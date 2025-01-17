2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Валлетта
История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Начало: Напротив фонтана Тритон
Сегодня в 15:30
Завтра в 16:00
€150 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Начало: На набережной Валетты
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
€140 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Валлетта - город рыцарей
Погулять по столице Мальты, шаг за шагом раскрывая разные этапы её истории
20 фев в 09:00
21 фев в 09:00
€150 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна17 января 2025Юлия, очень рады знакомству! Впечатления от прогулки по Валетте наичудеснейшие) У Юлии огромный багаж знаний истории возникновения Мальты! Очень рекомендуем
- ССветлана15 января 2025Интересная и познавательная экскурсия по Валетте. Спасибо Юлии за новые знания!
- ААртем25 декабря 2024Очень интересно,подробно и самое главное ненавязчиво Юлия провела нас по истории Валлетты,показала интересные локации,рассказала о необычных традициях и известных людях. Всё очень понравилось! Спасибо!!!!
- ЕЕлена5 сентября 2024Спасибо большое Юлии! Очень легко, интересно, познавательно и для взрослых, и для детей! С любовью рассказывает об истории острова. Юлия дала очень полезные рекомендации для самостоятельного ознакомления с Мальтой.
- MMaria4 июня 2024Юлия прекрасная. Очень понравилось,чудесный гид. Ходить не любим, прошли экскурсию на одном дыхании.
- ННаталья16 мая 2024Мы провели с Юлией три разных экскурсии в разные дни. Все очень понравилось. Маршруты были интересные. И Юлия прекрасный гид и рассказчик. Очень рекомендуем Юлию!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Валлетте в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Валлетте в феврале 2025
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