что-то кроме аэропорта. Но благодаря Руслану мы успели погрузиться в атмосферу Малайзии, выехав из аэропорта Куала-Лумпур в Путраджаю. Мы посетили много интересных мест этого города.



Отдельно хочется отметить невероятную гибкость и профессионализм Руслана в организации маршрута. За столь ограниченное время он сумел не только составить насыщенную программу, но и учесть все наши пожелания. Он эффективно выстроил логистику, забрал нас из аэропорта, провел по самым интересным местам Путраджаи, рассказал о разных локациях и даже угостил малайзийским чаем! Руслан очень чутко реагировал на наши интересы, советуясь с нами по поводу маршрута и предлагая различные варианты. Обзорные точки по городу, позволили нам увидеть Путраджаю во всей красе.



Помимо отличной организации, Руслан просто замечательный человек – очень дружелюбный, интеллигентный, открытый, интеллектуальный и приятный в общении. Он создал для нас приятную атмосферу и сделал нашу короткую пересадку маленьким приключением! Огромное спасибо! Рекомендуем его всем, кто хочет получить яркие впечатления и познакомиться с этой удивительной страной.