Вас ждет насыщенный день, полный открытий и впечатлений в окрестностях Куала-Лумпура.Начните свое приключение с посещения знаменитых Пещер Бату, где вы не только узнаете об их истории и геологическом образовании, но

и сможете взглянуть на величественную статую бога Муругана и исследовать древние святилища внутри пещер. После этого путь приведет вас к храму Шри Шанти и холму Мелавати, где обитают дружелюбные серебристые обезьяны лангуры. Завершите свой день волшебным вечером на реке Селангор, где тысячи светлячков создают неповторимое зрелище. Эта экскурсия не только позволит вам увидеть уникальные природные и культурные достопримечательности, но и узнать много интересного о жизни в Малайзии. Транспорт предоставляется, а дополнительные расходы на корм для обезьян и катание на лодке по реке светлячков доступны по желанию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пещеры Бату снаружи и изнутри

Пещеры Бату — одна из визитных карточек Малайзии. Я раскрою, как они образовались миллионы лет назад и вы осмотрите их самостоятельно. Увидите 43-метровую статую индуистского бога Муругана. Подниметесь по красочной лестнице, осмотрите пещеры изнутри и расшифруете символику расположенных в них древних святилищ. Гид будет ждать внизу — у подножия лестницы.

Река светлячков, лангуры, индуистский храм и не только

После пещер мы отправимся в сторону западного побережья страны. По пути заглянем в симпатичный храм Шри Шанти и полюбуемся холмом Мелавати, на котором живут серебристые обезьянки лангуры. Вечером сделаем остановку на реке Селангор. Вы увидите огромную колонию мерцающих светлячков и, по желанию, прокатитесь на лодке.

Организационные детали