1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру: культура, история, архитектура
Познайте дух Куала-Лумпура в увлекательной прогулке по его знаковым местам с местным гидом
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-Близнецов до Чайна Тауна
Забудьте о суете и погрузитесь в мир красоты и истории Куала-Лумпура с нашей эксклюзивной экскурсией
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Большой тур по Куала-Лумпур: город, пригороды и горы
Погрузитесь в мир контрастов Куала-Лумпур: от исторических районов до современных архитектурных чудес
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за человека
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- GGregory5 июня 2024Отличный маршрут, отличный рассказ, экскурсовод знает город, знает культуру и историю страны.
- ЕЕлена29 мая 2024Супер экскурсия. Павел все рассказывает доступным и понятным языком, отвечает на все вопросы. Будем рекомендовать друзьям!
- ААнна19 мая 2024Мы провели полтора дня в Куала-Лумпуре, первый из которых потратили на экскурсию, которую провели очень насыщенно. Тина - замечательный рассказчик.
- ООльга5 мая 2024Оооочень понравилась экскурсия! Очень понравился гид Файзулла. Информативно. Спокойно. Куча эмоций!! Спасибо большое!!
- ИИрина6 апреля 2024Константин отличный экскурсовод! Очень остались довольны! Максимально все показал,очень подробно и доступно рассказал. Константин супер профессионален,много знает не только о Малазии,но и о других странах,умеет сравнивать. Пунктуален,выдержан,галантен,прекрасно водит машину!. Спасибо,Константину за полученные впечатления!
- ИИлья6 февраля 2024Все было прекрасно, ресторан в завершение экскурсии был выше всяких похвал
- LLYUDMILA8 декабря 2023К сожаления, не попали в Королевский Дворец, но это не по вине экскурсовода. Дворец был закрыт на мероприятие.
- ДДарья28 ноября 2023Это была лучшая экскурсия! Полностью продумана от и до. Прекрасный гид, отлично владеющий знаниями о стране, городе, истории. Великолепно подобраны
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Пешеходные»
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