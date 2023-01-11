Пещеры Бату — одна из визитных карточек Малайзии. Я раскрою, как они образовались миллионы лет назад, и покажу их главные достопримечательности. Вы увидите 43-метровую статую индуистского бога Муругана. Подниметесь по красочной лестнице, осмотрите пещеры изнутри и расшифруете символику расположенных в них древних святилищ.
После пещер мы отправимся в сторону западного побережья страны. По пути заглянем в симпатичный храм Шри Шанти и полюбуемся холмом Мелавати, на котором живут серебристые обезьянки лангуры. Вечером сделаем остановку на реке Селангор. Вы увидите огромную колонию мерцающих светлячков и, по желанию, прокатитесь на лодке.