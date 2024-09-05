Е Елена Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу Спасибо большое Юлии! Очень легко, интересно, познавательно и для взрослых, и для детей! С любовью рассказывает об истории острова. Юлия дала очень полезные рекомендации для самостоятельного ознакомления с Мальтой.

Н Нина Знакомьтесь, Валлетта Была на экскурсии с дочкой 12 лет. Юлия старалась заинтересовать ее и рассказать доступным языком. Нам понравилось

И Илья Знакомьтесь, Валлетта Наши 2 часа пролетели как один миг, Юля очень хороший рассказчик. Когда она рассказывала нам об историях и лицах Мальты, воображение рисовала картины прошлого… восторг и восхищение 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️

Л Любовь Знакомьтесь, Валлетта Большое спасибо Юлии за экскурсию по Валлетте! Узнали много нового и интересного о городе и о Мальте!

Н Наталья Мдина и Валлетта за 1 день Отлично прогулялись! Опасались, что будет жарко, но Юлия знает все "теньки" =) куда спрятаться от жары. Все было приятно и содержательно.

M Maria Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу Юлия прекрасная. Очень понравилось,чудесный гид. Ходить не любим, прошли экскурсию на одном дыхании.

О Оксана Мдина и Валлетта за 1 день Юлия - профессионал: материал прекрасно структурирован, речь грамотная, знание предмета безупречное. Получили удовольствие от поездки, крайне рекомендуем воспользоваться услугами этого гида. Юлия, спасибо вам большое!

Н Наталья Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу Мы провели с Юлией три разных экскурсии в разные дни. Все очень понравилось. Маршруты были интересные. И Юлия прекрасный гид и рассказчик. Очень рекомендуем Юлию!!!