Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборКасабланка: гармония востока и запада
Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру
«Корниш — живописная набережная с кафе, пляжами и видами на океан»
5 сен в 09:00
8 сен в 15:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Автопешеходная экскурсия по блистательной Касабланке
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
«Набережная Корниш — прокатимся вдоль побережья, где город встречается с Атлантическим океаном»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $90 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
«Суфийская святыня на берегу океана»
$250 за всё до 2 чел.
- ЗЗарина19 августа 2025Экскурсия прошла великолепно. Благодаря глубоким знаниям Марии, мы увидели разную Касабланку и ее историю, начиная с берберов, след мавританцев, побывали
- ВВиктория9 августа 2025Спасибо большое Марии за интересную и познавательную встречу с Касабланкой. Касабланку первый раз нужно посещать лучше с машиной и профессиональным
- ББорис3 августа 2025Для меня это был всего лишь один день в Касабланке, в которой я был проездом, но зато какой это замечательный
- ЮЮлия27 июля 2025Приятная, познавательная прогулка по Касабланке с очаровательным гидом Марией. Интересные локации, исторические данные о городе и его правителях. Дружественная беседа о традициях и нравах местных. Мария, спасибо большое за Вашу программу.
- ММихаил27 июля 2025Замечательный гид!
Рекомендую!
- ЛЛолита22 июля 2025Спасибо Марии за отлично проведенную экскурсию в Касабланке.
- ДДмитрий20 июля 2025Мария отличный экскурсовод, она чётко подстраивается под интересы группы и подбирает интенсивность экскурсий исходя из потребностей и возможностей участников. Нам очень понравилось. Я думаю что экскурсии от Марии подойдут практически любым путешественникам. Рекомендуем!
- ННина18 июля 2025Очень внимательный и информативный гид, приятная в общении
- ННаталья15 июля 2025Мария очень внимательный и чуткий гид. Встретила нас в аэропорту, в машине нас ждала охлождëнная вода, провела очень интересную экскурсию.
- ЕЕлена12 июля 2025Мы остались очень довольны этой экскурсией! Организация была на высшем уровне, гид Мария профессионал и очень приятный человек, которая интересно
- ВВиктор6 июля 2025Классно. Душевно. Много информации и о истории и о жизни Мароко
- ЛЛилия3 июля 2025Я была проездом в Касабланке и решила посвятить день знакомству с городом с экскурсоводом. Выбрала Марию и осталась не просто
- ММарина27 июня 2025Здравствуйте! Я посетила экскурсию в Марокко 18 июня 2025г. по теме «Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе»,
- ЮЮлия25 июня 2025Спасибо громадное Марии за прекрасный рассказ о Касабланке. Ей удалось за ограниченное время открыть для нас многообразие и богатую историю
