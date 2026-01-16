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Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день

Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Вас ждет насыщенный день, полный открытий и впечатлений в окрестностях Куала-Лумпура.

Начните свое приключение с посещения знаменитых Пещер Бату, где вы не только узнаете об их истории и геологическом образовании, но
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и сможете взглянуть на величественную статую бога Муругана и исследовать древние святилища внутри пещер.

После этого путь приведет вас к храму Шри Шанти и холму Мелавати, где обитают дружелюбные серебристые обезьяны лангуры.

Завершите свой день волшебным вечером на реке Селангор, где тысячи светлячков создают неповторимое зрелище.

Эта экскурсия не только позволит вам увидеть уникальные природные и культурные достопримечательности, но и узнать много интересного о жизни в Малайзии.

Транспорт предоставляется, а дополнительные расходы на корм для обезьян и катание на лодке по реке светлячков доступны по желанию

4.7
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение знаменитых пещер Бату
  • 🐒 Наблюдение за дружелюбными лангурами
  • 🌟 Вечерняя прогулка по реке светлячков
  • 🏞 Уникальные природные и культурные достопримечательности
  • 🚗 Комфортный транспорт включен в стоимость
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день

Что можно увидеть

  • Пещеры Бату
  • Статуя бога Муругана
  • Храм Шри Шанти
  • Холм Мелавати
  • Река Селангор

Описание экскурсии

Пещеры Бату снаружи и изнутри

Пещеры Бату — одна из визитных карточек Малайзии. Я раскрою, как они образовались миллионы лет назад и вы осмотрите их самостоятельно. Увидите 43-метровую статую индуистского бога Муругана. Подниметесь по красочной лестнице, осмотрите пещеры изнутри и расшифруете символику расположенных в них древних святилищ. Гид будет ждать внизу — у подножия лестницы.

Река светлячков, лангуры, индуистский храм и не только

После пещер мы отправимся в сторону западного побережья страны. По пути заглянем в симпатичный храм Шри Шанти и полюбуемся холмом Мелавати, на котором живут серебристые обезьянки лангуры. Вечером сделаем остановку на реке Селангор. Вы увидите огромную колонию мерцающих светлячков и, по желанию, прокатитесь на лодке.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): корм для обезьян — $3, катание на четырехместной лодке по реке светлячков — $20
  • Время начала экскурсии — 16:00
  • Экскурсию можно провести для группы до 10 человек, стоимость уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1058 туристов
Я из Беларуси, но живу в Малайзии с 2010 года. Если вы в раздумьях, куда поехать в отпуск и какую страну открыть для себя, Малайзия — отличный выбор. Страна, где
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кокосы падают с пальм, кондиционеры работают круглый год, а улыбки местных жарче солнца. Где шумные китайские рынки, ароматные индийские специи, затерянные водопады в джунглях, уединённые пляжи и небоскрёбы, словно из будущего. Мне удалось побывать во многих уголках страны, изучить её историю и культуру и теперь делиться этими знаниями с другими. Говорю на русском, английском и «на пальцах» малайском. Я не просто гид, а тот человек, кто знает, где в Куала-Лумпуре лучше остановиться, где поесть, куда сходить помимо экскурсии, какие блюда попробовать и как сэкономить деньги. Цель — не просто показать достопримечательности, а познакомить с настоящей Малайзией: разнообразной, колоритной, дружелюбной и, конечно же, безопасной. Услышите то, чего нет в путеводителях: о людях, еде, обычаях, скрытых уголках природы и города. Получите не сухую экскурсию с заученными фактами, а живое, весёлое, душевное путешествие. Если хочется не просто побывать в Малайзии, а почувствовать её — давайте знакомиться.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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2
1
Екатерина
Татьяна - душевная, живая, отзывчивая! Нам было приятно познакомиться и провести почти день в ее компании. Интересные рассказы, прекрасный водитель с которым муж пообщался отдельно. Рекомендую от души
Татьяна - душевная, живая, отзывчивая! Нам было приятно познакомиться и провести почти день в ее компании.
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И
Экскурсия очень понравилась, Татьяна интересно рассказывала и учитывала наши пожелания (ездили с мужем и дочкой), рекомендую к выбору.
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В
Это было волшебно! Спасибо, Татьяна
Это было волшебно! Спасибо, Татьяна
Это было волшебно! Спасибо, Татьяна
Это было волшебно! Спасибо, Татьяна
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Oxana
Мы брали у Татьяны тур и трансферы по Куала-Лумпуру — всё прошло очень спокойно и без нервов.
Встретили вовремя, доехали комфортно, без хаоса и ожиданий.
Татьяна постоянно была на связи, сразу отвечала,
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подсказывала по всем вопросам — с ней действительно чувствуешь, что тебя не бросили в чужом городе.
Сам тур по Куала-Лумпуру и пещеры Бату нам понравились: информативно, легко, без лишней туристической «каши». Просто приятная, насыщенная прогулка, после которой есть ощущение, что город стал понятнее.
Татьяну смело можем рекомендовать — толковый, спокойный, адекватный гид.
Спасибо ей за отличный день.

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Н
Благодарим Татьяну за организацию трансфера по туристическому маршруту в Пещеры Бату и к светлячкам! Нас было четверо, и Татьяна подобрала нам прекрасный вариант с трансфером(водмтель- Джеймс," золото"!). Мы и в пещеры Бату, и к обезьянам, и к светлячкам!
спасибо большое, желаем процветания🙏🙏🙏
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А
Замечательная экскурсия! Очень грамотно составлена! Интересная! Насыщенная! Узнали много интересной информации об истории страны, жизни современных малайцев, образовании, медицине… и посмотрели местные достопримечательности. Пещеры Бату - что то монументальное)) Обезьянки
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лангуры необыкновенно дружелюбны)) Заехали поужинать свежими морепродуктами в рыбацкую деревушку - заранее договаривались. Романтическая прогулка по реке под мерцание светлячков под небом, усыпанном звездами)) Очень много эмоций, очень много впечатлений! Спасибо!

Замечательная экскурсия! Очень грамотно составлена! Интересная! Насыщенная! Узнали много интересной информации об истории страны, жизни современных
Замечательная экскурсия! Очень грамотно составлена! Интересная! Насыщенная! Узнали много интересной информации об истории страны, жизни современных
Замечательная экскурсия! Очень грамотно составлена! Интересная! Насыщенная! Узнали много интересной информации об истории страны, жизни современных
Замечательная экскурсия! Очень грамотно составлена! Интересная! Насыщенная! Узнали много интересной информации об истории страны, жизни современных
Замечательная экскурсия! Очень грамотно составлена! Интересная! Насыщенная! Узнали много интересной информации об истории страны, жизни современных
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