Вас ждет насыщенный день, полный открытий и впечатлений в окрестностях Куала-Лумпура.
Начните свое приключение с посещения знаменитых Пещер Бату, где вы не только узнаете об их истории и геологическом образовании, но
Начните свое приключение с посещения знаменитых Пещер Бату, где вы не только узнаете об их истории и геологическом образовании, но
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение знаменитых пещер Бату
- 🐒 Наблюдение за дружелюбными лангурами
- 🌟 Вечерняя прогулка по реке светлячков
- 🏞 Уникальные природные и культурные достопримечательности
- 🚗 Комфортный транспорт включен в стоимость
Что можно увидеть
- Пещеры Бату
- Статуя бога Муругана
- Храм Шри Шанти
- Холм Мелавати
- Река Селангор
Описание экскурсии
Пещеры Бату снаружи и изнутри
Пещеры Бату — одна из визитных карточек Малайзии. Я раскрою, как они образовались миллионы лет назад и вы осмотрите их самостоятельно. Увидите 43-метровую статую индуистского бога Муругана. Подниметесь по красочной лестнице, осмотрите пещеры изнутри и расшифруете символику расположенных в них древних святилищ. Гид будет ждать внизу — у подножия лестницы.
Река светлячков, лангуры, индуистский храм и не только
После пещер мы отправимся в сторону западного побережья страны. По пути заглянем в симпатичный храм Шри Шанти и полюбуемся холмом Мелавати, на котором живут серебристые обезьянки лангуры. Вечером сделаем остановку на реке Селангор. Вы увидите огромную колонию мерцающих светлячков и, по желанию, прокатитесь на лодке.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): корм для обезьян — $3, катание на четырехместной лодке по реке светлячков — $20
- Время начала экскурсии — 16:00
- Экскурсию можно провести для группы до 10 человек, стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1058 туристов
Я из Беларуси, но живу в Малайзии с 2010 года. Если вы в раздумьях, куда поехать в отпуск и какую страну открыть для себя, Малайзия — отличный выбор. Страна, где
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна - душевная, живая, отзывчивая! Нам было приятно познакомиться и провести почти день в ее компании. Интересные рассказы, прекрасный водитель с которым муж пообщался отдельно. Рекомендую от души
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И
Экскурсия очень понравилась, Татьяна интересно рассказывала и учитывала наши пожелания (ездили с мужем и дочкой), рекомендую к выбору.
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В
Это было волшебно! Спасибо, Татьяна
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Мы брали у Татьяны тур и трансферы по Куала-Лумпуру — всё прошло очень спокойно и без нервов.
Встретили вовремя, доехали комфортно, без хаоса и ожиданий.
Татьяна постоянно была на связи, сразу отвечала,
Встретили вовремя, доехали комфортно, без хаоса и ожиданий.
Татьяна постоянно была на связи, сразу отвечала,
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Н
Благодарим Татьяну за организацию трансфера по туристическому маршруту в Пещеры Бату и к светлячкам! Нас было четверо, и Татьяна подобрала нам прекрасный вариант с трансфером(водмтель- Джеймс," золото"!). Мы и в пещеры Бату, и к обезьянам, и к светлячкам!
спасибо большое, желаем процветания🙏🙏🙏
спасибо большое, желаем процветания🙏🙏🙏
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А
Замечательная экскурсия! Очень грамотно составлена! Интересная! Насыщенная! Узнали много интересной информации об истории страны, жизни современных малайцев, образовании, медицине… и посмотрели местные достопримечательности. Пещеры Бату - что то монументальное)) Обезьянки
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