А Андрей Знакомьтесь, Куала-Лумпур читать дальше побольше мест. Для нас этот вариант был то что надо. Если есть желание подольше погулять в конкретных местах, лучше скорректировать маршрут, чтобы уложиться в 4 часа. Файзула много знает о стране и очень хорошо рассказывает. Узнали много про местные особенности, политику, кухню, культуру и религию. Файзула молодец, рекомендуем. Экскурсия для тех кто хочет посмотреть много, но без погружения. Мы были в КЛ только 1 день и хотелось объехать

М Максим Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру Экскурсия отличная, гид прекрасный.

Н Нина Путраджая: город-сказка, город-сад Алевтина приятный собеседник, владеет информацией, в теме. Отвечает на любые вопросы.

Д Дина Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату читать дальше куда мы направлялись. Впечатлили пещера и лангуры, поездка по реке была хорошим завершением вечера (используйте средство от комаров - они там кусаются). Экскурсия подойдёт как взрослым так и детям Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест

А Александра Знакомьтесь, Куала-Лумпур Файзулла, большое спасибо за экскурсию! Остались очень довольны. Маршрут интересный, продуманный, без каких-то задержек и неожиданностей. Из дополнительных плюшечек, была возможность после экскурсии не отвозить в гостинницу. Спасибо большое

А Алексей Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру У меня был всего 1 день на город, благодаря Юлии удалось посмотреть все основные достопримечательности и узнать о жизни в Малайзии.

А Алла Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!

Ю Юлия Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор Экскурсия прошла на "ура" и очень понравилась и нам с мужем, и детям! Коммуникация по организации была отличной, Юлия нам также прислала прекрасные рекомендации, что посетить самим и что будет интересно с детьми.

М Мария Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром Насыщенное и приятное путешествие по Куала-Лумпуру! Идеально подходит для первого знакомства с городом! 👍🏻 Татьяна - прекрасный собеседник, знающий Малайзию, легко и увлекательно погружает в атмосферу многонационального, кипящего жизнью современного города! 👍🏻