Путраджайя - «вторая столица» Малайзии

Оценить знаковые места «города будущего» и узнать о нем самое интересное на автомобильной экскурсии

Основанная в 1995 году, Путраджайя впечатлит вас современной технологичной архитектурой.

Вы увидите ее главные достопримечательности и узнаете, почему именно здесь находится резиденция администрации страны. А еще Путраджайя очень удобно расположена между Куала-Лумпуром и аэропортом. Вы сможете посетить ее во время транзита или полноценного отдыха в Малайзии.
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
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Описание

Что вас ожидает

Элегантная и современная Путраджайя

Путраджайя состоит из двух частей, разделенных каналом. Мы осмотрим достопримечательности материковой стороны. Полюбуемся прекрасным видом с моста Путра и посетим одноименную площадь. Я покажу офис премьер-министра Малайзии и гранитную Розовую мечеть, живописно расположенную на искусственном озере. Если не будет намаза — мы сможем в нее зайти.

Главный проспект, металлическая мечеть и не только

Мы проедем по главному проспекту и сделаем остановку у здания Верховного суда. А также увидим необычную металлическую мечеть. Я расшифрую главную архитектурную концепцию этих зданий и всего города. Расскажу, почему Путраджайю называют «второй столицей», как она развивается и кто составляет основу ее населения.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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