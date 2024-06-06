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под руководством знающего и приветливого гида. Нам понравилось узнавать интересные факты о культурном и архитектурном наследии Валетты, прогуливаясь по ее узким улочкам и площадям. Особенно впечатлили исторические фортификационные сооружения и удивительная атмосфера старого города. Эта экскурсия действительно помогла нам лучше понять и полюбить Мальту, ее культуру и наследие. Рекомендую "Знакомьтесь, Валетта!" всем, кто хочет глубже погрузиться в историю и красоту этого удивительного острова!