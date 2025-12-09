Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Валлетте на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 2 часа 79 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Знакомьтесь, Валлетта История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом Начало: Напротив фонтана Тритон €160 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 12 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Валлетта - город рыцарей Погулять по столице Мальты, шаг за шагом раскрывая разные этапы её истории €195 за всё до 10 чел. Пешая На пароме 2 часа 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах Начало: На набережной Валетты €160 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Валлетты

