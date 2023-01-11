Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день

Погулять по вулканическим пещерам, покормить лангуров и увидеть светлячков над рекой Селангор

Приглашаю в вечернее путешествие по окрестностям Куала-Лумпура! Вы оцените знаменитые пещеры Бату, посетите индуистские храмы и понаблюдаете за дружелюбными лангурами. Вечером насладитесь романтичными видами реки Селангор и живущими на ней светлячками. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о Малайзии: ее зарплатах, пенсиях, образовании и медицине.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Пещеры Бату снаружи и изнутри

Пещеры Бату — одна из визитных карточек Малайзии. Я раскрою, как они образовались миллионы лет назад, и покажу их главные достопримечательности. Вы увидите 43-метровую статую индуистского бога Муругана. Подниметесь по красочной лестнице, осмотрите пещеры изнутри и расшифруете символику расположенных в них древних святилищ.

Река светлячков, лангуры, индуистский храм и не только

После пещер мы отправимся в сторону западного побережья страны. По пути заглянем в симпатичный храм Шри Шанти и полюбуемся холмом Мелавати, на котором живут серебристые обезьянки лангуры. Вечером сделаем остановку на реке Селангор. Вы увидите огромную колонию мерцающих светлячков и, по желанию, прокатитесь на лодке.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): корм для обезьян — 3$, катание на четырехместной лодке по реке светлячков — 20$
  • Время начала экскурсии — 16.00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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