Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии

Познакомиться с контрастной культурой города через его самые яркие достопримечательности

5
4 отзыва
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Сочная природа тропиков, ультрасовременные небоскрёбы, храмы разных религий, колониальные памятники — всё это Куала-Лумпур, колоритный микс Востока и Запада, традиций и инноваций.

В авто-пешеходном путешествии вы посетите места, которые иллюстрируют наиболее важные черты самобытного города, и составите из них цельный образ малазийской столицы.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
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Описание

Что вас ожидает

Самые интересные и красивые места города

  • Мы начнём с китайского храма Тянь Хоу (Тьен-Хау) — самого большого, красивого и загадочного храма Куала-Лумпура. Разберёмся в особенностях многоуровневой постройки, символике местных святынь и поговорим о значении объекта для жителей города.
  • Наша следующая остановка — возле величественного Королевского дворца, видного памятника и гордости столицы. Резиденция действующая, поэтому мы осмотрим её снаружи.
  • Затем направляемся в одну из самых красивых мечетей города — Вилайят Персекутуан. Местные гиды-волонтёры расскажут об архитектурных особенностях постройки, включившей персидские, египетские, османские, марокканские и малайские черты, а также познакомят с историей прихода ислама в Малайзию.
  • Далее в программе главная площадь страны — площадь Независимости. Здесь в центре внимания окажутся впечатляющие здания Британской империи: дворец султана Абдул-Самада, Королевский крикетный клуб Селангор, действующая англиканская церковь Святой Марии, Печатный двор и другие достопримечательности, которые позволят обсудить наследие колониальной эпохи.
  • После я отвезу вас к месту, куда сходятся все дороги города — Нулевому километру с видом на мечеть Джамэк и Центральный рынок.
  • Башни-близнецы Петронас — must-see Куала-Лумпура. Их мы оставим на финал, чтобы путешествие завершилось на самой яркой ноте. Вид небоскрёбов внесёт окончательный штрих в контрастный образ столицы, где Восток, Запад, традиции и инновации переплелись в контрастный образ многоликого Куала-Лумпура.

По пути вы также услышите об особенностях многонациональной малазийской культуры. Почему не принято одеваться в жёлтый цвет и какие ограничения накладываются на использование левой руки? О чём не говорят между собой местные? Как переходить дорогу на зелёный свет? Об этих и других любопытных фактах — на нашей встрече!

Формат, проверенный временем и опытом

Живя здесь большую часть своей жизни и проработав десять лет в туристической компании, я с уверенностью могу сказать, что знаю город от а до я. Моя обзорная программа оптимальна, продумана до деталей и подарит вам максимум положительных впечатлений. Экскурсия проходит в интерактивном формате — я не только рассказываю историю города и страны, но также задаю гостям вопросы и предлагаю решить головоломки.

Организационные детали

  • Дождь у нас может идти каждый день (непродолжительное время), поэтому возьмите с собой зонтик, он также пригодится в качестве защиты от солнца
  • Не забудьте солнцезащитные очки и позаботьтесь об удобной одежде (желательно прикрывающей колени) и обуви для комфортных прогулок — вход в некоторые храмы босиком
  • Для сувениров, перекусов и других мелочей возьмите наличные
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников — о дополнительных расходах на аренду микроавтобуса уточняйте в сообщении гиду

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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M
24 фев 2023
Остался очень доволен индивидуальной обзорной экскурсией по Куала-Лумпуру. Алевтина замечательный гид, давно живёт в Малайзии и много знает о стране. С лёгкостью отвечает на вопросы не только в рамках заявленной программы, но и на любые другие, касающиеся Малайзии. Хорошо владеет русским языком, правильно и доступно формулирует свои мысли, просто приятный собеседник.
Анастасия
23 фев 2023
Отлично провели экскурсию с Алевтиной. Время пролетело незаметно, приятно и легко. Алевтина заботливо предложила зонт, а также сделала красивые фото меня на память😇 Рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом.
С
22 фев 2023
Нами была заказана обзорная экскурсия "Все краски многоликой столицы Малайзии". Мы были фактически 1,5 дня и очень рады, что получили возможность познакомиться с Алевтиной, приятным гидом, интересным рассказчиком и аккуратным драйвером. Мы попали, как хотели, в Бату. Впечатлены красивым сочетанием природы и храма. Успели также посмотреть основные места в городе, без гида много нам не было бы известно. Организация работы команды Трипстер на высоте, оперативны, гибки, дружелюбны. Удачи вам в работе.
Н
15 фев 2023
Экскурсия прошла замечательно! Алевтина очень интересно рассказала про город и показала красивейшие места. Мы отлично провели время! Огромное спасибо за экскурсию!

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