Путраджайя состоит из двух частей, разделенных каналом. Мы осмотрим достопримечательности материковой стороны. Полюбуемся прекрасным видом с моста Путра и посетим одноименную площадь. Я покажу офис премьер-министра Малайзии и гранитную Розовую мечеть, живописно расположенную на искусственном озере. Если не будет намаза — мы сможем в нее зайти.
Мы проедем по главному проспекту и сделаем остановку у здания Верховного суда. А также увидим необычную металлическую мечеть. Я расшифрую главную архитектурную концепцию этих зданий и всего города. Расскажу, почему Путраджайю называют «второй столицей», как она развивается и кто составляет основу ее населения.
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