2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Валлетта
История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Начало: Напротив фонтана Тритон
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Начало: На набережной Валетты
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
€120 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
Завтра в 15:00
10 сен в 09:00
€290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 сентября 2024Спасибо большое Юлии! Очень легко, интересно, познавательно и для взрослых, и для детей! С любовью рассказывает об истории острова. Юлия дала очень полезные рекомендации для самостоятельного ознакомления с Мальтой.
- ННина31 августа 2024Была на экскурсии с дочкой 12 лет. Юлия старалась заинтересовать ее и рассказать доступным языком. Нам понравилось
- ИИлья29 августа 2024Наши 2 часа пролетели как один миг, Юля очень хороший рассказчик. Когда она рассказывала нам об историях и лицах Мальты, воображение рисовала картины прошлого… восторг и восхищение 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️
- ЛЛюбовь22 августа 2024Большое спасибо Юлии за экскурсию по Валлетте! Узнали много нового и интересного о городе и о Мальте!
- ННаталья5 августа 2024Отлично прогулялись! Опасались, что будет жарко, но Юлия знает все "теньки" =) куда спрятаться от жары. Все было приятно и содержательно.
- MMaria4 июня 2024Юлия прекрасная. Очень понравилось,чудесный гид. Ходить не любим, прошли экскурсию на одном дыхании.
- ООксана23 мая 2024Юлия - профессионал: материал прекрасно структурирован, речь грамотная, знание предмета безупречное. Получили удовольствие от поездки, крайне рекомендуем воспользоваться услугами этого гида. Юлия, спасибо вам большое!
- ННаталья16 мая 2024Мы провели с Юлией три разных экскурсии в разные дни. Все очень понравилось. Маршруты были интересные. И Юлия прекрасный гид и рассказчик. Очень рекомендуем Юлию!!!
- GGennadi6 октября 2023Удивительный человек-профессионал, интересная подача исторического материала. Рекомендуем всем туристам. Очень отзывчивый человек,который помимо чудесных экскурсий,помог нам в решении наших проблем
Ответы на вопросы от путешественников по Валлетте в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Валлетте в сентябре 2024
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