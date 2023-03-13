В ярком путешествии по окрестностям Куала-Лумпура вы побываете в знаменитых пещерах, где сможете представить природу Малайзию до нашей эры, и узнаете историю храма, куда стекаются миллионы индуистов. На оловянной фабрике я расскажу о роли металла в расцвете столицы. Вы также посмотрите, как здесь готовят шоколадные конфетки. А мастера батика покажут роспись по шёлку — искусство в списке ЮНЕСКО и один из главных национальных символов страны.

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Описание

Что вас ожидает

Пещеры Бату: индуистская святыня

Бату Кейвс — комплекс пещер, образованных у подножия гигантских известняковых скал. Это не только одна из самых интересных природных достопримечательностей Азии, но и особое сакральное место. А всё дело в том, что здесь находится высочайшая статуя бога Муругана, второго сына Шивы, которому поклоняются тамилы (они оставляют большую часть малазийских индуистов).

Вы рассмотрите причудливые «интерьеры» пещеры, традиционно украшенные сталактитами и сталагмитами. Подниметесь в «Светлую», или «Храмовую» пещеру — к ней ведёт лестница из 272 ступеней. Сможете сделать яркие фото. А также при желании поучаствуете в местных обрядах или просто понаблюдаете за их проведением — о тонкостях религиозных традиций я вам расскажу.

Олово, шоколад и батик: колорит малазийских фабрик

После я отвезу вас на Королевскую оловянную фабрику «Роял Селангор». В местном музее вы наглядно познакомитесь с историей добычи олова в Малайзии и узнаете об истоках Куала-Лумпура, который благодаря этому металлу вырос из деревушки в процветающий город.

Также заедем на уютную шоколадную фабрику, где вы увидите, как из какао-продуктов готовят будущие лакомства. Оставить гостей без дегустаций в таком месте было бы немыслимым: вы попробуете традиционные и привычные конфеты, а если захотите азиатской экзотики, для вас найдутся особые варианты.

На третьей фабрике мастера покажут вам искусство ручной росписи по шёлку. Батик — важнейший национальный символ и предмет народной гордости.

Организационные детали