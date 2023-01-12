Основанная в 1995 году, Путраджайя впечатлит вас современной технологичной архитектурой. Вы увидите ее главные достопримечательности и узнаете, почему именно здесь находится резиденция администрации страны. А еще Путраджайя очень удобно расположена между Куала-Лумпуром и аэропортом. Вы сможете посетить ее во время транзита или полноценного отдыха в Малайзии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Элегантная и современная Путраджайя

Путраджайя состоит из двух частей, разделенных каналом. Мы осмотрим достопримечательности материковой стороны. Полюбуемся прекрасным видом с моста Путра и посетим одноименную площадь. Я покажу офис премьер-министра Малайзии и гранитную Розовую мечеть, живописно расположенную на искусственном озере. Если не будет намаза — мы сможем в нее зайти.

Главный проспект, металлическая мечеть и не только

Мы проедем по главному проспекту и сделаем остановку у здания Верховного суда. А также увидим необычную металлическую мечеть. Я расшифрую главную архитектурную концепцию этих зданий и всего города. Расскажу, почему Путраджайю называют «второй столицей», как она развивается и кто составляет основу ее населения.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.