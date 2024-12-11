Увидеть самое главное в Касабланке

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Касабланке на русском языке, цены от €225. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Касабланка: прогулка сквозь время
Пешая
7 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Касабланка: прогулка сквозь время - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
Начало: У мечети Хассана II
22 дек в 14:00
23 дек в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
39 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
275 за всё до 2 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Посетить главные места города, шаг за шагом раскрывая местные традиции и историю
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
от $225 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    11 декабря 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Одна из лучших прогулок, которая у меня случилась на Трипстере за весь мой долгий опыт экскурсий через этот ресурс. Огромное спасибо, Алексей, за вашу вовлеченность и искренний интерес. Очень рад знакомству и проведенному с вами времени!
  • Д
    Дмитрий
    2 декабря 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Все было интересно, познавательно и непринужденно! Спасибо.
  • A
    Alexandr
    28 ноября 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Необоснованно высокая стоимость!
  • М
    Мари
    10 ноября 2024
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Очень понравилась экскурсия с гидом Абдеррахимом. Абдеррахим очень интересный человек, с большой эрудицией, отвечал на все наши вопросы, рассказал не только
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    о Касабланке, но и о Марокко, об истории страны, о людях, живущих здесь. За три часа мы очень много узнали, Теперь хотим узнать еще больше, решили даже вернуться. Абдеррахим, спасибо!!

  • А
    Александра
    15 октября 2024
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Все очень понравилось! Халиль подстроил под нас всю экскурсию с того места, где мы жили. Очень интересно и по истории
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    Марокко и по местам Касабланки. Хороший русский язык, очень приятный человек! Посоветовал много интересных мест и даже помог забронировать столик в одном ресторане. Огромная ему благодарность за интересный день!

  • Т
    Татьяна
    1 октября 2024
    Касабланка: прогулка сквозь время
    Отличный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Самое главное»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Касабланка: прогулка сквозь время
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  3. Касабланка: между Востоком и Западом
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в декабре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 320. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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