Пешая 2 часа 79 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Знакомьтесь, Валлетта История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом Начало: Напротив фонтана Тритон «Вы увидите важнейшие из них: главный собор Иоанна Крестителя и протестантский храм Апостола Павла» €160 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 12 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Валлетта - город рыцарей Погулять по столице Мальты, шаг за шагом раскрывая разные этапы её истории «Билеты в собор Святого Иоанна оплачиваются дополнительно (посещение по желанию) — €15 за чел» €195 за всё до 10 чел. Пешая На пароме 2 часа 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах Начало: На набережной Валетты «Кроме того, вы увидите: дворец Инквизиторов, главную площадь и церковь Святого Лаврентия» €160 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Валлетты

