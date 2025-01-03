9 дней
Города будущего, этнические кварталы и святыни: Малайзия и Сингапур вместе с экспертом-продюсером
Покататься на лодках и мотороллере, встретиться с архитектором и поучаствовать в чайной церемонии
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, после полудня
3 янв в 14:35
$6 450 за человека
8 дней
Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горная местность
Посетить священные храмы и пещеры, увидеть плантации Камерона и отведать морепродуктов
Начало: Куала-Лумпур, аэропорт, во второй половине дня
13 окт в 14:00
17 ноя в 14:00
$1 695 за человека
12 дней
Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур
Увидеть футуристические здания, погулять по джунглям и встретить Новый год на острове
Начало: Г. Куала-Лумпур, аэропорт, днём (точное время сооб...
27 дек в 14:00
195 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «История и архитектура»
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