лумпура вы побываете в знаменитых пещерах, где сможете представить природу Малайзию до нашей эры, и узнаете историю храма, куда стекаются миллионы индуистов. На оловянной фабрике
Описание экскурсии
Пещеры Бату: индуистская святыня
Бату Кейвс — комплекс пещер, образованных у подножия гигантских известняковых скал. Это не только одна из самых интересных природных достопримечательностей Азии, но и особое сакральное место. А всё дело в том, что здесь находится высочайшая статуя бога Муругана, второго сына Шивы, которому поклоняются тамилы (они оставляют большую часть малазийских индуистов).
Вы рассмотрите причудливые «интерьеры» пещеры, традиционно украшенные сталактитами и сталагмитами. Подниметесь в «Светлую», или «Храмовую» пещеру — к ней ведёт лестница из 272 ступеней. Сможете сделать яркие фото. А также при желании поучаствуете в местных обрядах или просто понаблюдаете за их проведением — о тонкостях религиозных традиций я вам расскажу.
Олово, шоколад и батик: колорит малазийских фабрик
- После я отвезу вас на Королевскую оловянную фабрику «Роял Селангор». В местном музее вы наглядно познакомитесь с историей добычи олова в Малайзии и узнаете об истоках Куала-Лумпура, который благодаря этому металлу вырос из деревушки в процветающий город.
- На другой фабрике мастера покажут вам искусство ручной росписи по шёлку. Батик – важнейший национальный символ и предмет народной гордости.
- Следующем пунктом нашей экскурсии будет магазин малазийской шоколадной фабрики «Королевство шоколада». Вы уже точно проголодаетесь, поэтому дегустация свежайшего шоколада будет как раз кстати! Попробуете традиционные и привычные конфеты, а если захотите азиатской экзотики, для вас найдутся особые варианты.
Организационные детали
- Доплата гиду производится в начале экскурсии в евро, долларах или местной валюте. К сожалению, мы не можем принять оплату долларами старого образца
- Дождь у нас может идти каждый день (непродолжительное время), поэтому возьмите с собой зонтик, он также пригодится в качестве защиты от солнца
- Не забудьте солнцезащитные очки, позаботьтесь об удобной одежде (для женщин — желательно прикрывающей колени) и обуви для комфортных прогулок
- Захватите водичку и местную валюту для покупки сувениров, гирлянд из цветов и браслетов на счастье
- Я могу провести экскурсию для большего количества участников — о дополнительных расходах на аренду микроавтобуса уточняйте в сообщении гиду
- Трансфер из/в аэропорт не входит в стоимость, оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 1007 туристов
Здравствуйте и добро пожаловать в Малайзию! Мы — опытные экскурсоводы проживающие в Малайзии. Знаем самые интересные места и как сделать путешествие в Малайзии по-настоящему незабываемым. Малайзия и ее столица Куала-Лумпур
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Многое зависит именно от экскурсовода, у нас была Ольга, с которой мы были на экскурсии уже второй раз. Интересная подача материала, везде нас сопровождала. Вновь побывали в пещерах, узнали много об олове и его использовании в качестве денежных средств, побывали на ткацкой фабрике. Спасибо и побольше вам туристов
Алевтина
Ответ организатора:
Сергей здравствуйте. Большое спасибо за такой приятный отзыв! 💛
Мне особенно приятно, что вы снова выбрали нас и отправились на экскурсию
Мне особенно приятно, что вы снова выбрали нас и отправились на экскурсию
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В
Гид Инна Забрала возле отеля и повезла по маршруту, после программы довезла обратно По дороге очень много всего рассказывала, отвечала на все вопросы, богатая красивая речь Слушать было одно удовольствие Спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
Алевтина
Ответ организатора:
Валерия, спасибо за положительный отзыв Я Рада, что вам понравилась наша команда гидов и Вы прекрасно провели время
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С
Для тех, кто никогда не посещал индуистские пещерные храмы, будет интересно. Посещения производств оловянных изделий, тканей и шоколада - очень индивидуальные истории. Кому-то будет интересно.
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Д
Все прошло замечательно, Марьям отличная девушка и компаньон!
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Нам с мужем все очень понравилось! Наш гид Яна- прекрасный знаток истории и информации о культуре страны. Яна быстро смогла перестроить маршрут с учетом наших пожеланий! Все было легко, познавательно, интересно. Однозначно могу советовать!
Алевтина
Ответ организатора:
Елена здравствуйте.
Спасибо за отзыв. Очень рада что вам понравилась наша команда гидов. Мы всегда стараемся сделать все возможное чтоб у клиентов сложились самые положительные впечатления от пребывания в стране.
С Уважением, Алевтина и команда гидов
Спасибо за отзыв. Очень рада что вам понравилась наша команда гидов. Мы всегда стараемся сделать все возможное чтоб у клиентов сложились самые положительные впечатления от пребывания в стране.
С Уважением, Алевтина и команда гидов
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С
Всем советую!
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