Водная прогулка
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Прикоснуться к миру дикой природы Лангкави в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
«Рассказы о ландшафте и природе острова»
Завтра в 08:00
8 фев в 08:00
€245 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Путешествие по островам Лангкави
В программе - дикая природа, потрясающие пейзажи и белоснежный песок
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь к трём островам, полным природных чудес»
Завтра в 13:00
8 фев в 13:30
€235 за всё до 2 чел.
Групповая
Мангровые леса Лангкави - геопарк Килим, пещеры и орлы
Начало: Туристический причал на реке Килим, район Кампунг ...
«Мангровые каналы и дикая природа Вы отправитесь по извилистым водным путям мангровых лесов Лангкави — уникальной экосистеме, которая защищает побережье»
$32 за человека
Водная прогулка
По геопарку Килим на каяках: мангры, скалы и дикая природа
Начало: Туристический причал на реке Килим, район Кампунг ...
«Тихие мангровые протоки, пышная зелень и отражения скал в воде создают атмосферу полного единения с природой»
$63 за человека
Групповая
до 20 чел.
Голубой бассейн и Севен-Уэллс: тропический рай Лангкави
Начало: Джалан Телага Туджух, 12, 07100 Лангкави, Кедах, М...
«Вас ждут природные бассейны, горные источники и панорамные виды»
$72 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
По деревням на велосипеде: купание у водопада и десерт
Начало: Джалан Танджунг Ру, 163, Айер Хангат, 07000 Лангка...
«Природа и водопад Маршрут проходит среди зелени и спокойных пейзажей»
$30 за человека
Водная прогулка
Снорклинг на острове Дангли и купание на пляже Пантай-Пасир-Панджанг
Начало: CV44+4MQ Лангкави, Кедах, Малайзия
«Здесь вас ждут спокойная вода, живописные виды и мягкий белый песок для отдыха и загара»
$119.50 за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лангкави в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Лангкави
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Лангкави в феврале 2026
Сейчас на Лангкави в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 245. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке на Лангкави (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 51 ⭐ отзыв, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель