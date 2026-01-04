Сочная природа тропиков, ультрасовременные небоскрёбы, храмы разных религий, колониальные памятники — всё это Куала-Лумпур, колоритный микс Востока и Запада, традиций и инноваций. В авто-пешеходном путешествии вы посетите места, которые иллюстрируют наиболее важные черты самобытного города, и составите из них цельный образ малазийской столицы.

Описание экскурсии

Самые интересные и красивые места города

Мы начнём с китайского храма Тянь Хоу (Тьен-Хау) — самого большого, красивого и загадочного храма Куала-Лумпура. Разберёмся в особенностях многоуровневой постройки, символике местных святынь и поговорим о значении объекта для жителей города.

— самого большого, красивого и загадочного храма Куала-Лумпура. Разберёмся в особенностях многоуровневой постройки, символике местных святынь и поговорим о значении объекта для жителей города. Продолжим путь по колоритной улочке Брикфилдс (Литл Индия). Если захотите, отсановимся, чтобы рассмотреть разноцветные индийские сари и купить понравившиеся.

(Литл Индия). Если захотите, отсановимся, чтобы рассмотреть разноцветные индийские сари и купить понравившиеся. Следующая остановка — величественный Королевский дворец — видный памятник и гордость столицы. Резиденция действующая, поэтому мы осмотрим ее снаружи. У вас будет возможность сфотографироваться у парадных ворот дворца с конной и пешей охраной короля Малайзии.

— видный памятник и гордость столицы. Резиденция действующая, поэтому мы осмотрим ее снаружи. У вас будет возможность сфотографироваться у парадных ворот дворца с конной и пешей охраной короля Малайзии. Новый исторический объект в нашем маршруте — Старая железнодорожная станция , построенная в мавританском стиле в 1917 году во временя британской колонизации.

, построенная в мавританском стиле в 1917 году во временя британской колонизации. Мы увидим историческое здание Галлереи КЛ . В настоящее время объект закрыт на реконструкцию, но у вас будет возможность сфотографироваться.

. В настоящее время объект закрыт на реконструкцию, но у вас будет возможность сфотографироваться. Затем направляемся в одну из самых красивых мечетей города — Вилайят Персекутуан . Местные гиды-волонтёры расскажут об архитектурных особенностях постройки, включившей персидские, египетские, османские, марокканские и малайские черты, а также познакомят с историей прихода ислама в Малайзию.

. Местные гиды-волонтёры расскажут об архитектурных особенностях постройки, включившей персидские, египетские, османские, марокканские и малайские черты, а также познакомят с историей прихода ислама в Малайзию. Далее в программе главная площадь страны — площадь Независимости . Здесь в центре внимания окажутся впечатляющие здания Британской империи: дворец султана Абдул-Самада, Королевский крикетный клуб Селангор, действующая англиканская церковь Святой Марии, Печатный двор и другие достопримечательности, которые позволят обсудить наследие колониальной эпохи.

. Здесь в центре внимания окажутся впечатляющие здания Британской империи: дворец султана Абдул-Самада, Королевский крикетный клуб Селангор, действующая англиканская церковь Святой Марии, Печатный двор и другие достопримечательности, которые позволят обсудить наследие колониальной эпохи. После я отвезу вас к месту, куда сходятся все дороги города — Нулевому километру с видом на мечеть Джамэк и Центральный рынок.

с видом на мечеть Джамэк и Центральный рынок. Башни-близнецы Петронас — must-see Куала-Лумпура. Их мы оставим на финал, чтобы путешествие завершилось на самой яркой ноте. Вид небоскрёбов внесёт окончательный штрих в контрастный образ столицы, где Восток, Запад, традиции и инновации переплелись в контрастный образ многоликого Куала-Лумпура.

По пути вы также услышите об особенностях многонациональной малазийской культуры. Почему не принято одеваться в жёлтый цвет и какие ограничения накладываются на использование левой руки? О чём не говорят между собой местные? Как переходить дорогу на зелёный свет? Об этих и других любопытных фактах — на нашей встрече!

Формат, проверенный временем и опытом

Живя здесь большую часть своей жизни и проработав десять лет в туристической компании, я с уверенностью могу сказать, что знаю город от а до я. Моя обзорная программа оптимальна, продумана до деталей и подарит вам максимум положительных впечатлений. Экскурсия проходит в интерактивном формате — я не только рассказываю историю города и страны, но также задаю гостям вопросы и предлагаю решить головоломки.

Организационные детали