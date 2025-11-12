Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Куала-Лумпур, столица Малайзии, предлагает путешественникам уникальное сочетание современности и традиций. Начните экскурсию с фотостопа у башен Петронас, символа города. Исламская мечеть откроет малайскую исламскую культуру. Прогулка по району Мердека покажет историческую площадь независимости. Пещеры Бату поразят природной красотой и духовной атмосферой. Не упустите шанс попробовать малайскую кухню в местных ресторанах. Это путешествие оставит незабываемые впечатления 5 причин купить эту экскурсию 🌆 Увидеть башни Петронас

🕌 Посетить Исламскую мечеть

🏛 Прогуляться по району Мердека

🗿 Исследовать пещеры Бату

🍜 Попробовать малайскую кухню

Murad Ваш гид в Куала-Лумпуре Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3.5 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда По договорённости с гидом.

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Башни Петронас

Исламская мечеть

Район Мердека

Пещеры Бату

Китайский храм

Описание экскурсии Что вас ждёт? Мы начнём с фотостопа у знаменитых башен Петронас, символа города. Затем посетим Исламскую мечеть, где можно познакомиться с малайской исламской культурой. Прогуляемся по району Мердека, где расположена историческая площадь независимости и старинные здания, рассказывающие историю города. После этого отправимся к пещерам Бату, где природное и духовное сочетаются великолепно. Здесь вы найдёте священные статуи и алтари, а также насладитесь потрясающими видами. Не забудьте попробовать малайскую кухню в местном ресторане. Куала-Лумпур славится своим разнообразием кулинарных угощений, включая уличную еду на ночных рынках. Завершите день, посетив древний китайский храм с прекрасным панорамным видом на город.

По договорённости с гидом. Выбрать дату