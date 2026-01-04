Сочная природа тропиков, ультрасовременные небоскрёбы, храмы разных религий, колониальные памятники — всё это Куала-Лумпур, колоритный микс Востока и Запада, традиций и инноваций.
В авто-пешеходном путешествии вы посетите места, которые иллюстрируют наиболее важные черты самобытного города, и составите из них цельный образ малазийской столицы.
В авто-пешеходном путешествии вы посетите места, которые иллюстрируют наиболее важные черты самобытного города, и составите из них цельный образ малазийской столицы.
Описание экскурсии
Самые интересные и красивые места города
- Мы начнём с китайского храма Тянь Хоу (Тьен-Хау) — самого большого, красивого и загадочного храма Куала-Лумпура. Разберёмся в особенностях многоуровневой постройки, символике местных святынь и поговорим о значении объекта для жителей города.
- Продолжим путь по колоритной улочке Брикфилдс (Литл Индия). Если захотите, отсановимся, чтобы рассмотреть разноцветные индийские сари и купить понравившиеся.
- Следующая остановка — величественный Королевский дворец — видный памятник и гордость столицы. Резиденция действующая, поэтому мы осмотрим ее снаружи. У вас будет возможность сфотографироваться у парадных ворот дворца с конной и пешей охраной короля Малайзии.
- Новый исторический объект в нашем маршруте — Старая железнодорожная станция, построенная в мавританском стиле в 1917 году во временя британской колонизации.
- Мы увидим историческое здание Галлереи КЛ. В настоящее время объект закрыт на реконструкцию, но у вас будет возможность сфотографироваться.
- Затем направляемся в одну из самых красивых мечетей города — Вилайят Персекутуан. Местные гиды-волонтёры расскажут об архитектурных особенностях постройки, включившей персидские, египетские, османские, марокканские и малайские черты, а также познакомят с историей прихода ислама в Малайзию.
- Далее в программе главная площадь страны — площадь Независимости. Здесь в центре внимания окажутся впечатляющие здания Британской империи: дворец султана Абдул-Самада, Королевский крикетный клуб Селангор, действующая англиканская церковь Святой Марии, Печатный двор и другие достопримечательности, которые позволят обсудить наследие колониальной эпохи.
- После я отвезу вас к месту, куда сходятся все дороги города — Нулевому километру с видом на мечеть Джамэк и Центральный рынок.
- Башни-близнецы Петронас — must-see Куала-Лумпура. Их мы оставим на финал, чтобы путешествие завершилось на самой яркой ноте. Вид небоскрёбов внесёт окончательный штрих в контрастный образ столицы, где Восток, Запад, традиции и инновации переплелись в контрастный образ многоликого Куала-Лумпура.
По пути вы также услышите об особенностях многонациональной малазийской культуры. Почему не принято одеваться в жёлтый цвет и какие ограничения накладываются на использование левой руки? О чём не говорят между собой местные? Как переходить дорогу на зелёный свет? Об этих и других любопытных фактах — на нашей встрече!
Формат, проверенный временем и опытом
Живя здесь большую часть своей жизни и проработав десять лет в туристической компании, я с уверенностью могу сказать, что знаю город от а до я. Моя обзорная программа оптимальна, продумана до деталей и подарит вам максимум положительных впечатлений. Экскурсия проходит в интерактивном формате — я не только рассказываю историю города и страны, но также задаю гостям вопросы и предлагаю решить головоломки.
Организационные детали
- Доплата гиду производится в начале экскурсии в евро, долларах или местной валюте. К сожалению, мы не можем принять оплату долларами старого образца
- Дождь у нас может идти каждый день (непродолжительное время), поэтому возьмите с собой зонтик, он также пригодится в качестве защиты от солнца
- Галерея КЛ закрыта по вторникам, посещение мечети Вилайят Персекутуан ограничено по пятницам
- Не забудьте солнцезащитные очки и позаботьтесь об удобной одежде (желательно прикрывающей колени) и обуви для комфортных прогулок — вход в некоторые храмы босиком (рекомендуем взять с собой носки)
- Для сувениров, перекусов и других мелочей возьмите наличные
- Я могу провести экскурсию для большего количества участников — о дополнительных расходах на аренду микроавтобуса уточняйте в сообщении гиду
- Трансфер из/в аэропорт не входит в стоимость, оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вас в отеле в Куала Лумпур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 1007 туристов
Здравствуйте и добро пожаловать в Малайзию! Мы — опытные экскурсоводы проживающие в Малайзии. Знаем самые интересные места и как сделать путешествие в Малайзии по-настоящему незабываемым. Малайзия и ее столица Куала-Лумпур
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нас встретила Яночка! очень отличная девушка гид! Лёгкая простая интересная! Огромная ей благодарность!!!! Это было великолепные рассказы и виды КL
+2
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С
Здравствуйте, я давно мечтала посетить Малайзию и вот мечта сбылась. Очень переживали, что может пойти что то не так, но благодаря Эльмире, экскурсия « Все краски Малайзии» прошла замечательно. Эльмира
Алевтина
Ответ организатора:
Светлана, здравствуйте Спасибо за ваш отзыв. Мы с командой гидов очень были рады что помогли вашей мечте сбыться.
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Спасибо большое гиду Алевтине, за очень познавательную и информативную экскурсию! Добавила дополнительные точки для посещения, везде подробно рассказывала об истории создания и возникновения, в промежутках обсуждали местный быт и жизнь. Еще раз спасибо большое!
+2
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Прекрасная Ольга все рассказала, все показала, ответила на всех вопросы. Всем рекомендую брать эту экскурсию в первый день, так как сколько нюансов, которые никто, кроме гида, не объяснит.
Алевтина
Ответ организатора:
Полина, спасибо за положительный отзыв. Наша команда профессиональных гидов с удовольствием делиться не только исторической информацией, но и полезными советами которые могут пригодиться во время пребывания в стране. Мы проводим информативные и интересные туры.
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Отличная экскурсия! Для тех кто в первый раз рекомендую. Понимание города и страны приходит сразу!
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Хорошая экскурсия для ознакомления с городом и страной. Алевтина ответила на все интересующиеся вопросы. Спасибо за экскурсию!
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