Основанная в 1995 году, Путраджайя удивляет своей современной архитектурой и удобным расположением между Куала-Лумпуром и аэропортом.
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности города: мост Путра, площадь Путра, офис премьер-министра и Розовую мечеть. Также будет возможность посетить здание Верховного суда и металлическую мечеть.
Путраджайя является резиденцией администрации страны и привлекает внимание своей элегантностью и технологичностью. Транспорт включен в стоимость экскурсии
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности города: мост Путра, площадь Путра, офис премьер-министра и Розовую мечеть. Также будет возможность посетить здание Верховного суда и металлическую мечеть.
Путраджайя является резиденцией администрации страны и привлекает внимание своей элегантностью и технологичностью. Транспорт включен в стоимость экскурсии
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное расположение между Куала-Лумпуром и аэропортом
- 🏛️ Впечатляющая современная архитектура
- 🕌 Посещение Розовой мечети и офиса премьер-министра
- 🌉 Прекрасные виды с моста Путра
- 📜 Узнайте историю и развитие Путраджайи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия в Путраджайю доступна круглый год. Независимо от месяца, вы сможете насладиться красотой и архитектурой города, так как основная часть времени будет проводиться в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мост Путра
- Площадь Путра
- Офис премьер-министра
- Розовая мечеть
- Здание Верховного суда
- Металлическая мечеть
Описание экскурсии
Элегантная и современная Путраджайя
Путраджайя состоит из двух частей, разделенных каналом. Мы осмотрим достопримечательности материковой стороны. Полюбуемся прекрасным видом с моста Путра и посетим одноименную площадь. Я покажу офис премьер-министра Малайзии и гранитную Розовую мечеть, живописно расположенную на искусственном озере. Если не будет намаза — мы сможем в нее зайти.
Главный проспект, металлическая мечеть и не только
Мы проедем по главному проспекту и сделаем остановку у здания Верховного суда. А также увидим необычную металлическую мечеть. Я расшифрую главную архитектурную концепцию этих зданий и всего города. Расскажу, почему Путраджайю называют «второй столицей», как она развивается и кто составляет основу ее населения.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1054 туристов
Я из Беларуси, но живу в Малайзии с 2010 года. Если вы в раздумьях, куда поехать в отпуск и какую страну открыть для себя, Малайзия — отличный выбор. Страна, где
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Заранее договорились немного расширить нашу экскурсия. Все началось с Площади Независимости и Мечети Джамек, которая очень необычно, сказочно смотрится на фоне современных домов, потом вечером вернулись, сфотографировали виды с подсветкой)
+1
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Спасибо большое Татьяне и нашему водителю (имя забыла) за очень информативный, интересный, познавательный день! Информации много, все понятно, интересно как взрослым так и детям.
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