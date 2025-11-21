Мои заказы

Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур

Увидеть футуристические здания, погулять по джунглям и встретить Новый год на острове
В одном туре собрали 3 популярных направления: начнём с ультрасовременного Куала-Лумпура, продолжим на острове Борнео в окружении дикой природы и завершим путешествие в городе-стране Сингапуре. Познакомимся с сердцем Малайзии и
читать дальше

встретим закат на смотровой башен Петронас. Заглянем в гигантский комплекс пещер и посетим крупнейший открытый парк птиц в мире.

Навестим орангутанов в реабилитационном центре и понаблюдаем за экзотической флорой и фауной на заповедных территориях острова.

А в Сингапуре впечатлимся технологичностью и современностью в гармоничном сочетании с природой и несколькими культурами.

Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур
Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур
Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур
Ближайшие даты:
28
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой наличные доллары.

Обратите внимание, что тур активный, будем много ходить пешком. Поэтому вам понадобится удобная обувь, лёгкая и многослойная одежда (для адаптации к разной погоде), рюкзачок, купальник, зонтик или дождевик.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Малайзию

Встретим вас в аэропорту Куала-Лумпура. Заселение в отель после 15:00. Сегодня отдохнём, акклиматизируемся и прогуляемся по вечернему городу.

Добро пожаловать в МалайзиюДобро пожаловать в Малайзию
2 день

Экскурсия по Куала-Лумпуру

Сегодня весь день посвятим знакомству с Куала-Лумпуром — современным мегаполисом с богатой историей и футуристической архитектурой. Вы увидите все значимые локации города: центральную площадь, национальную мечеть, индуистский храм Шри Махамариамман. На закате поднимемся на смотровую башен Петронас, которые на протяжении 5 лет являлись самыми высокими зданиями Азии. А их соединяет один из самых высокорасположенных мостов в мире.

Экскурсия по Куала-ЛумпуруЭкскурсия по Куала-ЛумпуруЭкскурсия по Куала-ЛумпуруЭкскурсия по Куала-Лумпуру
3 день

Пещеры Бату и птичий рай

Отправляемся за город в джунгли к пещерам Бату. Увидим гигантский комплекс из 30 пещер, который посвящён индуистским святыням. Образовалось место естественным путём более 400 тысяч лет назад.

Затем посетим крупнейший в мире парк с большой коллекцией птиц — они свободно летают в пределах определённой зоны, а не заключены в клетки. Обитатели могут захотеть сократить дистанцию и сесть на плечо понравившемуся человеку. Также здесь находится инкубатор — понаблюдаем за выведением птенцов.

Пещеры Бату и птичий райПещеры Бату и птичий райПещеры Бату и птичий райПещеры Бату и птичий рай
4 день

Перелёт на остров Борнео

После завтрака выезжаем из отеля и отправляемся в аэропорт на внутренний перелёт. Нас ждёт остров Борнео! Джунгли, мангровые заросли, вулканические ландшафты и большое количество редких видов животных и растений — всё это есть здесь. У вас будет возможность увидеть самый большой в мире цветок, миниатюрных лемуров и орангутангов.

Начнём знакомиться с дикой природой острова завтра, а сегодня прогуляемся по городу Кучингу, название которого переводится с малайского как «кот». Некий Зеленоградск, только в Азии.

Перелёт на остров БорнеоПерелёт на остров БорнеоПерелёт на остров БорнеоПерелёт на остров Борнео
5 день

Реабилитационный центр для орангутанов

Сегодня поедем в гости к орангутанам, проживающим в реабилитационном центре «Семенго». Животные свободно гуляют по большой территории, а не сидят в клетках. Здесь их не используют как развлечение, а стараются реинтродуцировать обратно в дикую природу. Вместе с сотрудником центра мы прогуляемся по доступной для гостей зоне и понаблюдаем за обезьянами.

К вечеру вернёмся в гостиницу и начнём готовиться к встрече Нового года.

Реабилитационный центр для орангутановРеабилитационный центр для орангутановРеабилитационный центр для орангутановРеабилитационный центр для орангутанов
6 день

Этническое погружение в деревне на острове

В первой половине дня вы сможете выспаться и отправиться на соседний остров позагорать и искупаться. Также рекомендуем заняться снорклингом (за доплату).

После обеда посетим деревню Саравак, где познакомимся с местной культурой. Узнаем о быте коренного племени, увидим традиционные жилища и наряды, понаблюдаем за приготовлением локальных блюд и сможем воспользоваться смертоносной духовой трубкой.

Этническое погружение в деревне на островеЭтническое погружение в деревне на островеЭтническое погружение в деревне на островеЭтническое погружение в деревне на острове
7 день

Джунгли в заповеднике «Бако»

Сегодня отправимся в старейший заповедник Малайзии — «Бако». Здесь сохранились нетронутые джунгли и красивейшие бухты с пляжами. Прогуляемся по специальным тропам, где безопасно находиться человеку, при этом не навредим природе. Будем верить, что нам повезёт, и мы встретим макак, хоботных обезьян, борнейских бородатых свиней и понаблюдаем за экзотическими птицами.

Джунгли в заповеднике «Бако»Джунгли в заповеднике «Бако»Джунгли в заповеднике «Бако»Джунгли в заповеднике «Бако»
8 день

Национальный парк «Ламбир-Хиллс»

Продолжим погружение в дикую природу в национальном парке «Ламбир-Хиллс». Он славится изумрудными водопадами, разнообразной флорой и фауной. Выберем тропу для прогулки, подходящую под уровень всей нашей группы, и проведём ещё один день в джунглях, наблюдая со смотровых площадок за птицами и животными.

Национальный парк «Ламбир-Хиллс»Национальный парк «Ламбир-Хиллс»Национальный парк «Ламбир-Хиллс»Национальный парк «Ламбир-Хиллс»
9 день

Инновационный и впечатляющий Сингапур

Пора двигаться дальше — летим в Сингапур. После заселения прогуляемся по технологичному городу-стране с передовой экономикой и массой развлечений на любой вкус. Здесь находится самый инновационный в мире порт, а ещё это один из самых дорогих городов мира. Вы посетите парк Мерлион и узнаете про местное мифическое существо, символ Сингапура. Всего за вечер заглянем в 9 садов, увидим 2 купола с 200 000 растениями и один из самых высоких в мире водопадов в «Облачном лесу». Будут и другие впечатляющие локации и события. Например, световое шоу.

Инновационный и впечатляющий СингапурИнновационный и впечатляющий СингапурИнновационный и впечатляющий СингапурИнновационный и впечатляющий Сингапур
10 день

Этнические кварталы Сингапура

Сингапур не только передовой по технологиям, но и мультикультурный. Здесь четыре официальных языка, переплелись религии и традиции. Сегодня мы получше познакомимся с этой стороной города и прогуляемся по этническим кварталам: китайскому, арабскому и индийскому. Первый отличается яркими домиками и пестротой. Вы увидите магазины с китайскими товарами, пагоды, храмы и почувствуете себя в музее под открытым небом. Во втором попадём в восточную сказку. А в третьем почувствуем ароматы специй и рассмотрим традиционную архитектуру.

Этнические кварталы СингапураЭтнические кварталы СингапураЭтнические кварталы СингапураЭтнические кварталы Сингапура
11 день

Свободный день в Сингапуре

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Мы предложим вам варианты на любой вкус. А вечером соберёмся вместе и подведём итоги путешествия.

Свободный день в СингапуреСвободный день в СингапуреСвободный день в Сингапуре
12 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет270 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Переезды в Куала-Лумпуре на минивэне
  • Общественный транспорт в Сингапуре
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Сопровождение русскоговорящим турлидером
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Экскурсии по программе
  • Информационная поддержка до, во время и после тура
  • Функциональный и приятный подарочный набор путешественника для каждого участника
  • Мобильный интернет во время путешествия
Что не входит в цену
  • Билеты до Куала-Лумпура и обратно из Сингапура в ваш город
  • Внутренние перелёты - около $100-170 за 2 перелёта
  • Обеды и ужины - от $30 в день на одного
  • Новогодний банкет
  • 1-местное размещение - доплата 60 000 ₽
  • Дополнительные развлечения и экскурсии
  • Страховка
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, экскурсий и прочие подготовительные расходы (подписывается договор). Остаток необходимо оплатить за 2 недели до начала тура. Возврат второй части предоплаты (50%) возможен не менее чем за 60 дней до старта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Куала-Лумпур, аэропорт, днём (точное время сообщит организатор), гарантированное заселение в отель после 15:00
Завершение: Сингапур, трансфер в отель после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Куала-Лумпуре
Мы — Дима и Маша, заядлые путешественники и неугомонные исследователи нашего земного шара. На двоих мы посетили более 70 стран и побывали почти на всех континентах (до Антарктиды мы тоже
читать дальше

однажды доберёмся!). Пересекли всю Южную Африку на машине, ходили под парусом на пяти морях, сёрфили в Новой Зеландии и Перу, ныряли с аквалангами в поисках затонувших кораблей, плавали со свободными дельфинами в водах Красного моря, летали на маленьких самолётах в Намибии. В любой поездке, помимо основных туристических достопримечательностей, мы пытаемся найти что-то особенное, то, о чём не пишут путеводители. Наши маршруты продуманы до мелочей и включают популярные и эксклюзивные локации. Вы не просто посетите страну, а погрузитесь в её культуру и почувствуете себя местными. Искренне будем рады видеть вас среди наших попутчиков и друзей!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Куала-Лумпура

Похожие туры из Куала-Лумпура

Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Музыкальные теплоходы
10 дней
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Джунгли, необычные пляжи и уникальные локации ждут вас в Малайзии. Проведём два дня в Куала-Лумпуре, а затем отправимся наслаждаться атмосферой острова Лангкави
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени в...
21 ноя в 14:00
5 дек в 14:00
€1650 за человека
Паназиатский микс: насыщенный отпуск в Малайзии, Индонезии и Сингапуре
13 дней
Паназиатский микс: насыщенный отпуск в Малайзии, Индонезии и Сингапуре
Узнать о культуре перанаканов, увидеть древние храмы Явы и исследовать мангровый лес на лодке
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, по времени рейса
24 ноя в 10:00
22 фев в 10:00
$3250 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Куала-Лумпуре
Все туры из Куала-Лумпура