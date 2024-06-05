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локации. Константин замечательный и позитивный человек. Экскурсия была очень комфортной и запоминающейся. Искренне советую! За этот день, я увидела все, что хотела и все, что было в анонсе тура. Я в восторге!!! Этому туру и Константину желаю процветания! Гениально!!!