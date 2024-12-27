Обзорные и познавательные туры Куала-Лумпура

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от 1 650 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур
На машине
12 дней
Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур
Увидеть футуристические здания, погулять по джунглям и встретить Новый год на острове
Начало: Г. Куала-Лумпур, аэропорт, днём (точное время сооб...
«Сегодня весь день посвятим знакомству с Куала-Лумпуром — современным мегаполисом с богатой историей и футуристической архитектурой»
27 дек в 14:00
195 000 за человека
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Музыкальные теплоходы
10 дней
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Джунгли, необычные пляжи и уникальные локации ждут вас в Малайзии. Проведём два дня в Куала-Лумпуре, а затем отправимся наслаждаться атмосферой острова Лангкави
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени в...
«Он является одной из самых высоких обзорных площадок в мире»
22 ноя в 08:00
30 дек в 08:00
1 650 за человека
Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горная местность
На автобусе
8 дней
Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горная местность
Посетить священные храмы и пещеры, увидеть плантации Камерона и отведать морепродуктов
Начало: Куала-Лумпур, аэропорт, во второй половине дня
«В 9:30 отправляемся на обзорную экскурсию по сердцу Малайзии — Куала-Лумпуру»
13 окт в 14:00
17 ноя в 14:00
$1 695 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Обзорные»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур
  2. Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
  3. Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горная местность
Сколько стоит тур в Куала-Лумпуре в сентябре 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 1 650 до 195 000.
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