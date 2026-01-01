Описание тура
Наш йога-ретрит на Мальдивах подарит Вам не просто отдых, а глубокое восстановление ума, тела и души. Добро пожаловать на уникальную программу, объединяющую в себе практики йоги и звуковую терапию тибетскими поющими чашами в одном их самых прекрасных уголков планеты.
Этот Тур Создан Специально Для Вас!
Погрузитесь в мир путешествий, йоги и медитации с тибетскими поющими чашами и откройте новые горизонты саморазвития с нашей эксклюзивной программой.
В Программу Включено:
-Йога для спокойствия ума и здорового подтянутого тела
- Медитация с тибетскими поющими чашами на берегу океана в лучах уходящего солнца
- Саундхилинг на воде с тибетскими поющими чашами - Невесомость (работа в парах)
-Практика приветствие солнцу Сурья - намаскар для пробуждения энергии
-Йога-нидра под звездным небо под шелест волн на берегу океана
- Йога голоса с тибетскими чашами - возможность услышать себя (Аоуэим)
- Динамические пранаямы на рассвете
- Арома-практика с эфирными маслами и картами
Познавательная Программа:
- Мастер-класс с тибетскими поющими чашами - Основы звукотерапии
- Мастер-класс - Балансировка семи энергетических центров(работа в парах)
Развлекательная Программа:
- Велосипедные прогулки по острову
- Каякинг и Sup-бординг в бирюзовой лагуне (видео с дрона в подарок)
- Йога на Сапах (видео с дрона в подарок)
- Снорклинг на местном рифе с черепахами рыбами
- Морская экскурсия: плавание с мантами, акулами, красивый подводный риф, песчаная коса (подводная видеосъемка и видео с дрона в подарок)
- Вечеринка у костра на берегу под звездным небом, ночное купание под луной
Наш тур - это инвестиция в ваше глубинное благополучие. Это шанс перезагрузиться, обрести внутренний покой и гармонию, наполниться энергией изобилия c помощью первозданной природы острова, ласковых волн бирюзового океана и белоснежных пляжей, практикуя йогу и саундхилинг под чарующие звуки и вибрации тибетских поющих чаш. Полное обновление себя.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Мальдивы
09:20 Прилетаем на Мальдивы в аэропорт Velana города Мале
10:15 Трансфер на локальный остров(для тех, кто прилетает утренними рейсами)
16:00 Трансфер на локальный остров(для тех, кто прилетает рейсами после обеда)
12:30 Заселяемся в отель, пьём свежее кокосовое молоко
13:30 обед в ресторане(по желанию)
15:00 экскурсия по острову
16:00 Отдых, свободное время, снорклинг на местном рифе(черепахи, рыбы)
19:00 Ужин.
20:00 Церемония открытия ретрита, знакомство друг с другом, составление намерения на ретрит, медитация с тибетскими поющими чашами
21:00 Вечерняя экскурсия по острову
Йога. Медитация с тибетскими чашами
07:00 Хатха-Йога на рассвете (первое знакомство). Сбалансированная практика позволит пробудить разум, проработать тело и подарит заряд на весь день. Практика направлена на укрепление мышечного корсета, развитие гибкости, освоение балансов и проработку суставов. Уровень физической подготовки не важен, так как всегда есть варианты упростить.
8:30 Завтрак (шведский стол)
10:00 Свободное время, пляж, снорклинг на местном рифе с черепахами и рыбками
13:00 Мастер класс Основы звукотерапии с тибетскими поющими чашами.
14:00 Обед
15:00 Свободное время
18:00 Пранаяма с тибетскими поющими чашами на берегу океана
19:00 Ужин
21:00 Прогулка по острову (по желанию)
Йога, Sound healing с тибетскими чашами
07:00 Динамическая медитация Сурья Намаскар (Приветствие Солнцу)
9:00 Завтрак (шведский стол)
10:00 Отдых: свободное время, снорклинг на местном рифе.
13:00 Обед (ресторан Фишка, едим вкуснейшего осьминога на острове)
16:00 Каякинг в бирюзовой лагуне (Видеосъемка с дрона в подарок), по желанию можно взять сап
19:00 Мальдивский ужин
21:00 Вечерняя прогулка по набережной, кормление акул и скатов
Йога, Освоение Sup-бординга и каякинга
6:00 йога + Дыхательная практика, на изобилие и процветание
7:00 Завтрак
10:00 Снорклинг на местном рифе с черепахами, разноцветными морскими обитателями.
13:00 Мастер-класс с тибетскими поющими чашами Основы звукотерапии
17:00 Каякинг и Sup-бординг на закате в бирюзовой лагуне
19:00 Ужин
20:00 Прогулка по острову.
Морские приключения. Снорклинг с мантами
06:00 Морская экскурсия Комбо (плавание с мантами, акулами, красивый риф в открытом океане, песчаная коса (подводная видеосъемка и видео с дрона в подарок)
13:00 Обед ресторан Астро
15:00 Свободное время
18:00 Йога-нидра с тибетскими чашами (Формируем глубокое намерение)
19:00 Ужин
21:00 Свободное время
Сап - Йога с тибетскими поющими чашами
6.00 Хатха-йога
7:00 Завтрак
10:00 Снорклинг на местном рифе с черепахами, разноцветными морскими обитателями.
15:00 Свободное время (посещение ресторанов)
18:00 Саундхилинг на воде с тибетскими поющими чашами - Невесомость (работа в парах)
19:00 Ужин
20:00 Велопрогулка по Острову (по желанию)
Тибетскими поющими чашами (контактная методика)
6:00 Йога на рассвете
7:00 Завтрак
10:00 Снорклинг на местном рифе с черепахами, разноцветными морскими обитателями.
17:00 Практика Денежная энергия с тибетскими поющими чашами.
19:00 Ужин
21:00 Вечернее купание с планктонами (по желанию)
Мастер-класс Балансировка энергетических центров
6:00 Йога Тело, дыхание и ум
7:00 Завтрак
10:00 Свободное время (по желанию организуем экскурсию)
13:00 Мастер-класс Балансировка энергетических центров (работа в парах)
15:00 Снорклинг на местном рифе с черепахами, разноцветными морскими обитателями.
18:00 Йога-нидра с тибетскими чашами Санкальпа
19:00 Ужин
20:00 Прогулка по Острову (по желанию)
Йога, медитация
6:00 Йога
7:00 Завтрак
10:00 Свободное время. По желанию организуем фотосессию Пробуждение
15:00 Свободное время. Водные развлечения на выбор. (По желанию)
18:00 Йог а- Нидра практика, создаем общую мандалу Света, закладываем общее намерение Изобилия и Процветания (будет сюрприз)
19:00 Ужин
20.00 Прогулка по острову, вечерний шоппинг
Традиционное выступление местных жителей
6:00 Йога на рассвете
7:00 Завтрак
10:00 Свободный день. Покупка сувениров и местных угощений
18:00 Медитация с тибетскими поющими чашами. Закрытие пространства. Впечатления о туре
19:00 Ужин
20:00 Традиционное выступление местных жителей
Sup - бординг, Каякинг в бирюзовой лагуне
6.00 Йога
7:00 Завтрак
10:00 Свободное время (по желанию организуем экскурсию)
13.00 Лекция на тему Чакры-Вихри, как источники неисчерпаемой Энергии. Очищение и наполнение энергоцентров
7:00 Завтрак
10:00 Свободное время (по желанию организуем экскурсию)
15:00 Снорклинг на местном рифе с черепахами, разноцветными морскими обитателями.
18:00 Йога-нидра с тибетскими чашами Санкальпа
19:00 Ужин
20:00 Прогулка по Острову (по желанию)
Вечернее пати у костра с Барбекю
5:00 - Утренняя рыбалка на катере (По желанию)
8:00 Завтрак в отеле
10:00 Свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах
13:00 Готовимся к отъезду
20:00 Вечернее пати у костра с Барбекю (Стоимость рыбалка+барбекю 45$)
Купание в океане с планктоном
Отъезд. Посещение рынка фруктов в Мале
6:00 Завтрак
7:00 Скоростной катер до Аэропорта
Вылет Мале-Москва 11:00 (Аэрофлот)
13:00 Скоростной катер до Аэропорта (Этихад).
Для тех, кто летит поздним рейсом, организуем экскурсию в Мале (по желанию)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Программа с сопровождением 2 гидов
- Проживание в шикарном отеле (2-х местные номера)
- 2-х разовое питание
- Оздоровительная программа изобилие для души и тела
- Sup-бординг и каякинг в бирюзовой лагуне видео дрон в подарок
- Sup-йога Медитация с тибетскими чашами видео дрон в подарок
Что не входит в цену
- Авиаперелет Москва-Мале-Москва
- Экскурсии (70$)
- Рыбалка 45$
- Трансфер Аэропорт тодду-Аэропорт 70$
- Одноместное проживание 400$
- Велосипед 5$ сутки
Пожелания к путешественнику
Дорогие любимые путешественники!
Обратите пожалуйста внимание, остаток за йога-тур оплачивается в долларах.
Визы
На Мальдивы виза не нужна