Наш йога-ретрит на Мальдивах подарит Вам не просто отдых, а глубокое восстановление ума, тела и души. Добро пожаловать на уникальную программу, объединяющую в себе практики йоги и звуковую терапию тибетскими поющими чашами в одном их самых прекрасных уголков планеты.

Этот Тур Создан Специально Для Вас!

Погрузитесь в мир путешествий, йоги и медитации с тибетскими поющими чашами и откройте новые горизонты саморазвития с нашей эксклюзивной программой.

В Программу Включено:

-Йога для спокойствия ума и здорового подтянутого тела

- Медитация с тибетскими поющими чашами на берегу океана в лучах уходящего солнца

- Саундхилинг на воде с тибетскими поющими чашами - Невесомость (работа в парах)

-Практика приветствие солнцу Сурья - намаскар для пробуждения энергии

-Йога-нидра под звездным небо под шелест волн на берегу океана

- Йога голоса с тибетскими чашами - возможность услышать себя (Аоуэим)

- Динамические пранаямы на рассвете

- Арома-практика с эфирными маслами и картами

Познавательная Программа:

- Мастер-класс с тибетскими поющими чашами - Основы звукотерапии

- Мастер-класс - Балансировка семи энергетических центров(работа в парах)

Развлекательная Программа:

- Велосипедные прогулки по острову

- Каякинг и Sup-бординг в бирюзовой лагуне (видео с дрона в подарок)

- Йога на Сапах (видео с дрона в подарок)

- Снорклинг на местном рифе с черепахами рыбами

- Морская экскурсия: плавание с мантами, акулами, красивый подводный риф, песчаная коса (подводная видеосъемка и видео с дрона в подарок)

- Вечеринка у костра на берегу под звездным небом, ночное купание под луной

Наш тур - это инвестиция в ваше глубинное благополучие. Это шанс перезагрузиться, обрести внутренний покой и гармонию, наполниться энергией изобилия c помощью первозданной природы острова, ласковых волн бирюзового океана и белоснежных пляжей, практикуя йогу и саундхилинг под чарующие звуки и вибрации тибетских поющих чаш. Полное обновление себя.