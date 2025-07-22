Куала-Лумпур - это город, где встречаются прошлое и будущее. Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о его истории и культуре. Участники посетят колониальные кварталы, современные небоскрёбы и аутентичные рынки. Гид расскажет
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные достопримечательности
- 📜 Интересные исторические факты
- 🕌 Визит в культовые места
- 🛍️ Прогулка по аутентичным рынкам
- ☕ Возможность попробовать местный чай
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Центральный рынок
- Площадь Независимости
- Национальная мечеть
- Храм Тянь Хоу
- Башни-близнецы Петронас
Описание экскурсии
- Мы будем останавливаться в самых интересных локациях
- Побродим по Старому городу
- Зайдём в китайский храм
- Побываем в здании старого колониального вокзала
- Пройдём по аутентичному рынку
- Если захотите, мы угостим вас чаем масала со специями и молоком в колоритном месте
Вы услышите:
- Как Куала-Лумпур вырос из небольшого поселения оловянных рудников в современный мегаполис
- Какие исторические события повлияли на его развитие
- Чем живёт город сегодня
- О наследии британской колониальной эпохи
- Как переплетаются местные традиции
- Чем уникален образ жизни малайзийцев
А ещё мы поговорим:
- О повседневных привычках местных жителей
- Культуре, традициях и гастрономических особенностях, которые делают Куала-Лумпур таким самобытным и многогранным
- И о многом-многом другом!
На нашем маршруте: Центральный рынок — точка основания Куала-Лумпура — площадь Независимости — Национальная мечеть — Храм Тянь Хоу — квартал «маленькая Индия» — Королевский дворец — фотоостановка с видом на Башни-близнецы (Петронас)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Mitsubishi Xpander
- Если у вас есть особые пожелания или ограничения по передвижению, напишите мне — и мы скорректируем маршрут
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 21 туриста
С 2013 года я живу в этой прекрасной стране и обожаю этот город за его многогранность и контрасты. Я жил в разных странах, но Малайзия всегда была и остаётся для меня первым домом. Здесь я строю семью и карьеру, меня многое связывает с этой страной, и я с радостью поделюсь с вами её красотой и уникальной атмосферой!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
22 июл 2025
Руслан - просто супергид. Были с дочкой, с большим вниманием к ней относился. Рассказывает интересно, на все вопросы отвечает. Попросила немного скорректировать маршрут, пошёл на встречу. Всё, что заявлено, выполнил. Впечатления самые приятные, было легко, познавательно и весело)
Андрей
16 апр 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Руслану за потрясающую экспресс-экскурсию по городу Путраджая! Мы прилетели в Куала-Лумпур с короткой шестичасовой пересадкой на пути к Бали и даже не надеялись увидеть
