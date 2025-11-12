Куала-Лумпур, столица Малайзии, предлагает путешественникам уникальное сочетание современности и традиций. Начните экскурсию с фотостопа у башен Петронас, символа города. Исламская мечеть откроет малайскую исламскую культуру. Прогулка по району Мердека покажет историческую площадь независимости. Пещеры Бату поразят природной красотой и духовной атмосферой. Не упустите шанс попробовать малайскую кухню в местных ресторанах. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Увидеть башни Петронас
- 🕌 Посетить Исламскую мечеть
- 🏛 Прогуляться по району Мердека
- 🗿 Исследовать пещеры Бату
- 🍜 Попробовать малайскую кухню
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Башни Петронас
- Исламская мечеть
- Район Мердека
- Пещеры Бату
- Китайский храм
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Мы начнём с фотостопа у знаменитых башен Петронас, символа города. Затем посетим Исламскую мечеть, где можно познакомиться с малайской исламской культурой. Прогуляемся по району Мердека, где расположена историческая площадь независимости и старинные здания, рассказывающие историю города. После этого отправимся к пещерам Бату, где природное и духовное сочетаются великолепно. Здесь вы найдёте священные статуи и алтари, а также насладитесь потрясающими видами. Не забудьте попробовать малайскую кухню в местном ресторане. Куала-Лумпур славится своим разнообразием кулинарных угощений, включая уличную еду на ночных рынках. Завершите день, посетив древний китайский храм с прекрасным панорамным видом на город.
По договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башни Петронас
- Пещера Бату
- Район Мердека
- Китайский храм
- Мечеть
- Площадь независимости
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты по программе
- Обед (по запросу)
- Ваучер-скидки на следующие туры
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Куала-Лумпуре
Завершение: Ваш отель в Куала Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Куала-Лумпура
Похожие экскурсии из Куала-Лумпура
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
12 ноя в 20:30
15 ноя в 13:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 09:30
11 ноя в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, посетив пещеры Бату, башни Петронас и культурные кварталы. Узнайте больше о городе с нашим гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€129
€151 за всё до 4 чел.