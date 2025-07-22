Мои заказы

Секреты Куала-Лумпура: от колониальных кварталов до футуристичных высоток

Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, наслаждаясь индивидуальной экскурсией по старому городу и его уникальным достопримечательностям
Куала-Лумпур - это город, где встречаются прошлое и будущее. Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о его истории и культуре. Участники посетят колониальные кварталы, современные небоскрёбы и аутентичные рынки. Гид расскажет
читать дальше

о традициях и повседневной жизни местных жителей. В маршруте - Центральный рынок, площадь Независимости, Национальная мечеть и другие знаковые места. Программа подходит для всех, кто хочет глубже понять этот удивительный мегаполис

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные достопримечательности
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🕌 Визит в культовые места
  • 🛍️ Прогулка по аутентичным рынкам
  • ☕ Возможность попробовать местный чай
Секреты Куала-Лумпура: от колониальных кварталов до футуристичных высоток© Руслан
Секреты Куала-Лумпура: от колониальных кварталов до футуристичных высоток© Руслан
Секреты Куала-Лумпура: от колониальных кварталов до футуристичных высоток© Руслан
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Центральный рынок
  • Площадь Независимости
  • Национальная мечеть
  • Храм Тянь Хоу
  • Башни-близнецы Петронас

Описание экскурсии

  • Мы будем останавливаться в самых интересных локациях
  • Побродим по Старому городу
  • Зайдём в китайский храм
  • Побываем в здании старого колониального вокзала
  • Пройдём по аутентичному рынку
  • Если захотите, мы угостим вас чаем масала со специями и молоком в колоритном месте

Вы услышите:

  • Как Куала-Лумпур вырос из небольшого поселения оловянных рудников в современный мегаполис
  • Какие исторические события повлияли на его развитие
  • Чем живёт город сегодня
  • О наследии британской колониальной эпохи
  • Как переплетаются местные традиции
  • Чем уникален образ жизни малайзийцев

А ещё мы поговорим:

  • О повседневных привычках местных жителей
  • Культуре, традициях и гастрономических особенностях, которые делают Куала-Лумпур таким самобытным и многогранным
  • И о многом-многом другом!

На нашем маршруте: Центральный рынок — точка основания Куала-Лумпура — площадь Независимости — Национальная мечеть — Храм Тянь Хоу — квартал «маленькая Индия» — Королевский дворец — фотоостановка с видом на Башни-близнецы (Петронас)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Mitsubishi Xpander
  • Если у вас есть особые пожелания или ограничения по передвижению, напишите мне — и мы скорректируем маршрут
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 21 туриста
С 2013 года я живу в этой прекрасной стране и обожаю этот город за его многогранность и контрасты. Я жил в разных странах, но Малайзия всегда была и остаётся для меня первым домом. Здесь я строю семью и карьеру, меня многое связывает с этой страной, и я с радостью поделюсь с вами её красотой и уникальной атмосферой!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Екатерина
Екатерина
22 июл 2025
Руслан - просто супергид. Были с дочкой, с большим вниманием к ней относился. Рассказывает интересно, на все вопросы отвечает. Попросила немного скорректировать маршрут, пошёл на встречу. Всё, что заявлено, выполнил. Впечатления самые приятные, было легко, познавательно и весело)
Андрей
Андрей
16 апр 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Руслану за потрясающую экспресс-экскурсию по городу Путраджая! Мы прилетели в Куала-Лумпур с короткой шестичасовой пересадкой на пути к Бали и даже не надеялись увидеть
читать дальше

что-то кроме аэропорта. Но благодаря Руслану мы успели погрузиться в атмосферу Малайзии, выехав из аэропорта Куала-Лумпур в Путраджаю. Мы посетили много интересных мест этого города.

Отдельно хочется отметить невероятную гибкость и профессионализм Руслана в организации маршрута. За столь ограниченное время он сумел не только составить насыщенную программу, но и учесть все наши пожелания. Он эффективно выстроил логистику, забрал нас из аэропорта, провел по самым интересным местам Путраджаи, рассказал о разных локациях и даже угостил малайзийским чаем! Руслан очень чутко реагировал на наши интересы, советуясь с нами по поводу маршрута и предлагая различные варианты. Обзорные точки по городу, позволили нам увидеть Путраджаю во всей красе.

Помимо отличной организации, Руслан просто замечательный человек – очень дружелюбный, интеллигентный, открытый, интеллектуальный и приятный в общении. Он создал для нас приятную атмосферу и сделал нашу короткую пересадку маленьким приключением! Огромное спасибо! Рекомендуем его всем, кто хочет получить яркие впечатления и познакомиться с этой удивительной страной.

Входит в следующие категории Куала-Лумпура

Похожие экскурсии из Куала-Лумпура

Куала-Лумпур - город мечты
На машине
3.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
12 ноя в 20:30
15 ноя в 13:00
€135 за всё до 3 чел.
Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
На машине
5 часов
-
20%
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Куала-Лумпур: сердце Малайзии
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €200€250 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
На машине
3.5 часа
202 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 12:00
11 ноя в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Куала-Лумпуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Куала-Лумпуре