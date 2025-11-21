дек
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой наличные доллары.
Обратите внимание, что тур активный, будем много ходить пешком. Поэтому вам понадобится удобная обувь, лёгкая и многослойная одежда (для адаптации к разной погоде), рюкзачок, купальник, зонтик или дождевик.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Малайзию
Встретим вас в аэропорту Куала-Лумпура. Заселение в отель после 15:00. Сегодня отдохнём, акклиматизируемся и прогуляемся по вечернему городу.
Экскурсия по Куала-Лумпуру
Сегодня весь день посвятим знакомству с Куала-Лумпуром — современным мегаполисом с богатой историей и футуристической архитектурой. Вы увидите все значимые локации города: центральную площадь, национальную мечеть, индуистский храм Шри Махамариамман. На закате поднимемся на смотровую башен Петронас, которые на протяжении 5 лет являлись самыми высокими зданиями Азии. А их соединяет один из самых высокорасположенных мостов в мире.
Пещеры Бату и птичий рай
Отправляемся за город в джунгли к пещерам Бату. Увидим гигантский комплекс из 30 пещер, который посвящён индуистским святыням. Образовалось место естественным путём более 400 тысяч лет назад.
Затем посетим крупнейший в мире парк с большой коллекцией птиц — они свободно летают в пределах определённой зоны, а не заключены в клетки. Обитатели могут захотеть сократить дистанцию и сесть на плечо понравившемуся человеку. Также здесь находится инкубатор — понаблюдаем за выведением птенцов.
Перелёт на остров Борнео
После завтрака выезжаем из отеля и отправляемся в аэропорт на внутренний перелёт. Нас ждёт остров Борнео! Джунгли, мангровые заросли, вулканические ландшафты и большое количество редких видов животных и растений — всё это есть здесь. У вас будет возможность увидеть самый большой в мире цветок, миниатюрных лемуров и орангутангов.
Начнём знакомиться с дикой природой острова завтра, а сегодня прогуляемся по городу Кучингу, название которого переводится с малайского как «кот». Некий Зеленоградск, только в Азии.
Реабилитационный центр для орангутанов
Сегодня поедем в гости к орангутанам, проживающим в реабилитационном центре «Семенго». Животные свободно гуляют по большой территории, а не сидят в клетках. Здесь их не используют как развлечение, а стараются реинтродуцировать обратно в дикую природу. Вместе с сотрудником центра мы прогуляемся по доступной для гостей зоне и понаблюдаем за обезьянами.
К вечеру вернёмся в гостиницу и начнём готовиться к встрече Нового года.
Этническое погружение в деревне на острове
В первой половине дня вы сможете выспаться и отправиться на соседний остров позагорать и искупаться. Также рекомендуем заняться снорклингом (за доплату).
После обеда посетим деревню Саравак, где познакомимся с местной культурой. Узнаем о быте коренного племени, увидим традиционные жилища и наряды, понаблюдаем за приготовлением локальных блюд и сможем воспользоваться смертоносной духовой трубкой.
Джунгли в заповеднике «Бако»
Сегодня отправимся в старейший заповедник Малайзии — «Бако». Здесь сохранились нетронутые джунгли и красивейшие бухты с пляжами. Прогуляемся по специальным тропам, где безопасно находиться человеку, при этом не навредим природе. Будем верить, что нам повезёт, и мы встретим макак, хоботных обезьян, борнейских бородатых свиней и понаблюдаем за экзотическими птицами.
Национальный парк «Ламбир-Хиллс»
Продолжим погружение в дикую природу в национальном парке «Ламбир-Хиллс». Он славится изумрудными водопадами, разнообразной флорой и фауной. Выберем тропу для прогулки, подходящую под уровень всей нашей группы, и проведём ещё один день в джунглях, наблюдая со смотровых площадок за птицами и животными.
Инновационный и впечатляющий Сингапур
Пора двигаться дальше — летим в Сингапур. После заселения прогуляемся по технологичному городу-стране с передовой экономикой и массой развлечений на любой вкус. Здесь находится самый инновационный в мире порт, а ещё это один из самых дорогих городов мира. Вы посетите парк Мерлион и узнаете про местное мифическое существо, символ Сингапура. Всего за вечер заглянем в 9 садов, увидим 2 купола с 200 000 растениями и один из самых высоких в мире водопадов в «Облачном лесу». Будут и другие впечатляющие локации и события. Например, световое шоу.
Этнические кварталы Сингапура
Сингапур не только передовой по технологиям, но и мультикультурный. Здесь четыре официальных языка, переплелись религии и традиции. Сегодня мы получше познакомимся с этой стороной города и прогуляемся по этническим кварталам: китайскому, арабскому и индийскому. Первый отличается яркими домиками и пестротой. Вы увидите магазины с китайскими товарами, пагоды, храмы и почувствуете себя в музее под открытым небом. Во втором попадём в восточную сказку. А в третьем почувствуем ароматы специй и рассмотрим традиционную архитектуру.
Свободный день в Сингапуре
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Мы предложим вам варианты на любой вкус. А вечером соберёмся вместе и подведём итоги путешествия.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|270 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Переезды в Куала-Лумпуре на минивэне
- Общественный транспорт в Сингапуре
- Трансфер от/до аэропорта
- Сопровождение русскоговорящим турлидером
- Входные билеты на все объекты по программе
- Экскурсии по программе
- Информационная поддержка до, во время и после тура
- Функциональный и приятный подарочный набор путешественника для каждого участника
- Мобильный интернет во время путешествия
Что не входит в цену
- Билеты до Куала-Лумпура и обратно из Сингапура в ваш город
- Внутренние перелёты - около $100-170 за 2 перелёта
- Обеды и ужины - от $30 в день на одного
- Новогодний банкет
- 1-местное размещение - доплата 60 000 ₽
- Дополнительные развлечения и экскурсии
- Страховка
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, экскурсий и прочие подготовительные расходы (подписывается договор). Остаток необходимо оплатить за 2 недели до начала тура. Возврат второй части предоплаты (50%) возможен не менее чем за 60 дней до старта