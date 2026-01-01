Мальдивы: 13 дней йоги

Мальдивы: йога-ретрит с тибетскими чашами и звукотерапией
Описание тура

Наш йога-ретрит на Мальдивах подарит Вам не просто отдых, а глубокое восстановление ума, тела и души. Добро пожаловать на уникальную программу, объединяющую в себе практики йоги и звуковую терапию тибетскими поющими чашами в одном их самых прекрасных уголков планеты.

Этот Тур Создан Специально Для Вас!

Погрузитесь в мир путешествий, йоги и медитации с тибетскими поющими чашами и откройте новые горизонты саморазвития с нашей эксклюзивной программой.

В Программу Включено:

-Йога для спокойствия ума и здорового подтянутого тела

- Медитация с тибетскими поющими чашами на берегу океана в лучах уходящего солнца

- Саундхилинг на воде с тибетскими поющими чашами - Невесомость (работа в парах)

-Практика приветствие солнцу Сурья - намаскар для пробуждения энергии

-Йога-нидра под звездным небо под шелест волн на берегу океана

- Саундхилинг на воде с тибетскими поющими чашами - Невесомость (работа в парах)

- Йога голоса с тибетскими чашами - возможность услышать себя (Аоуэим)

- Динамические пранаямы на рассвете

- Арома-практика с эфирными маслами и картами

Познавательная Программа:

- Мастер-класс с тибетскими поющими чашами - Основы звукотерапии

- Мастер-класс - Балансировка семи энергетических центров(работа в парах)

Развлекательная Программа:

- Велосипедные прогулки по острову

- Каякинг и Sup-бординг в бирюзовой лагуне (видео с дрона в подарок)

- Йога на Сапах (видео с дрона в подарок)

- Снорклинг на местном рифе с черепахами рыбами

- Морская экскурсия: плавание с мантами, акулами, красивый подводный риф, песчаная коса (подводная видеосъемка и видео с дрона в подарок)

- Вечеринка у костра на берегу под звездным небом, ночное купание под луной

Наш тур - это инвестиция в ваше глубинное благополучие. Это шанс перезагрузиться, обрести внутренний покой и гармонию, наполниться энергией изобилия c помощью первозданной природы острова, ласковых волн бирюзового океана и белоснежных пляжей, практикуя йогу и саундхилинг под чарующие звуки и вибрации тибетских поющих чаш. Полное обновление себя.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Мальдивы

09:20 Прилетаем на Мальдивы в аэропорт Velana города Мале

10:15 Трансфер на локальный остров(для тех, кто прилетает утренними рейсами)

16:00 Трансфер на локальный остров(для тех, кто прилетает рейсами после обеда)

12:30 Заселяемся в отель, пьём свежее кокосовое молоко

13:30 обед в ресторане(по желанию)

15:00 экскурсия по острову

16:00 Отдых, свободное время, снорклинг на местном рифе(черепахи, рыбы)

19:00 Ужин.

20:00 Церемония открытия ретрита, знакомство друг с другом, составление намерения на ретрит, медитация с тибетскими поющими чашами

21:00 Вечерняя экскурсия по острову

2 день

Йога. Медитация с тибетскими чашами

07:00 Хатха-Йога на рассвете (первое знакомство). Сбалансированная практика позволит пробудить разум, проработать тело и подарит заряд на весь день. Практика направлена на укрепление мышечного корсета, развитие гибкости, освоение балансов и проработку суставов. Уровень физической подготовки не важен, так как всегда есть варианты упростить.

8:30 Завтрак (шведский стол)

10:00 Свободное время, пляж, снорклинг на местном рифе с черепахами и рыбками

13:00 Мастер класс Основы звукотерапии с тибетскими поющими чашами.

14:00 Обед

15:00 Свободное время

18:00 Пранаяма с тибетскими поющими чашами на берегу океана

19:00 Ужин

21:00 Прогулка по острову (по желанию)

3 день

Йога, Sound healing с тибетскими чашами

07:00 Динамическая медитация Сурья Намаскар (Приветствие Солнцу)

9:00 Завтрак (шведский стол)

10:00 Отдых: свободное время, снорклинг на местном рифе.

13:00 Обед (ресторан Фишка, едим вкуснейшего осьминога на острове)

16:00 Каякинг в бирюзовой лагуне (Видеосъемка с дрона в подарок), по желанию можно взять сап

19:00 Мальдивский ужин

21:00 Вечерняя прогулка по набережной, кормление акул и скатов

4 день

Йога, Освоение Sup-бординга и каякинга

6:00 йога + Дыхательная практика, на изобилие и процветание

7:00 Завтрак

10:00 Снорклинг на местном рифе с черепахами, разноцветными морскими обитателями.

13:00 Мастер-класс с тибетскими поющими чашами Основы звукотерапии

17:00 Каякинг и Sup-бординг на закате в бирюзовой лагуне

19:00 Ужин

20:00 Прогулка по острову.

5 день

Морские приключения. Снорклинг с мантами

06:00 Морская экскурсия Комбо (плавание с мантами, акулами, красивый риф в открытом океане, песчаная коса (подводная видеосъемка и видео с дрона в подарок)

13:00 Обед ресторан Астро

15:00 Свободное время

18:00 Йога-нидра с тибетскими чашами (Формируем глубокое намерение)

19:00 Ужин

21:00 Свободное время

6 день

Сап - Йога с тибетскими поющими чашами

6.00 Хатха-йога

7:00 Завтрак

10:00 Снорклинг на местном рифе с черепахами, разноцветными морскими обитателями.

15:00 Свободное время (посещение ресторанов)

18:00 Саундхилинг на воде с тибетскими поющими чашами - Невесомость (работа в парах)

19:00 Ужин

20:00 Велопрогулка по Острову (по желанию)

7 день

Тибетскими поющими чашами (контактная методика)

6:00 Йога на рассвете

7:00 Завтрак

10:00 Снорклинг на местном рифе с черепахами, разноцветными морскими обитателями.

17:00 Практика Денежная энергия с тибетскими поющими чашами.

19:00 Ужин

21:00 Вечернее купание с планктонами (по желанию)

8 день

Мастер-класс Балансировка энергетических центров

6:00 Йога Тело, дыхание и ум

7:00 Завтрак

10:00 Свободное время (по желанию организуем экскурсию)

13:00 Мастер-класс Балансировка энергетических центров (работа в парах)

15:00 Снорклинг на местном рифе с черепахами, разноцветными морскими обитателями.

18:00 Йога-нидра с тибетскими чашами Санкальпа

19:00 Ужин

20:00 Прогулка по Острову (по желанию)

9 день

Йога, медитация

6:00 Йога

7:00 Завтрак

10:00 Свободное время. По желанию организуем фотосессию Пробуждение

15:00 Свободное время. Водные развлечения на выбор. (По желанию)

18:00 Йог а- Нидра практика, создаем общую мандалу Света, закладываем общее намерение Изобилия и Процветания (будет сюрприз)

19:00 Ужин

20.00 Прогулка по острову, вечерний шоппинг

10 день

Традиционное выступление местных жителей

6:00 Йога на рассвете

7:00 Завтрак

10:00 Свободный день. Покупка сувениров и местных угощений

18:00 Медитация с тибетскими поющими чашами. Закрытие пространства. Впечатления о туре

19:00 Ужин

20:00 Традиционное выступление местных жителей

11 день

Sup - бординг, Каякинг в бирюзовой лагуне

6.00 Йога

7:00 Завтрак

10:00 Свободное время (по желанию организуем экскурсию)

13.00 Лекция на тему Чакры-Вихри, как источники неисчерпаемой Энергии. Очищение и наполнение энергоцентров

15:00 Снорклинг на местном рифе с черепахами, разноцветными морскими обитателями.

18:00 Йога-нидра с тибетскими чашами Санкальпа

19:00 Ужин

20:00 Прогулка по Острову (по желанию)

12 день

Вечернее пати у костра с Барбекю

5:00 - Утренняя рыбалка на катере (По желанию)

8:00 Завтрак в отеле

10:00 Свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах

13:00 Готовимся к отъезду

20:00 Вечернее пати у костра с Барбекю (Стоимость рыбалка+барбекю 45$)

Купание в океане с планктоном

13 день

Отъезд. Посещение рынка фруктов в Мале

6:00 Завтрак

7:00 Скоростной катер до Аэропорта

Вылет Мале-Москва 11:00 (Аэрофлот)

13:00 Скоростной катер до Аэропорта (Этихад).

Для тех, кто летит поздним рейсом, организуем экскурсию в Мале (по желанию)

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Программа с сопровождением 2 гидов
  • Проживание в шикарном отеле (2-х местные номера)
  • 2-х разовое питание
  • Оздоровительная программа изобилие для души и тела
  • Sup-бординг и каякинг в бирюзовой лагуне видео дрон в подарок
  • Sup-йога Медитация с тибетскими чашами видео дрон в подарок
Что не входит в цену
  • Авиаперелет Москва-Мале-Москва
  • Экскурсии (70$)
  • Рыбалка 45$
  • Трансфер Аэропорт тодду-Аэропорт 70$
  • Одноместное проживание 400$
  • Велосипед 5$ сутки
Пожелания к путешественнику

Дорогие любимые путешественники!

Обратите пожалуйста внимание, остаток за йога-тур оплачивается в долларах.

Визы

На Мальдивы виза не нужна

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Меня зовут Наталья! Я тревел эксперт по миру, звукотерапевт, преподаватель йоги, и гид по Мальдивам, на Мальдивы организовываю туры более 9 лет. Мальдивы проверены временем! Так что безопасность и качество вам гарантировано! Приглашаю тебя в уникальный йога-ретрит с тибетскими поющими чашами и гонгом, погрузиться в мир звуков и вибрации Исполните свою мечту прямо сейчас - забронируй тур!

