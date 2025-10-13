Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - первая столица Марокко
Погрузитесь в атмосферу древнего Феса: медина, старейший университет, ремесленные кварталы и секреты берберской аптеки ждут вас
13 окт в 14:00
15 окт в 09:00
$170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
11 окт в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.
