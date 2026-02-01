Водная прогулка
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Прикоснуться к миру дикой природы Лангкави в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 фев в 08:00
€245 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Путешествие по островам Лангкави
В программе - дикая природа, потрясающие пейзажи и белоснежный песок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
8 фев в 13:30
€235 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Прогулка на лодке по мангровым зарослям Килим с обедом
Начало: Ваш отель
$48 за человека
Круиз
Круиз на закате в Лангкави: барбекю, море и напитки без ограничений
Начало: Первый этаж яхт-клуба Royal Langkawi, Джалан Дато ...
$83.50 за человека
Водная прогулка
Снорклинг на острове Дангли и купание на пляже Пантай-Пасир-Панджанг
Начало: CV44+4MQ Лангкави, Кедах, Малайзия
$119.50 за всё до 12 чел.
Билеты
Входной билет в аквапарк Splash Out
Начало: 8RFW+337 Kuah, Кедах, Малайзия
«Здесь есть специальные детские зоны с мини-горками и интерактивными водными аттракционами»
$15 за билет
Сколько стоит экскурсия по Лангкави в феврале 2026
Сейчас на Лангкави в категории "Развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 245. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке на Лангкави (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 48 ⭐ отзывов, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель