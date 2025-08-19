читать дальше

в сопровождении чудесного русскоязычного гида Марии. Это очень удобный трип для всех пассажиров, которые летят через Касабланку с длительной пересадкой и ожиданием в Марокко. Мария - профессиональный русскоговорящий гид, владеющий тремя местными языками, полноценной и достаточной информацией об истории, культуре, традициях, быте и особенностях жизни марокканцев. Она отвечает буквально на любые интересующие вашу личность вопросы, по просьбе туриста фотографирует с красивыми фонами города, и даже по моей личной просьбе снимала небольшие ролики лучших достопримечательностей города с комментариями. Это - свидетельство состоявшегося профессионала в качестве гида! Мария проводит свой маршрут по самым интересным местам "магического белого" города, в личном автомобиле, с постоянными комментариями, порой даже поэтическими, культурно-историческими, с грамотно построенной и спокойной, корректной во всех смыслах речью, что существенно отличает её сервис от всех остальных гидов этого города. Это важно для тех туристов, которые устали от длительных перелётов, а также для людей, адаптирующихся во времени и пространстве, стремящихся разнообразить свою поездку и существенно сократить время ожидания следующего рейса. С учетом узловой точки авиаперелётов в Касабланке, туристов таких много, которые переносят длительные перелёты и ожидания следующих рейсов с одного материка на другой. В итоге данного путешествия с Марией я приобрела богатый багаж информации о самобытной культуре марокканцев, чудные фотографии и ролики с комментариями моего гида Марии - на память, и даже кожаные сувениры, рекомендованные Марией для покупки по сниженным ценам. Много ярких воспоминаний о своей мечте - посетить все материки Мира, хотя бы раз в жизни, а также - часы общения с умным и знающим своё дело, приятным в общении гидом Марией в Касабланке. Кроме того, благодарю организаторов - профессионально ориентированных в своей международной деятельности людей - за чётко слаженную коллаборацию между труистами, гидами и своей управляющей деятельностью! Желаю Марии расширения своих возможностей и полномочий на основе всей базы имеющихся знаний, умений и навыков, которыми она обладает! Рекомендую данный туристический маршрут в Касабланке к активному применению! С уважением, Марина.