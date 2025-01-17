Ж Жанна Знакомьтесь, Валлетта Юлия, очень рады знакомству! Впечатления от прогулки по Валетте наичудеснейшие) У Юлии огромный багаж знаний истории возникновения Мальты! Очень рекомендуем 🩵

С Светлана Знакомьтесь, Валлетта Интересная и познавательная экскурсия по Валетте. Спасибо Юлии за новые знания!

А Артем Знакомьтесь, Валлетта Очень интересно,подробно и самое главное ненавязчиво Юлия провела нас по истории Валлетты,показала интересные локации,рассказала о необычных традициях и известных людях. Всё очень понравилось! Спасибо!!!!

Е Елена Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу Спасибо большое Юлии! Очень легко, интересно, познавательно и для взрослых, и для детей! С любовью рассказывает об истории острова. Юлия дала очень полезные рекомендации для самостоятельного ознакомления с Мальтой.

M Maria Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу Юлия прекрасная. Очень понравилось,чудесный гид. Ходить не любим, прошли экскурсию на одном дыхании.