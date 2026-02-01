Водная прогулка
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Прикоснуться к миру дикой природы Лангкави в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 фев в 08:00
€245 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Путешествие по островам Лангкави
В программе - дикая природа, потрясающие пейзажи и белоснежный песок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
8 фев в 13:30
€235 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Снорклинг на острове Дангли и купание на пляже Пантай-Пасир-Панджанг
Начало: CV44+4MQ Лангкави, Кедах, Малайзия
$119.50 за всё до 12 чел.
