Пешие экскурсии-прогулки в Куала-Лумпуре с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
22 отзыва
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру: культура, история, архитектура
Познайте дух Куала-Лумпура в увлекательной прогулке по его знаковым местам с местным гидом
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
30 за человека
Экскурсия в столицу Малайзии и Башни-Близнецы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Уникальная экскурсия по Куала-Лумпуру: от Башен-Близнецов до Чайна Тауна
Забудьте о суете и погрузитесь в мир красоты и истории Куала-Лумпура с нашей эксклюзивной экскурсией
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Большой тур по Куала-Лумпур: город, пригороды и горы
Погрузитесь в мир контрастов Куала-Лумпур: от исторических районов до современных архитектурных чудес
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за человека
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gregory
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
    Отличный маршрут, отличный рассказ, экскурсовод знает город, знает культуру и историю страны.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
    Супер экскурсия. Павел все рассказывает доступным и понятным языком, отвечает на все вопросы. Будем рекомендовать друзьям!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
    Мы провели полтора дня в Куала-Лумпуре, первый из которых потратили на экскурсию, которую провели очень насыщенно. Тина - замечательный рассказчик.
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    Благодаря насыщенной информации, появилось представление о стране, ее месте в мировом сообществе, жителях, нравах. Для меня Малайзия стала открытием. Честно говоря, я особо не понимала, что выделяет ее среди всех стран ЮВА. Хочу вернуться)

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Экскурсия в столицу Малайзии и Башни-Близнецы
    Оооочень понравилась экскурсия! Очень понравился гид Файзулла. Информативно. Спокойно. Куча эмоций!! Спасибо большое!!
  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
    Константин отличный экскурсовод! Очень остались довольны! Максимально все показал,очень подробно и доступно рассказал. Константин супер профессионален,много знает не только о Малазии,но и о других странах,умеет сравнивать. Пунктуален,выдержан,галантен,прекрасно водит машину!. Спасибо,Константину за полученные впечатления!
  • И
    Илья
    6 февраля 2024
    Экскурсия в столицу Малайзии и Башни-Близнецы
    Все было прекрасно, ресторан в завершение экскурсии был выше всяких похвал
  • L
    LYUDMILA
    8 декабря 2023
    Экскурсия в столицу Малайзии и Башни-Близнецы
    К сожаления, не попали в Королевский Дворец, но это не по вине экскурсовода. Дворец был закрыт на мероприятие.
  • Д
    Дарья
    28 ноября 2023
    Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
    Это была лучшая экскурсия! Полностью продумана от и до. Прекрасный гид, отлично владеющий знаниями о стране, городе, истории. Великолепно подобраны
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    локации. Константин замечательный и позитивный человек. Экскурсия была очень комфортной и запоминающейся. Искренне советую! За этот день, я увидела все, что хотела и все, что было в анонсе тура. Я в восторге!!! Этому туру и Константину желаю процветания! Гениально!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Пешеходные»

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  4. Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 250. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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