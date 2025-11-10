Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с ярким Куала-Лумпуром, его современной архитектурой и историческим наследием.



Путешественники смогут увидеть величественные пещеры Бату с их древними индуистскими святынями и насладиться магией природы на вечерней реке, где тысячи светлячков создают волшебное зрелище.



Это путешествие объединяет городской шарм, древние традиции и природную магию в одно незабываемое приключение 5 причин купить эту экскурсию 🌆 Уникальная архитектура Куала-Лумпура

🕌 Историческое наследие и традиции

🕉️ Величественные пещеры Бату

🌌 Волшебная река светлячков

🚶‍♂️ Индивидуальный подход и комфорт

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-6 человек

Описание экскурсии Вы узнаете о главных достопримечательностях Куала-Лумпура, включая его современную архитектуру и историческое наследие, исследуете мистические пещеры Бату с их древними индуистскими святынями, а также испытаете магию природы на вечерней реке, где тысячи светлячков создают незабываемое зрелище.

