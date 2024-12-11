читать дальше о Касабланке, но и о Марокко, об истории страны, о людях, живущих здесь. За три часа мы очень много узнали, Теперь хотим узнать еще больше, решили даже вернуться. Абдеррахим, спасибо!!

Очень понравилась экскурсия с гидом Абдеррахимом. Абдеррахим очень интересный человек, с большой эрудицией, отвечал на все наши вопросы, рассказал не только