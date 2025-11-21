Отправляемся за город в джунгли к пещерам Бату. Увидим гигантский комплекс из 30 пещер, который посвящён индуистским святыням. Образовалось место естественным путём более 400 тысяч лет назад.

Затем посетим крупнейший в мире парк с большой коллекцией птиц — они свободно летают в пределах определённой зоны, а не заключены в клетки. Обитатели могут захотеть сократить дистанцию и сесть на плечо понравившемуся человеку. Также здесь находится инкубатор — понаблюдаем за выведением птенцов.