Экскурсии по набережной Касабланки

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Касабланке на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
На машине
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Касабланка: гармония востока и запада
Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру
«Корниш — живописная набережная с кафе, пляжами и видами на океан»
5 сен в 09:00
8 сен в 15:00
€199 за всё до 3 чел.
Автопешеходная экскурсия по блистательной Касабланке
На машине
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
Автопешеходная экскурсия по блистательной Касабланке
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
«Набережная Корниш — прокатимся вдоль побережья, где город встречается с Атлантическим океаном»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $90 за человека
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
«Суфийская святыня на берегу океана»
$250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зарина
    19 августа 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Экскурсия прошла великолепно. Благодаря глубоким знаниям Марии, мы увидели разную Касабланку и ее историю, начиная с берберов, след мавританцев, побывали
    читать дальше

    во Франции начала 20 века и увидели современную Касабланку. Маршрут был построен идеально, экскурсия сочетала в себе пешие прогулки с ездой на комфортабельном автомобиле, что позволило нам насладиться Касабланкой и не уставать, хотя экскурсия длилась более 4 часов. Большое спасибо Марии от нашей семьи за удивительно проведенный день.

  • В
    Виктория
    9 августа 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Спасибо большое Марии за интересную и познавательную встречу с Касабланкой. Касабланку первый раз нужно посещать лучше с машиной и профессиональным
    читать дальше

    гидом как Мария. Мы Были с ребенком 5 лет, учитывая насыщенность программы, расстояния и температуру на улице все прошло идеально. Мария действительно раскрывает этот город от прошлого до настоящего через историю, экономику, архитектуру, культурное и духовное наследие. Еще раз спасибо большое Марии за Касабланку!

  • Б
    Борис
    3 августа 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Для меня это был всего лишь один день в Касабланке, в которой я был проездом, но зато какой это замечательный
    читать дальше

    день! И сделала его таким Мария. Во время экскурсии она смогла передать невероятное сочетание в одной марокканской, трех культур – европейской, азиатской и африканской. Очень тронула одна, казалось бы, мелочь. Когда ехали по набережной океана, Мария выключила кондиционер в машине, и открыла окно. Я не спросил ее, зачем, но в моей фантазии это было для того, чтобы я мог увидеть и бурные волны океана и вдохнуть его запах. Впечатлен и ещё одной особенностью – Мария показывала и рассказывала не только о всемирно известных местах в Касабланке, но также познакомила меня с аутентичными местами Касабланки: старыми кварталами, рынками и др. Для меня во время этой экскурсии было не только профессиональное общение гида и клиента, которое выше всяких похвал, это было ещё и очень человеческое и теплое общение с Марией. Есть места на Земле, куда хочется вернуться, одно из них – это точно Марокко, благодаря обаянию и страны и Марии.

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Приятная, познавательная прогулка по Касабланке с очаровательным гидом Марией. Интересные локации, исторические данные о городе и его правителях. Дружественная беседа о традициях и нравах местных. Мария, спасибо большое за Вашу программу.
    Приятная, познавательная прогулка по Касабланке с очаровательным гидом Марией. Интересные локации, исторические данные о городе и его правителях. Дружественная беседа о традициях и нравах местных. Мария, спасибо большое за Вашу программу.
  • М
    Михаил
    27 июля 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Замечательный гид!
    Рекомендую!
  • Л
    Лолита
    22 июля 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Спасибо Марии за отлично проведенную экскурсию в Касабланке.
  • Д
    Дмитрий
    20 июля 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Мария отличный экскурсовод, она чётко подстраивается под интересы группы и подбирает интенсивность экскурсий исходя из потребностей и возможностей участников. Нам очень понравилось. Я думаю что экскурсии от Марии подойдут практически любым путешественникам. Рекомендуем!
  • Н
    Нина
    18 июля 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Очень внимательный и информативный гид, приятная в общении
  • Н
    Наталья
    15 июля 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Мария очень внимательный и чуткий гид. Встретила нас в аэропорту, в машине нас ждала охлождëнная вода, провела очень интересную экскурсию.
    читать дальше

    Показала шикарный атмосферный ресторанчик с очень вкусной едой. Мы даже не могли подумать, что за 7 часов можно так много посмотреть в Касабланке. Научила нас торговаться на рынке. Благодаря ей купили очень выгодно сувениры. Отвезла нас обратно в аэропорт и даже приготовила для нас сюрприз - подарочки из Касабланки. Это была лучшая экскурсия за наш отдых. Огромное спасибо🙏💕

    Мария очень внимательный и чуткий гид. Встретила нас в аэропорту, в машине нас ждала охлождëнная вода, провела очень интересную экскурсию.
  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Мы остались очень довольны этой экскурсией! Организация была на высшем уровне, гид Мария профессионал и очень приятный человек, которая интересно
    читать дальше

    и доступно рассказывала о достопримечательностях. Маршрут продуман, увидели много интересных мест и получили массу положительных эмоций. Особенно запомнились красивые виды и увлекательные истории, которые мы услышали в ходе экскурсии. Рекомендую всем, кто хочет интересно провести время и узнать больше о Касабланке и Морокко!

    Мы остались очень довольны этой экскурсией! Организация была на высшем уровне, гид Мария профессионал и очень приятный человек, которая интересно
  • В
    Виктор
    6 июля 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Классно. Душевно. Много информации и о истории и о жизни Мароко
  • Л
    Лилия
    3 июля 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Я была проездом в Касабланке и решила посвятить день знакомству с городом с экскурсоводом. Выбрала Марию и осталась не просто
    читать дальше

    довольной, счастливой! День пролетел мгновенно! Я полюбила Касабланку и Марокко! Мария очень мягкий, интеллигентный и отзывчивый человек, с ней свободно и комфортно. Благодаря ей я узнала много интересного об обычаях, настроении, характере, еде и, конечно, истории страны. Хочется вернуться и опять поездить с Марией! Советую!

    Я была проездом в Касабланке и решила посвятить день знакомству с городом с экскурсоводом. Выбрала Марию и осталась не просто
  • М
    Марина
    27 июня 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Здравствуйте! Я посетила экскурсию в Марокко 18 июня 2025г. по теме «Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе»,
    читать дальше

    в сопровождении чудесного русскоязычного гида Марии. Это очень удобный трип для всех пассажиров, которые летят через Касабланку с длительной пересадкой и ожиданием в Марокко. Мария - профессиональный русскоговорящий гид, владеющий тремя местными языками, полноценной и достаточной информацией об истории, культуре, традициях, быте и особенностях жизни марокканцев. Она отвечает буквально на любые интересующие вашу личность вопросы, по просьбе туриста фотографирует с красивыми фонами города, и даже по моей личной просьбе снимала небольшие ролики лучших достопримечательностей города с комментариями. Это - свидетельство состоявшегося профессионала в качестве гида! Мария проводит свой маршрут по самым интересным местам "магического белого" города, в личном автомобиле, с постоянными комментариями, порой даже поэтическими, культурно-историческими, с грамотно построенной и спокойной, корректной во всех смыслах речью, что существенно отличает её сервис от всех остальных гидов этого города. Это важно для тех туристов, которые устали от длительных перелётов, а также для людей, адаптирующихся во времени и пространстве, стремящихся разнообразить свою поездку и существенно сократить время ожидания следующего рейса. С учетом узловой точки авиаперелётов в Касабланке, туристов таких много, которые переносят длительные перелёты и ожидания следующих рейсов с одного материка на другой. В итоге данного путешествия с Марией я приобрела богатый багаж информации о самобытной культуре марокканцев, чудные фотографии и ролики с комментариями моего гида Марии - на память, и даже кожаные сувениры, рекомендованные Марией для покупки по сниженным ценам. Много ярких воспоминаний о своей мечте - посетить все материки Мира, хотя бы раз в жизни, а также - часы общения с умным и знающим своё дело, приятным в общении гидом Марией в Касабланке. Кроме того, благодарю организаторов - профессионально ориентированных в своей международной деятельности людей - за чётко слаженную коллаборацию между труистами, гидами и своей управляющей деятельностью! Желаю Марии расширения своих возможностей и полномочий на основе всей базы имеющихся знаний, умений и навыков, которыми она обладает! Рекомендую данный туристический маршрут в Касабланке к активному применению! С уважением, Марина.

  • Ю
    Юлия
    25 июня 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Спасибо громадное Марии за прекрасный рассказ о Касабланке. Ей удалось за ограниченное время открыть для нас многообразие и богатую историю
    читать дальше

    белого города. Мы посетили мечеть Хасана II, старую и новую Медину, оценили красоту арт-деко в бывшем французском квартале, увидели административный центр города и новые элитные деловые районы. Кроме того, что Мария отличный экскурсовод, она ещё и очень отзывчивый человек, всегда готовый придти на помощь. Мария ещё раз спасибо Вам ГРОМАДНОЕ.

