Водная прогулка
Прогулка на лодке по мангровым зарослям Килим с обедом
Начало: Ваш отель
$48 за человека
Круиз
Круиз на закате в Лангкави: барбекю, море и напитки без ограничений
Начало: Первый этаж яхт-клуба Royal Langkawi, Джалан Дато ...
«На борту вас ждёт барбекю-ужин с блюдами на гриле и купание в тёплой воде»
$83.50 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
По деревням на велосипеде: купание у водопада и десерт
Начало: Джалан Танджунг Ру, 163, Айер Хангат, 07000 Лангка...
«Завершением тура станет местный десерт с кофе и чаем»
$30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лангкави в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Лангкави
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Лангкави в феврале 2026
Сейчас на Лангкави в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 83.50. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Лангкави, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026