Экскурсии со скидкой в Касабланке до 25%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Касабланке на русском языке, цены от $180, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Пешая
3 часа
-
25%
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
$188$250 за всё до 2 чел.
История и вкусы Касабланки
Пешая
4 часа
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Касабланки
Гастрономическая прогулка по аутентичным районам города
Начало: Около «Твин-центра»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €180€225 за всё до 10 чел.
Ароматы Касабланки и ритуалы релакса
Пешая
4 часа
-
25%
Индивидуальная
до 2 чел.
Ароматы Касабланки и ритуалы релакса
От пряного лабиринта медины - до изысканных косметических ритуалов
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
€188€250 за всё до 2 чел.

