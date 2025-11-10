Мои заказы

Влюбиться в Малайзию за один день

Погружение в атмосферу Куала-Лумпура, посещение пещер Бату и вечерняя прогулка по реке светлячков создадут незабываемые впечатления
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с ярким Куала-Лумпуром, его современной архитектурой и историческим наследием.

Путешественники смогут увидеть величественные пещеры Бату с их древними индуистскими святынями и насладиться магией природы на вечерней реке, где тысячи светлячков создают волшебное зрелище.

Это путешествие объединяет городской шарм, древние традиции и природную магию в одно незабываемое приключение

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная архитектура Куала-Лумпура
  • 🕌 Историческое наследие и традиции
  • 🕉️ Величественные пещеры Бату
  • 🌌 Волшебная река светлячков
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход и комфорт
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Что можно увидеть

  • Куала-Лумпур
  • Пещеры Бату
  • Река светлячков

Описание экскурсии

Вы узнаете о главных достопримечательностях Куала-Лумпура, включая его современную архитектуру и историческое наследие, исследуете мистические пещеры Бату с их древними индуистскими святынями, а также испытаете магию природы на вечерней реке, где тысячи светлячков создают незабываемое зрелище.

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
  • Пещеры Бату
  • Река
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель в Куала-Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

