Приглашаю в вечернее путешествие по окрестностям Куала-Лумпура! Вы оцените знаменитые пещеры Бату, посетите индуистские храмы и понаблюдаете за дружелюбными лангурами. Вечером насладитесь романтичными видами реки Селангор и живущими на ней светлячками. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о Малайзии: ее зарплатах, пенсиях, образовании и медицине.

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Описание

Что вас ожидает

Пещеры Бату снаружи и изнутри

Пещеры Бату — одна из визитных карточек Малайзии. Я раскрою, как они образовались миллионы лет назад, и покажу их главные достопримечательности. Вы увидите 43-метровую статую индуистского бога Муругана. Подниметесь по красочной лестнице, осмотрите пещеры изнутри и расшифруете символику расположенных в них древних святилищ.

Река светлячков, лангуры, индуистский храм и не только

После пещер мы отправимся в сторону западного побережья страны. По пути заглянем в симпатичный храм Шри Шанти и полюбуемся холмом Мелавати, на котором живут серебристые обезьянки лангуры. Вечером сделаем остановку на реке Селангор. Вы увидите огромную колонию мерцающих светлячков и, по желанию, прокатитесь на лодке.

Организационные детали