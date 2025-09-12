Найдено 3 экскурсии в категории « Скидки » в Касабланке на русском языке, цены от $180, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 25% Индивидуальная до 2 чел. Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города Начало: В лобби вашего отеля $188 $250 за всё до 2 чел. Пешая 4 часа 20% Индивидуальная до 10 чел. История и вкусы Касабланки Гастрономическая прогулка по аутентичным районам города Начало: Около «Твин-центра» от €180 €225 за всё до 10 чел. Пешая 4 часа 25% Индивидуальная до 2 чел. Ароматы Касабланки и ритуалы релакса От пряного лабиринта медины - до изысканных косметических ритуалов €188 €250 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Касабланки

