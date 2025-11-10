Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с ярким Куала-Лумпуром, его современной архитектурой и историческим наследием.
Путешественники смогут увидеть величественные пещеры Бату с их древними индуистскими святынями и насладиться магией природы на вечерней реке, где тысячи светлячков создают волшебное зрелище.
Это путешествие объединяет городской шарм, древние традиции и природную магию в одно незабываемое приключение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная архитектура Куала-Лумпура
- 🕌 Историческое наследие и традиции
- 🕉️ Величественные пещеры Бату
- 🌌 Волшебная река светлячков
- 🚶♂️ Индивидуальный подход и комфорт
Что можно увидеть
- Куала-Лумпур
- Пещеры Бату
- Река светлячков
Описание экскурсииВы узнаете о главных достопримечательностях Куала-Лумпура, включая его современную архитектуру и историческое наследие, исследуете мистические пещеры Бату с их древними индуистскими святынями, а также испытаете магию природы на вечерней реке, где тысячи светлячков создают незабываемое зрелище.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
- Пещеры Бату
- Река
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель в Куала-Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
