На Рождество – экскурсии в Валлетте

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Валлетте на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Валлетта
Пешая
39 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Валлетта
История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Начало: Напротив фонтана Тритон
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
130 за всё до 6 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пешая
На пароме
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Начало: На набережной Валетты
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
120 за всё до 5 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
На автобусе
На микроавтобусе
11 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
Завтра в 15:00
10 сен в 09:00
290 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 сентября 2024
    Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
    Спасибо большое Юлии! Очень легко, интересно, познавательно и для взрослых, и для детей! С любовью рассказывает об истории острова. Юлия дала очень полезные рекомендации для самостоятельного ознакомления с Мальтой.
  • Н
    Нина
    31 августа 2024
    Знакомьтесь, Валлетта
    Была на экскурсии с дочкой 12 лет. Юлия старалась заинтересовать ее и рассказать доступным языком. Нам понравилось
  • И
    Илья
    29 августа 2024
    Знакомьтесь, Валлетта
    Наши 2 часа пролетели как один миг, Юля очень хороший рассказчик. Когда она рассказывала нам об историях и лицах Мальты, воображение рисовала картины прошлого… восторг и восхищение 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️
  • Л
    Любовь
    22 августа 2024
    Знакомьтесь, Валлетта
    Большое спасибо Юлии за экскурсию по Валлетте! Узнали много нового и интересного о городе и о Мальте!
  • Н
    Наталья
    5 августа 2024
    Мдина и Валлетта за 1 день
    Отлично прогулялись! Опасались, что будет жарко, но Юлия знает все "теньки" =) куда спрятаться от жары. Все было приятно и содержательно.
  • M
    Maria
    4 июня 2024
    Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
    Юлия прекрасная. Очень понравилось,чудесный гид. Ходить не любим, прошли экскурсию на одном дыхании.
  • О
    Оксана
    23 мая 2024
    Мдина и Валлетта за 1 день
    Юлия - профессионал: материал прекрасно структурирован, речь грамотная, знание предмета безупречное. Получили удовольствие от поездки, крайне рекомендуем воспользоваться услугами этого гида. Юлия, спасибо вам большое!
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
    Мы провели с Юлией три разных экскурсии в разные дни. Все очень понравилось. Маршруты были интересные. И Юлия прекрасный гид и рассказчик. Очень рекомендуем Юлию!!!
  • G
    Gennadi
    6 октября 2023
    Мдина и Валлетта за 1 день
    Удивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материала. Рекомендуем всем туристам. Очень отзывчивый человек,который помимо чудесных экскурсий,помог нам в решении наших проблем
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Ответы на вопросы от путешественников по Валлетте в категории «На Рождество»

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  3. Мдина и Валлетта за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Валлетте в сентябре 2024
Сейчас в Валлетте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 290. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Валлетте (Мальта 🇲🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 57 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальты. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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