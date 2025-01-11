Основанная в 1995 году, Путраджайя удивляет своей современной архитектурой и удобным расположением между Куала-Лумпуром и аэропортом.



На экскурсии вы увидите главные достопримечательности города: мост Путра, площадь Путра, офис премьер-министра и Розовую мечеть. Также будет возможность посетить здание Верховного суда и металлическую мечеть.



Путраджайя является резиденцией администрации страны и привлекает внимание своей элегантностью и технологичностью. Транспорт включен в стоимость экскурсии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия в Путраджайю доступна круглый год. Независимо от месяца, вы сможете насладиться красотой и архитектурой города, так как основная часть времени будет проводиться в комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.