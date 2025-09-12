-
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
$188
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Касабланки
Гастрономическая прогулка по аутентичным районам города
Начало: Около «Твин-центра»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €180
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Ароматы Касабланки и ритуалы релакса
От пряного лабиринта медины - до изысканных косметических ритуалов
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
€188
€250 за всё до 2 чел.
