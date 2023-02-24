По пути вы также услышите об особенностях многонациональной малазийской культуры. Почему не принято одеваться в жёлтый цвет и какие ограничения накладываются на использование левой руки? О чём не говорят между собой местные? Как переходить дорогу на зелёный свет? Об этих и других любопытных фактах — на нашей встрече!
Живя здесь большую часть своей жизни и проработав десять лет в туристической компании, я с уверенностью могу сказать, что знаю город от а до я. Моя обзорная программа оптимальна, продумана до деталей и подарит вам максимум положительных впечатлений. Экскурсия проходит в интерактивном формате — я не только рассказываю историю города и страны, но также задаю гостям вопросы и предлагаю решить головоломки.